Rengeteg magyar település meglépte a dolgot: ezzel a csodakártyával akár féláron is vásárolhatsz

Ha felmutatod, akár 50 százalékkal olcsóbban strandolhatsz, kevesebbet fizetsz a mozijegyért, de akadnak városok, ahol a parkolásnál, sőt a helyi ingatlanirodákban is komoly kedvezmények járnak érte. Évek óta velünk van, egyre több település ugrik rá, mert a településkártya egyszerre erősíti a helyi identitást, miközben a város saját intézményeit és programjait is népszerűsítheti vele. Az egyik legrégebbi ilyen az Egerszeg Kártya, ami 2002 óta igényelhető, de hozunk más vidéki példákat is arra, mi mindenre lehet felhasználni.

„Nem is kérdés, ez az Egerszeg Kártya az egyik legjobb húzás, amit az elmúlt évtizedekben vidéken a közösségi szolgáltatások terén kaphattunk” – mesélte a HelloVidéknek egy zalaegerszegi lakos, aki családjával évek óta, bárhová is megy a városban, ezt használja.

Nagyon megéri. Három évente kell csak kiváltani, a plasztikkártya egy felnőtt részére 4000 forintba kerül, ha osztok-szorzok, egyetlen strandolásnál visszahozza az árát. Szinte mindenhol elfogadják Zalaegerszegen: a jégcsarnokban, a moziban, csak fel kell mutatni, és kész, mindig jár hozzá 20%-os kedvezmény. Igaz, mostanában egyre gyakrabban kérnek mellé személyit is, szóval blöffölni nem nagyon lehet vele – csak a helyiek használhatják, bejelentett egerszegi lakcímmel.

Ráadásul – tette még hozzá – a plasztikkártyát nem kell évente cserélni, elég minden évben az új évszámmal ellátott bélyeget felragasztani rá.

Az Egerszeg Kártya egyébként az egyik legrégebbi magyar településkártya: a helyi önkormányzat 2002-ben döntött a bevezetéséről, és 2003 óta működik a gyakorlatban. Az elmúlt évtizedek alatt egyre több település is hasonló kártyás szolgáltatást vezetett be. Manapság már nem csak a megyeszékhelyek kiváltsága lett, hanem kisebb települések sora is előrukkolt vele. Hogyan lehet igényelni, mit ad és mit kér érte a település, és miből próbálják finanszírozni a hazai városok ezeket a kedvezményes szolgáltatáscsomagokat? Nos, ennek is igyekeztünk most utánamenni.

Lássuk, mi is ez a településkártya!

A településkártya tulajdonképpen az önkormányzatok által kibocsátott, különleges kedvezménykártya, amely a helyi lakosok számára biztosít előnyöket. Segítségével a város saját intézményeit – strandokat, múzeumokat, sportlétesítményeket – olcsóbban látogathatják, miközben az önkormányzat intézményeit is népszerűsíti, programjaikat jobban megtölti. Emellett a kártya támogatja a helyi vállalkozásokat is: éttermek, üzletek, szolgáltatások és kisebb boltok kínálhatnak kedvezményeket a kártyatulajdonosoknak.

Jellemzően az állandó lakcímmel rendelkező helyiek igényelhetik az önkormányzatoknál. A kedvezmények formája változó: lehet fizikai, plasztikkártya, vagy digitális alkalmazás (applikáció). Sok esetben a kártyát időszakosan adják ki, így évente vagy többévenként meg kell hosszabbítani a rajta lévő bélyeggel vagy digitális megerősítéssel. Minden település saját rendszert üzemeltet, egyedi kedvezménycsomagokkal: így a kártyák között jelentős különbségek lehetnek, de mindegyik célja közös: a helyi közösség erősítése.

