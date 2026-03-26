2026. március 26. csütörtök Emánuel
Vaddisznó , Sus scrofa, Németország, Bajorország
HelloVidék

Félezer vadállat tarthatja rettegésben a magyar várost: póznára menekült egy férfi a támadás elől

HelloVidék
2026. március 26. 10:45

Komoly problémával küzd Pécs: a szakértői becslések szerint akár több száz, szélsőséges esetben félezer vaddisznó is élhet a város belterületén és közvetlen környezetében. Az állatok jelenléte már nemcsak kellemetlenséget, hanem egyre inkább közbiztonsági kockázatot is jelent.

Pécs évek óta küzd egy egyre súlyosbodó, s ma már közbiztonsági kockázatot is jelentő problémával: a belterületre behúzódó vadállomány drasztikus növekedésével. A vaddisznók, őzek, szarvasok, és a szőrmés ragadozók jelenléte nemcsak a kertekben és terményekben okoz kárt, hanem egyre inkább a város belterületein is - írta a Bama.hu.

A legnagyobb vaddisznó-állomány Pécsen a Tüskésrét környékén élhet, ahol 200–300 példányt is számlálhatnak. De más városrészekben – például Rigóderben, Gyükésben vagy a peremterületeken – is rendszeresen feltűnnek a vadak. A vadállatok főként éjszaka mozognak: kertekbe járnak be, feltúrják a földeket, és nem ritka, hogy lakott területek közelében is megjelennek. Előfordult már olyan eset is, amikor egy férfinak egy villanypóznára kellett felmásznia egy agresszív vadkan elől.

Tavasszal új élet születik az erdőkben, megérkeztek az idei vadmalacok is. A szakemberek azonban figyelmeztetnek: a malacos kocákkal való találkozás komoly veszélyt jelenthet a kirándulókra.

Ennyi vaddisznót kellene kilőni Pécsen

2025 decemberétől a belterületi vadkár kezelése a polgármesterek hatáskörébe került, ami gyorsabb beavatkozást tesz lehetővé. Ugyanakkor ez komoly felelősséget is jelent, hiszen sokszor lakóházak közelében kell intézkedni. A probléma kezelése rendkívül összetett: nemcsak a kilövésről van szó, hanem a megfigyelésről, csapdázásról, lakossági bejelentések kezeléséről, valamint az elejtett állatok elszállításáról is.

A város számításai szerint évente mintegy 250 nagyvad és 145 ragadozó kezelésére lehet szükség
a teljes költség elérheti a 31 millió forintot. A tényleges kiadások ennél magasabbak is lehetnek, ha az állomány tovább növekszik. A feladat nagysága miatt a pécsi önkormányzat nem tudja egyedül megoldani a helyzetet, ezért külső szolgáltató bevonását tervezik. Ehhez közbeszerzési eljárást kell kiírni, mivel a belterületi beavatkozás nem minősül hagyományos vadászatnak - írták.

A probléma nem csak helyi: egyre több magyar városban – köztük a Budapest környékén és a Balaton térségében – is hasonló jelenségeket tapasztalnak. A szakértők szerint több oka is van a vadállomány növekedésének: az enyhe telek miatt kevesebb állat pusztul el, sok az elhagyott, gondozatlan kert, és ezek bőséges táplálékot és búvóhelyet biztosítanak.
Címlapkép: Getty Images
#önkormányzat #magyarország #veszély #közbeszerzés #belföld #pécs #költségek #károk #hellovidék #városok #vadállat

