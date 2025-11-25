2025. november 25. kedd Katalin
Vaddisznó (Sus scrofa) fut át egy gyalogúton a Bajor-erdei Nemzeti Parkban.
Utazás

Te is találkoztál nemrég vaddisznóval a fővárosban? Megszólalt a Pilisi Parkerdő, erre kell figyelni

Pénzcentrum
2025. november 25. 20:32

Az utóbbi hetekben a Fővárosban újra közbeszéd tárgya lett a belterületen felbukkanó vaddisznók jelensége. A Pilisi Parkerdő közölte: fontosnak tartják, hogy egyértelműen tisztázza: a lakott területeken élő vadállomány kezelése nem az erdészeti társaság hatáskörébe tartozik.

A települések belterületei nem minősülnek vadászterületnek, ezért a Pilisi Parkerdő ezeken a területeken nem végezhet sem vadgazdálkodási, sem vadászati tevékenységet. A belterületen megjelenő, kárt okozó vadállatok – így a vaddisznók – eltávolítása, elejtése – közegészségügyi, illetve közbiztonsági okból, valamint a köz- és magántulajdon súlyos károsodástól való megóvása érdekében – az elejtés helye szerint illetékes rendőrkapitányság külön engedélyével lehetséges.

E tekintetben az önkormányzatnak van arra lehetősége, hogy olyan szakembereket keressen meg, akik megfelelő gyakorlattal rendelkeznek és számukra a szükséges engedélyt a rendőrségtől megkérik. Az engedély tartalmazza az elejtés tervezett helyét, idejét, a biztonsági intézkedéseket és a lakosság tájékoztatásának módját. A folyamat során figyelembe kell venni az érvényes járványügyi előírásokat is: jelenleg az Afrikai sertéspestis terjedésének megállítása kiemelt cél.

A vaddisznó nem „betéved” – hanem élőhelyet talál a városban

Sokan hiszik, hogy a vaddisznók „az erdőből járnak be a városba”, azonban a kutatások mást mutatnak. A Pilisi Parkerdő a Magyar Agár- és Élettudományi Egyetem Vadvilág Megőrzési Intézetével közösen végzett vizsgálatai szerint a budapesti vaddisznók jellemzően életvitelszerűen tartózkodnak a városi környezetben, nem pedig „átmenetileg betévednek”.

A városi környezet – különösen az elhanyagolt telkek, bozótosok, zöldhulladékkal telt közterületek – ideális búvóhelyet és táplálékforrást biztosítanak számukra. A hullott gyümölcs, kerti hulladék, öntözött pázsit, veteményes mind hozzájárul ahhoz, hogy a vaddisznó a városban találja meg, amit keres.

Mit tesz a Pilisi Parkerdő a lakott területekhez közel?

Bár belterületen vadgazdálkodási tevékenységet nem végezhet, a Pilisi Parkerdő a környező erdőterületeken - aktívan végzi a vaddisznóállomány szabályozását, és többféle intézkedést is alkalmaz a lakott területek védelmében:

  • rendszeres vadállományszabályozást folytat a környező erdőterületeken,
  • ismeretterjesztő munkát végez a lakosság és az önkormányzatok felé,
  • szakszerű, a vadállomány számára is kedvező erdőkezeléssel változatos, búvóhelyekben és táplálékban gazdagabb élőhelyet biztosít az erdei vadfajoknak (például, ahol lehet, erdei gyümölcs fafajok ültetésével),
  • az erdőben, a megfelelő adottságú helyeken vizes élőhelyeket tart fenn.

Mi a lakosság és az önkormányzat szerepe?

A belterületi vaddisznó-létszám csak közös, rendszerszintű fellépéssel csökkenthető. A Pilisi Parkerdő a következőkre hívja fel a figyelmet:

A lakosság szerepe:

  • elvadult, bozótos telkek rendbetétele,
  • a lehullott gyümölcsök, a zöldhulladék szabályos kezelése, kerti hulladék ne legyen elérhető a vad számára,
  • vadállatok etetésének mellőzése,
  • a magánterületek kerítéseinek vadbiztos megerősítése (pl. erős csomózású dróthálóval).

Az önkormányzat szerepe:

  • a belterületi vadállományt csökkentő szakemberek megkeresése és megbízása,
  • a lakosság tájékoztatása,
  • szabályrendszer alkotásával magánterületek rendbetételének kikényszerítése,
  • támogatási rendszerrel a magán területeken való munkák ösztönzése.

Ne feledjük! A vaddisznó alapvetően kerüli az embert, de kiválóan alkalmazkodott a városi környezethez.

A vaddisznó őshonos, alkalmazkodó nagyvadfaj, mely jelen van az természetes életközösségekben (pl.: erdő) és mára már a városi ökoszisztémákban is megvetette a lábát. Félni nem kell tőle, de megfelelő óvatossággal kell viselkedni a vaddisznóval történő találkozások alkalmával.

Ha valaki vaddisznóval találkozik, fontos:

  • ne közelítse meg,
  • adjon neki menekülési lehetőséget.
  • Fontos, hogy a kutyát érdemes pórázon vezetni! Erdőben és természeti területen ez jogszabályi kötelezettség!

A Pilisi Parkerdő szerepe: a tájékoztatás, és az önkormányzat segítése:

  • szaktudással,
  • vaddisznó befogó berendezések átadásával,
  • az általa üzemeltetett gyűjtőpont használatának lehetőségével,
  • a járványügyi mintavételi rendszerbe történő csatlakozás lehetőségével.

A Pilisi Parkerdő felelősséget érez a lakosság hiteles tájékoztatásáért, és szakmai tudásával, terepi tapasztalataival segíti a városi és elővárosi zöldfelületek élhetőségének javítását. A vaddisznó belterületi jelenlétének kezelése összetett kérdés: a jó válaszok kialakításához figyelembe kell venni városszerkezeti, közegészségügyi, valamint - az afrikai sertéspestis terjedésének megállítása érdekében - járványügyi és lakossági együttélési szempontokat is. A megoldás kulcsa tehát nem egyetlen szereplő kezében van – csak közösen lehet kezelni ezt a komplex helyzetet.
Címlapkép: Getty Images
