2026. március 27. péntek Hajnalka
Fonyód, Magyarország - 2022. július: A Balatonra nyíló kilátás a fonyódi Panoráma sétányról. A táblán dombok láthatóak és magyarul az van írva: Az északi part magasan fekvő hegyei láthatók innen.
HelloVidék

Elképesztő bejelentés a Balatonnál: évszázados pusztítást fordítanak most vissza

HelloVidék
2026. március 27. 15:45

A Balaton-felvidéki Nemzeti Park része lett a dél-balatoni Nagyberek, amely így 6335 hektárral bővült. A terület védetté nyilvánítása lehetőséget ad a komplex tájrehabilitációra és az unikális élővilág megóvására.

A Nagyberek a Balaton és a Dráva-völgy közötti térség maradványa, amely egykor összefüggő vízfelület volt. Az 1850-es évektől kezdődő lecsapolások következtében a terület jelentős természeti értékei vesztek el, így a mostani védetté nyilvánítás célja a vizes élőhelyek helyreállítása és az ökoszisztéma visszaállítása - írta a Hírbalaton.

A berek révén most a Balaton-felvidéki Nemzeti Park 6335 hektárral gazdagodott, ehhez hasonló bővülésre „emberöltő óta nem volt példa” a nemzeti parkok történetében. Hasonló nagyságrendű védett területi kijelölés az Őrségi Nemzeti Park 2002-ben történt létrehozását követően csak 2012-ben, a Dél-alföldi Körös-éri Tájvédelmi Körzet létesítésével történt - derült ki.

A Balaton-felvidéki Nemzeti Park igazgatója, Bende Zsolt szerint a dél-balatoni berkek fontos növénytársulások és számos védett növény- és állatfaj otthona. A nemzeti park célja, hogy élőhelyeiket megőrizze, állományaikat fenntartsa, a vizes élőhelyeket helyreállítsa, a szántókat visszagyepesítse, valamint visszaszorítsa az idegenhonos növényeket.

A Berek Világa Látogatóközpontnál rendezett eseményen a területet jelző táblát is felállították, jelezve a Nagyberek új, védett státuszát. A lépés a természetes élőhelyek megőrzését és a környezeti értékek fenntartható kezelését szolgálja, miközben lehetőséget ad a látogatók számára, hogy megismerjék a dél-balatoni berkek gazdag élővilágát.
#Balaton #turizmus #vidék #környezetvédelem #környezet #természet #hellovidék #nemzeti park #látnivaló #természetvédelem #balaton-felvidék

