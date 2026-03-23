Felborult egy csónak a Ráckevei-Duna-ág dömsödi szakaszán, egy ember a víz alá került. A bajba jutott férfit a helyszínen sikeresen újraélesztették, mindkét érintettet kórházba szállították.
Ellepték a varjak a népszerű balatoni üdülővárost: hiába a kidobott milliók, a helyzet egyre durvább
Egyre nagyobb gondot okoznak a vetési varjak Siófokon, a városvezetés szerint a helyzet mára szinte kezelhetetlenné vált. Bár az önkormányzat évről évre egyre több pénzt fordít a védekezésre, a probléma továbbra sem oldódik meg.
A vetési varjak elszaporodása már nemcsak egy-egy városrészt, hanem gyakorlatilag egész Siófokot érinti. A madarak zajosak, a fészkek alatti területeket erősen szennyezik, ráadásul a szétszórt hulladék miatt közterületi problémákat is okoznak. Lengyel Róbert polgármester közösségi oldalán úgy fogalmazott: jelenleg szinte az egyetlen jogszerű eszköz a még üres fészkek eltávolítása, ez azonban csak korlátozottan alkalmazható, mivel engedélyhez és időzítéshez kötött – számolt be róla a Sonline.
A védekezés költségei közben jelentősen emelkedtek. Tavaly 76 fészket és 119 fészekkezdeményt bontottak el mintegy 2,4 millió forintért, idén viszont már 354 fészek eltávolítása történt meg, ami körülbelül 4 millió forintos kiadást jelentett. A városvezetés szerint azonban mindez kevés eredményt hozott: a varjak rövid időn belül újraépítik a fészkeiket.
Felmerült más módszerek alkalmazása is, például ragadozó madarakkal történő riasztás, ám szakértők szerint ez legfeljebb ideiglenes megoldást jelentene. A polgármester jelezte: még megpróbálják a gyérítés engedélyeztetését, de ha ez sem vezet eredményre, a városvezetés nem kívánja tovább egyedül kezelni a problémát.
A jelenség hátterében hosszabb távú folyamatok állnak. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szakértője szerint a vetési varjak állománya korábban visszaesett, majd alkalmazkodtak a körülményekhez, és a városi környezetbe húzódtak. Itt kevesebb a természetes ellenség és több a táplálék, ami kedvez a fennmaradásuknak. A szakértők ugyanakkor hangsúlyozzák: a fészkek eltávolítása önmagában nem jelent tartós megoldást, mivel a madarak gyorsan újraépítik azokat, így a probléma kezelése hosszabb távú, összetett beavatkozást igényel.
AI vagy Excel? Most megmutatjuk, hol tart a céged a digitális versenyben
Töltsd ki a kérdőívet – csak 5 perc!
A fehérjeárak elszálltak, mégis rekordot döntött a BioTechUSA: ezek váltak a vásárlók kedvenc termékeivé
Lévai Bálintot, a cég tulajdonosát kérdeztük.
Endometriózis Világnapi konferencia Budapesten (x)
Endometriózis Világnapi konferencia Budapesten: Akár 8–10 év is eltelhet a diagnózisig – Budapesten keresik a megoldásokat az endometriózis kihívásaira.