Egyre több település ugrik rá a lehetőségre

Hivatalos statisztika nincs arról, hány vidéki településen működik városkártya, de a nagyobb megyeszékhelyeken szinte mindenhol bevezették már. De a kisebb települések is aktívan használják arra, hogy a helyi lakosok kedvezményesen férhessenek hozzá a város intézményeihez, programjaihoz és szolgáltatásaihoz.

Becslések szerint 30–50 településen biztosan létezik valamilyen formában városkártya.

Az önkormányzati rendelettárban mi 23 település esetében találtunk hivatalos rendeletet a bevezetésről. Így bevezették már például a Homorúd Kártyát, a Mohács Településkártyát, a Siklós Kártyát, a Szigetvár Kártyát, a Mezőkeresztes Városkártyát, a Tiszaújváros Kártyát, a Csabai Kártyát, a Gyomaendrődi Városkártyát, a Mórahalom Kártyát, a Debreceni Városkártyát, a Hajdúnánási Kártyát, az Egri Városkártyát, a Hatvani Kártyát, az Apáti Kártyát, a Tiszafüredi Városkártyát, a Dunakeszi és a Gödi Kártyát, a Csurgói Kártyát, a Gyékényesi Kártyát, a Kaposvári Kártyát, a Nyírbátori Kártyát, a Dombóvári Kártyát és a szombathelyi Szent Márton Kártyát.

Miből finanszírozzák az önkormányzatok?

Ahogy megtudtuk, nem létezik központi, országos állami támogatási keret, amely automatikusan kompenzálná az önkormányzatokat a településkártyák működtetési költségeiért vagy a hozzájuk kapcsolódó kedvezményekért. Így az önkormányzatok jellemzően a településkártya működtetését, adminisztrációját saját költségvetésükből fedezik. Ez általában a polgármesteri hivatal vagy a városi kommunikációs és turisztikai költségvetési sorban jelenik meg, nem külön, „városkártya-támogatás” néven. Vagyis a város a helyi adóbevételeket – iparűzési adó, gépjárműadó, helyi illetékek – használja fel a programhoz.

Vannak települések, amelyek fejlesztési forrásokhoz kapcsolódó pályázatokból finanszírozzák a városkártya működtetését. A települések és járások számára ugyanis elérhetők olyan források – például a Versenyképes Járások Program –, amelyek vissza nem térítendő támogatást biztosítanak a helyi önkormányzatoknak közösségi és gazdaságfejlesztési célokra.

Számos településkártya-rendszer nemcsak költséget jelent az önkormányzatnak, hanem bevételi oldallal is rendelkezik:

Kártyaigénylési díj – sok településen a városkártya nem teljesen ingyenes, a lakos éves vagy egyszeri díjat fizet a plasztikkártyáért. Ez közvetlen bevételt generál a rendszer működtetésére (előállítás, adminisztráció), és a helyi költségvetés bevételi tételként kerül elszámolásra.

– sok településen a városkártya nem teljesen ingyenes, a lakos éves vagy egyszeri díjat fizet a plasztikkártyáért. Ez közvetlen bevételt generál a rendszer működtetésére (előállítás, adminisztráció), és a helyi költségvetés bevételi tételként kerül elszámolásra. Partneri kedvezménymegosztás / marketingdíjak – egyes rendszerekben a partnerüzletek kismértékű regisztrációs vagy promóciós díjat fizetnek azért, hogy kedvezményt adjanak a városkártyával. Ez nem minden településen működik, de csökkentheti az önkormányzat nettó kiadásait, és részben fedezetet nyújthat a rendszer fenntartására. Több városkártya-üzemeltető is alkalmazza ezt a gyakorlatot, bár jellemzően nem rendeleti bevételi forrásként, hanem az üzleti modell részeként.

Hogyan is működik az Egerszeg kártya igénylés?

Ahogy láttuk, az Egerszeg Kártya már évek óta Zalaegerszeg egyik legnépszerűbb kedvezményrendszere. Kedvezményes belépést biztosít a város kulturális intézményeibe, sportrendezvényeire, sport- és szabadidős létesítményeibe. Emellett szombatonként ingyenes parkolás jár a város díjövezeteiben, és kedvezményes az utazás a helyi járatú buszokon.

