Pénzügyi válságba került az osztrák ADA Möbelwerke Holding AG, de a magyarországi üzemek – köztük a legnagyobb, Körmenden működő gyár – egyelőre zavartalanul termelnek.
Félezer vadállat tarthatja rettegésben a magyar várost: póznára menekült egy férfi a támadás elől
Komoly problémával küzd Pécs: a szakértői becslések szerint akár több száz, szélsőséges esetben félezer vaddisznó is élhet a város belterületén és közvetlen környezetében. Az állatok jelenléte már nemcsak kellemetlenséget, hanem egyre inkább közbiztonsági kockázatot is jelent.
Pécs évek óta küzd egy egyre súlyosbodó, s ma már közbiztonsági kockázatot is jelentő problémával: a belterületre behúzódó vadállomány drasztikus növekedésével. A vaddisznók, őzek, szarvasok, és a szőrmés ragadozók jelenléte nemcsak a kertekben és terményekben okoz kárt, hanem egyre inkább a város belterületein is - írta a Bama.hu.
A legnagyobb vaddisznó-állomány Pécsen a Tüskésrét környékén élhet, ahol 200–300 példányt is számlálhatnak. De más városrészekben – például Rigóderben, Gyükésben vagy a peremterületeken – is rendszeresen feltűnnek a vadak. A vadállatok főként éjszaka mozognak: kertekbe járnak be, feltúrják a földeket, és nem ritka, hogy lakott területek közelében is megjelennek. Előfordult már olyan eset is, amikor egy férfinak egy villanypóznára kellett felmásznia egy agresszív vadkan elől.
Ennyi vaddisznót kellene kilőni Pécsen
2025 decemberétől a belterületi vadkár kezelése a polgármesterek hatáskörébe került, ami gyorsabb beavatkozást tesz lehetővé. Ugyanakkor ez komoly felelősséget is jelent, hiszen sokszor lakóházak közelében kell intézkedni. A probléma kezelése rendkívül összetett: nemcsak a kilövésről van szó, hanem a megfigyelésről, csapdázásról, lakossági bejelentések kezeléséről, valamint az elejtett állatok elszállításáról is.
A város számításai szerint évente mintegy 250 nagyvad és 145 ragadozó kezelésére lehet szükség
a teljes költség elérheti a 31 millió forintot. A tényleges kiadások ennél magasabbak is lehetnek, ha az állomány tovább növekszik. A feladat nagysága miatt a pécsi önkormányzat nem tudja egyedül megoldani a helyzetet, ezért külső szolgáltató bevonását tervezik. Ehhez közbeszerzési eljárást kell kiírni, mivel a belterületi beavatkozás nem minősül hagyományos vadászatnak - írták.
A probléma nem csak helyi: egyre több magyar városban – köztük a Budapest környékén és a Balaton térségében – is hasonló jelenségeket tapasztalnak. A szakértők szerint több oka is van a vadállomány növekedésének: az enyhe telek miatt kevesebb állat pusztul el, sok az elhagyott, gondozatlan kert, és ezek bőséges táplálékot és búvóhelyet biztosítanak.
Mindenki a csodájára jár: egy 2 méteres óriástojás is feltűnt a Balaton közeli városka parkjában – Fotók
Évek óta különleges látványosságnak számítanak a Tapolcai Tojásparkban megtekinthető óriás hímes tojások.
Rengeteg budapesti kirándulót vonz a csodahely, de csúnya vége lehet: pénztárcád és bőröd is bánhatja
Tavasz van, és a Budai-hegység egyik legszebb tavaszi virága, a leánykökörcsin is szirmát bontogatja. Fokozottan védett, de egyébként sem érdemes túl közel kerülni hozzá...
Hihetetlen aszály sújtja a Sárrét térségét: a Sárréti Vízőrzők legfrissebb videójában megdöbbentő adatokat mutatnak a Sebes-Körös vízállásáról.
Tulajdonvita miatt évekig állt a fejlesztés, most lépett a a város: Nagykőrös inkább megveszi a városi buszpályaudvart a MÁV-tól, csak hogy felújíthassa.
Gazként írtjuk dédanyáink titkos elixírét: ingyen terem a tavasz köptetője, ami szuper hajnövesztő is
Ha nem állunk neki idejekorán a fűnyírásnak, meglepő kincsekre bukkanhatunk saját kertünkben: az egyik leginkább gaznak tűnő csodanövényünk az útifű. Sokan gyökerestül tépik ki.
Tojásdíszítő foglalkozásokkal, bemutatókkal, koncertekkel várja az érdeklődőket a zengővárkonyi Míves Tojás Múzeum virágvasárnap és húsvét hétfő között.
Hihetetlen új magyar Guinness-rekord: 26 méteres grillázsvonatot építettek egy hevesi faluban + Fotók
Rendhagyó rekordkísérlettel hívta fel magára a figyelmet a mátrai faliu, Szűcsi, ahol egy különleges, több mint két tucat méter hosszú grillázsvonat készült el.
Igazi örömünnep volt a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság területén, amikor mentett vidrákat engedtek vissza a természetbe. Videón a szabadulás pillanatai.
Különleges természetvédelmi kutatás zajlott a Hévízi-tó mélyén, ahol szakemberek eddig csak részben ismert barlangjáratok nyomába eredtek.
Súlyos hibát követ el rengeteg magyar az első tavaszi fűnyírásnál: a sztárkertész elárulta a tökéletes pázsit titkát
Hogyan maradhat üde és szép a füvünk? Hogyan álljunk neki a gyep tavaszi telepítésének? Íme, a hazai szakemberek néhány jó tanácsa, amire érdemes lesz mostanában...
Felfoghatatlan kegyetlenség: rálőttek egy védett rétisasra Vasban, így találtak rá a sérült madárra + Fotó
Súlyosan megsérült, röpképtelen rétisast találtak Hosszúpereszteg közelében, a madarat azonnal ellátásba vették. Az első vizsgálatok szerint akár szándékos kilövés is állhat az eset hátterében.
A Mecsekben egy nemzetközi szinten is elfogadott, korszerű ökológiai hálózat, az úgynevezett erdei lépőkövek rendszere segíti a fajok vándorlását és a biodiverzitás megőrzését.
Alattomos csapda lapul szinte minden magyar kertben: tömegével pusztulnak benne a leghasznosabb állatok
A vízóraaknák, pincék fogságába került békák megmentésére kéri a lakosságot a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME).
Nem délben, hanem 12 perccel később szólal meg a harang egy szegedi csárdában. A különös „késés” mögött egyszerre áll hagyomány, praktikum és egy kis vendégcsalogató...
Ellepték a varjak a népszerű balatoni üdülővárost: hiába a kidobott milliók, a helyzet egyre durvább
Egyre nagyobb gondot okoznak a vetési varjak Siófokon, a városvezetés szerint a helyzet mára szinte kezelhetetlenné vált.
Rémálom lett a pecázásból: felborult egy csónak, újra kellett éleszteni az egyik dunai horgászt + Fotók
Felborult egy csónak a Ráckevei-Duna-ág dömsödi szakaszán, egy ember a víz alá került. A bajba jutott férfit a helyszínen sikeresen újraélesztették, mindkét érintettet kórházba szállították.
Romos parasztházból lett álomotthon a Káli-medencében: így mentették meg a 100 éves épületet + Fotók
Egy közel százéves, romos parasztház újult meg a Káli-medencében úgy, hogy közben megőrizte eredeti karakterét. A felújítás során a hagyományos építészeti elemeket és a mai...
