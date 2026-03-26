Meglépték a váratlant a különleges történelmi parkban: indulhat a roham az újdonságokért

A téli szünet és karbantartási munkák után ismét fogadja a látogatókat a Velencei-tó közelében működő dinnyési Várpark. Új szerelvény, gyerekvasút, makettvárak és új ízek várják a látogatókat.
A mintegy 24 ezer négyzetméteres dinnyési történelmi látványpark középkori magyar várak makettjeivel és egy Árpád-kori skanzennel várja a családokat és az iskolai csoportokat. Az idei szezon egyik legjelentősebb újdonsága a kisvasút fejlesztése: a pályán egy fedett szerelvény állt forgalomba, amely 24 utas szállítására alkalmas. A park gyermekvasúti programot is indít, amelyben a gyerekek játékos szolgálatok során ismerkedhetnek meg a vasutas munka feladataival. A tavaszi szünetben minden nap nyuszi vonat fog közlekedni, április 11-12-én fazekas és kaspó vásárt, április 19-én kertivasutas-találkozót rendeznek, miközben a gasztronómiai kínálat is bővült.
A téli szünet és a háttérben zajló karbantartási munkálatok után ismét teljes nyitvatartással várja a látogatókat a dinnyési Várpark. A Velencei-tó közelében működő létesítmény a tavasz beköszöntével újra megnyitotta kapuit, ráadásul több újdonsággal is készül az idei szezonra. Az egyik leglátványosabb fejlesztés egy új vasúti szerelvény érkezése, de a programkínálat és a gasztronómiai kínálat is bővült
A mintegy huszonnégyezer négyzetméteres területen működő látványpark egyszerre kínál történelmi és családi programokat. A Várparkban a középkori magyar várak makettjei mellett egy Árpád-kori skanzen is található, ahol korhű épületek idézik meg a korabeli élet mindennapjait. A helyszín különlegessége abban rejlik, hogy a történelmi hangulatot interaktív programokkal és családbarát élményekkel kapcsolja össze.
Alekszi Zoltán, a Várpark alapítója szerint a cél kezdettől az volt, hogy a történelem élményszerűen jelenjen meg a látogatók számára. „Mindig arra törekedtünk, hogy egy tartalmas, egész napos kikapcsolódást nyújtó helyet hozzunk létre. Azt szeretnénk, hogy aki ide érkezik, ne csak megnézze a maketteket, hanem valóban átélje a történelmi környezet hangulatát” – mondta. Hozzátette: fontos szempont az is, hogy a programok a családok számára elérhetőek maradjanak.
Új szerelvény a kisvasúton
Az idei szezon egyik leglátványosabb újdonsága a park kisvasútjához kapcsolódik. A géppark egy fedett szerelvénnyel bővült, amely mintegy tíz méter hosszú és huszonnégy utas szállítására alkalmas. A fejlesztés célja elsősorban az volt, hogy a nyári hőségben is kényelmesebb utazást biztosítson a látogatóknak a sínpályán.
„Az elmúlt években egyre melegebbek voltak a nyarak, ezért szerettünk volna egy olyan megoldást, amely a kánikulában is komfortosabbá teszi az utazást. A fedett szerelvény árnyékot ad, ugyanakkor a teteje szükség esetén levehető, így bármilyen időjárás mellett jól használható” – magyarázta Alekszi Zoltán. Szerinte a kisvasút az egyik legnépszerűbb program a parkban, ezért különösen fontos volt a fejlesztése.
Gyermekvasút és osztálykirándulások
A kisvasúthoz kapcsolódva egy új kezdeményezés is indul: a park gyermekeket keres a területén működő gyermekvasúthoz. A jelentkezők három-négy órás, játékos szolgálatokban vehetnek részt, ahol felnőtt felügyelet mellett a vasutas munka különböző feladatait próbálhatják ki: a jegykezelést, a vonatindítást, a hangosbemondást vagy akár a pályabejárást is.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,9%, a Magnet Banknál 7,03%, a Raiffeisen Banknál 7,22%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29% . Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
„A gyerekvasúthoz most aktívan keressük azokat a fiatalokat, akik szívesen belekóstolnának ebbe a világba. A szolgálatok során megtapasztalhatják, milyen feladatok tartoznak egy vasutas munkájához, a jegykezeléstől egészen a sínpálya ellenőrzéséig” – mondta az alapító. Szerinte a program egyszerre játékos és tanulságos, hiszen a gyerekek felelősséget is tanulnak közben.
A Várpark az iskolai osztálykirándulások számára is kedvelt célpont. A diákokat jelmezes és kézműves foglalkozások várják, ahol többek között a hűtőmágnes-készítéssel, a fazekassággal vagy a bőrözéssel is megismerkedhetnek. A helyszín megközelítése is egyszerű: a park mindössze hatszáz méterre található a dinnyési vasútállomástól, és a tizennégy év alatti gyerekek számára a vonat- és Volánbusz-közlekedés is ingyenes.
Vasutas találkozó és új ízek
A vasutak iránt érdeklődők számára egy kiemelt esemény is érkezik tavasszal. Április 19-én vasárnap a Várpark ad otthont az idei év első kertivasutas-találkozójának, amely a rajongók számára hagyományosan a szezon kezdetét jelenti.
A park gasztronómiai kínálata is bővült a szezonnyitásra. A büfében a hagyományos ételek mellett bográcsos pörköltek is készülnek, és megjelent egy kézműves hamburger is, amelyet saját készítésű húspogácsával kínálnak. A konyha új grill lapja lehetővé teszi a meleg ételek választékának további bővítését.
Alekszi Zoltán szerint a fejlesztések célja az volt, hogy a látogatók egész napos élményként élhessék meg a parkban töltött időt. „A téli időszakban folyamatosan dolgoztunk a karbantartásokon és az új ötleteken. A célunk az, hogy aki ide érkezik, ne csak egy rövid látogatásra jöjjön, hanem valóban egy tartalmas napot töltsön el nálunk” – fogalmazott.
Endometriózis Világnapi konferencia Budapesten (x)
Endometriózis Világnapi konferencia Budapesten: Akár 8–10 év is eltelhet a diagnózisig – Budapesten keresik a megoldásokat az endometriózis kihívásaira.