Az Egerszeg Kártya nem jár automatikusan, azt külön kell igényelni a zalaegerszegi önkormányzatnál vagy az erre kijelölt ügyfélszolgálati pontokon. A kártyát kizárólag állandó zalaegerszegi lakcímmel rendelkező magánszemélyek válthatják ki, az igényléshez személyazonosító igazolvány és lakcímkártya szükséges. A plasztikkártya előállítási díja 4 000 forint, a 65 év felettiek ennek felét fizetik meg. Az Egerszeg Kártya az igénylés napjától számított három évig érvényes, azonban a használatához évente érvényesítő bélyeget kell kiváltani, így hosszabbítják meg a jogosultságot a kedvezmények igénybevételére.

Jelenleg 18 helyen lehet kedvezményeket igénybe venni: az Apáczai VMK-ban 20 százalék a kedvezmény, az AquaCity-be szóló belépőnél pedig 50 százalék. Így egy 10 000 forintos belépő helyett a családnak csak 5 000 forintot kell fizetnie, a másik 5 000 forintot az önkormányzat állja. Íme, kigyűjtöttük a kedvezményeket is:

Apáczai Csere János Városi Művelődési Központ (Belépőjegy 20%)

Alsóerdei Sport- és Élménypark (Belépőjegy 20%, Gokart-jegy 20%, Kísérőjegy 20%, Virtuális játéktér 20%)

Aquacity Vízicsúszda- és Élménypark (Belépőjegy 50%, Óriáscsúszda felár 33%)

Art Mozi (Felnőtt helyár 20%)

Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár (Beiratkozási díj 10%)

Gébárti Tóstrand (Belépőjegy 20%)

Griff Bábszínház (Belépőjegy 20%)

Göcseji Falumúzeum (Belépőjegy 20%)

Göcseji Múzeum (Belépőjegy 20%)

Hevesi Sándor Színház (Belépőjegy 20%, Bérlet 10%)

Keresztury Dezső Városi Művelődési Központ (Belépőjegy 20%)

Korona Szalon (Belépőjegy 20%)

Kvártélyház Szabadtéri Színház Kft. (Belépőjegy 20%)

Mindszentyneum (Belépőjegy 20%)

Városi Hangverseny- és Kiállítóterem (Belépőjegy 20%)

Zalaegerszegi Sport- és Tanuszoda (Napijegy 20%, Kísérőjegy 20%, Bérlet 20 %. Kivétel pályabérlet,SwimGym napijegy vagy bérlet)

ZTE FC Zrt. (Belépőjegy 20%, Bérlet 20%)

ZTE KK Kft. (Felnőtt belépőjegy 20%, Bérlet (felnőtt, diák/nyugdíjas) 20%)

Pontgyűjtőtől a kedvezményekig: így működik a Szeged Kártya

A Szeged Kártya sem új keletű, már 2010 szeptemberétől működik a Tisza‑parti megyeszékhelyen. A kártyát minden szegedi állandó lakcímmel rendelkező ingyenesen igényelheti, és névre szóló plasztikkártyát kap, amellyel kedvezményesen vehet igénybe szolgáltatásokat, vásárolhat, illetve olcsóbban léphet be a város kulturális intézményeibe. A rendszer nemcsak kedvezményeket kínál, hanem pontgyűjtő funkciót is kapott: a vásárlások után jóváírt pontokat egyes elfogadóhelyeken további előnyökre lehet beváltani, ami valódi megtakarítást jelent a mindennapokban.

