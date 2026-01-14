2026. január 14. szerda Bódog
Vaddisznó, sus scrofa, a téli természetben. Állati vadon élő állatok természetes környezetben egy havas mezőn. Nagy emlős hosszú szőrrel megfigyelés fehér vadonban.
HelloVidék

Megáll az ész: népes vaddisznó család masírozott a balatoni épület bejárati ajtaja előtt + Videó

HelloVidék
2026. január 14. 11:17

Nem mindennapi jelenetet rögzítettek a biztonsági kamerák a Balaton közelében. A Kerekiben található Balatoni Madárkert vasárnap este olyan felvételt tett közzé, amelyen nem madarak, hanem egy népes vaddisznócsalád vonul végig a park területén – közvetlenül a lakásajtók és a mozgásérzékelő kamerák előtt.

A Balatoni Madárkert munkatársai már a videó mellé írt kommentben jelezték: ezúttal nem a park lakóiról szól a tartalom. A szokatlan videó este nyolc óra körül készült, vagyis nem az éjszaka közepén, hanem akkor, amikor a környéken még sokan ébren vannak és aktívan mozognak. A felvételen egy vaddisznócsalád este nyolc körül a park belső területén, közvetlenül a lakásajtók és a mozgásérzékelő kamerák előtt portyázik.

A videót azért is hozták nyilvánosságra, mert jól mutatja, miért van szükség komoly biztonsági és védelmi rendszerre egy madárparkban.

Egyre közelebb jönnek a vaddisznók

A Balaton térségében egyre gyakoribb, hogy vaddisznók lakott területekhez közel tűnnek fel. Szakértők szerint ennek hátterében az élőhelyek átalakulása és az állatok alkalmazkodóképessége áll. Kerítések, intézmények vagy akár épületek sem jelentenek feltétlen akadályt, ha az állatok élelmet vagy biztonságos útvonalat találnak.

A Balatoni Madárkert hangsúlyozta: az eset most nem okozott problémát, a védelmi rendszer megfelelően működött. A videót figyelemfelhívásnak szánták, hogy mindenki értse: ezek az óvintézkedések nem túlzások, hanem a mindennapi biztonság alapjai.
Címlapkép: Getty Images
