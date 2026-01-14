Az Otthon Start bejelentése után érezhetően megváltozott az eladók túlárazási gyakorlata és a vevők ehhez való viszonya az ingatlanpiacon.
Megáll az ész: népes vaddisznó család masírozott a balatoni épület bejárati ajtaja előtt + Videó
Nem mindennapi jelenetet rögzítettek a biztonsági kamerák a Balaton közelében. A Kerekiben található Balatoni Madárkert vasárnap este olyan felvételt tett közzé, amelyen nem madarak, hanem egy népes vaddisznócsalád vonul végig a park területén – közvetlenül a lakásajtók és a mozgásérzékelő kamerák előtt.
A Balatoni Madárkert munkatársai már a videó mellé írt kommentben jelezték: ezúttal nem a park lakóiról szól a tartalom. A szokatlan videó este nyolc óra körül készült, vagyis nem az éjszaka közepén, hanem akkor, amikor a környéken még sokan ébren vannak és aktívan mozognak. A felvételen egy vaddisznócsalád este nyolc körül a park belső területén, közvetlenül a lakásajtók és a mozgásérzékelő kamerák előtt portyázik.
A videót azért is hozták nyilvánosságra, mert jól mutatja, miért van szükség komoly biztonsági és védelmi rendszerre egy madárparkban.
Egyre közelebb jönnek a vaddisznók
A Balaton térségében egyre gyakoribb, hogy vaddisznók lakott területekhez közel tűnnek fel. Szakértők szerint ennek hátterében az élőhelyek átalakulása és az állatok alkalmazkodóképessége áll. Kerítések, intézmények vagy akár épületek sem jelentenek feltétlen akadályt, ha az állatok élelmet vagy biztonságos útvonalat találnak.
A Balatoni Madárkert hangsúlyozta: az eset most nem okozott problémát, a védelmi rendszer megfelelően működött. A videót figyelemfelhívásnak szánták, hogy mindenki értse: ezek az óvintézkedések nem túlzások, hanem a mindennapi biztonság alapjai.
A Bereg–Szatmári-síkon is beköszöntött az igazi tél: a havazás és az erőteljes lehűlés tündérmesébe illő tájjá alakította át a Hortobányi Nemzeti Park különleges gyöngyszemét.
Erdők mélyén bújik meg a csoportos csiperke – ritka, védett és különösen látványos gomba, amely 2026-ban elnyerte az Év Gombája címet Magyarországon.
Figyelem, új szabály lépett életbe: korlátozást vezettek be egy kedvelt kirándulóhelynél Budapest közelében
Figyelem, új szabály lépett életbe a Budai-hegység egyik kedvelt kilátópontjánál: tilos letérni erről az ösvényről!
„Anya, ez eddig a legjobb hülyeség, amit kitaláltál” 450 jégtéglából épített iglut egy kaposvári család
Nem semmi: egy szivárványszínű iglu díszíti az egyik kaposvári családi ház udvarát. A kuckó 450 darab színes jégtéglából készült, amelyet hat ember szorgos keze épített...
Figyelem! Egyetlen napra újra megnyílik a Bükk egyik legkülönlegesebb vasútvonala: 2026. január 31-én közlekedik a Zúzmara Expressz.
Amikor a hőmérséklet 0 fok alá csökken, a kinti kutyák is komoly terhelésnek vannak kitéve. A hideg, a hó, és a szél életveszélyes helyzeteket teremthet...
Elképesztő videót tettek közzé a jégbe zárt Balaton-partról: a víz felszínén már megjelentek az első jégfoltok, a partot pedig összefüggő hótakaró borítja.
Mi volt ez? Kék, medúzaszerű és éjszaka repül: a fél országot ez a repülő tárgy tartotta lázba + Videó
Elsőre furcsának tűnhetett, amit az égen láttunk: rengetegen észlelték Budapesttől Mosonmagyaróváron át, és számos webkameránkon is feltűnt ez a különleges, ritka jelenség.
A rózsaszín színben tündöklő Aurora Borealis körülbelül fél órán keresztül volt látható az északi horizont felett.
Milliókat bukhat, aki filléres vályogházból szeretne álomotthont: ezek a legdurvább rejtett buktatók 2026-ban
Hogyan érdemes nekivágni, hogy ne hibázzunk? Erről mesélt Szabó Miklós, aki saját kezűleg újított fel egy öreg vályogházat a nógrádi, eldugott kis faluban, Vanyarcon.
A 2026-os trend-előrejelzések azt mutatják, hogy a mézfogyasztás új szintre lép: a magyar fogyasztók egyre tájékozottabbak és tudatosabbak.
A szakemberek szerint a hópaplan szigetelőként működik, ami jelentősen lassítja a jég további vastagodását.