A Szeged Kártya kedvezményei ráadásul nem korlátozódnak kizárólag önkormányzati intézményekre: a városi kisboltok, szolgáltatók és vendéglátóhelyek széles hálózata is szerepel benne. A hivatalos partnerlista több tucat helyszínt tartalmaz: a belvárosi kávézóktól és cukrászdáktól kezdve éttermeken és divatüzleteken át szépségszalonokig, virág‑ és ajándékboltokig terjed a paletta. Számos szolgáltató – többek között horgász‑ és szerszámüzletek, utazási irodák, baromfi‑ és húsüzletek vagy számítástechnikai szaküzletek – is kedvezményt biztosít, de a kártya egyes egészségügyi szolgáltatóknál, például fogászati rendelőben, illetve a helyi vadaspark éves bérletének árából is engedményt ad. A kedvezmények mértéke és jellege partnerenként eltér, és az elfogadóhelyek listáját a kártya üzemeltetője folyamatosan frissíti.

A kártya érvényessége fennáll, amíg a tulajdonos szegedi állandó lakcímmel rendelkezik, és a kedvezmények köre is folyamatosan bővül. Az igénylése is egyszerű: a kártya személyesen a városi ügyfélszolgálaton, illetve az online igénylőlapon keresztül is kiváltható.

Digitális kedvezmények okoskártyával – ezt tudja a Sopron Card

Sopronban 2019. július 1. óta működik a Sopron Card, a város saját városkártya‑rendszere, amely helyi lakcímmel rendelkező soproniak számára biztosít kedvezményeket. A kártya nem csak hagyományos plasztik formában létezik: a rendszerhez ma már digitális, QR‑kód alapú változat is tartozik, amelyet okostelefonon tárolva a partnerhelyeken egyszerűen, érintés nélkül is lehet használni a kedvezmények érvényesítésére.

A Sopron Card éves díja 2 990 forint, és a vásárlástól számított egy évig érvényes; igényléséhez kötelező az állandó soproni lakcím igazolása, ideiglenes lakcímmel rendelkezőket nem fogad el a rendszer. A város által működtetett partnerhálózat folyamatosan bővül, így a kártyával nemcsak éttermekben, kávézókban, hanem kulturális intézményekben, szolgáltatóknál és kereskedelmi egységeknél is kaphatnak kedvezményt a helyiek.

A Sopron Card emellett a helyi parkolási díjaknál is ad előnyt: ha a gépjármű forgalmi engedélyében soproni lakcím szerepel, akkor a városi parkolási bérletből is jár kedvezmény. Ez a kombinált, digitális és fizikai kedvezményrendszer jól mutatja, hogyan próbálnak a közép‑ és nagyvárosok olyan helyi szolgáltatói ökoszisztémát építeni, amely egyszerre támogatja a lakosokat és a helyi gazdaságot.

Turisztikai fókusz: ingyenes kedvezménykártya szállóvendégeknek Székesfehérváron

2015-ben vezették be az ŐsFehérvár kártyát, amelyet a székesfehérváriak gyorsan megismertek, és aktívan ki is használják a rendszer nyújtotta kedvezményeket. A programhoz jelenleg mintegy 180 elfogadóhely csatlakozott, ahol a helyiek termékeket vásárolhatnak, szolgáltatásokat vehetnek igénybe, valamint kedvezményesen látogathatják a város kulturális intézményeit.

Ezzel párhuzamosan a város 2026-ban a turistákat is célozza a „Nyiss Fehérvárra” kedvezménykártyával: a szállóvendégek már egy éjszakától díjmentesen igényelhetik a kártyát, amely számos programra és látványosságra nyújt kedvezményes vagy ingyenes belépést. A kártya több mint 25 helyszínen érvényes, beleértve kulturális programokat, strandolási és természetjárási lehetőségeket, valamint kiemelt turisztikai attrakciókat. A rendszer nemcsak a városban eltöltött szabadidő költségeit csökkenti, hanem ösztönzi a többnapos tartózkodást, így támogatva a helyi vendéglátást, szálláshelyeket és turisztikai szolgáltatókat egyaránt.

Egyre több akció csak hűségkártyával érhető el

