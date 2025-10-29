Közeledik a Black Friday, amikor egymást érik a hatalmas kedvezményeket ígérő hirdetések.
Horror áron mérik a szaloncukrokat 2025-ben: össze is ment, drágább is lett a karácsony slágerédessége
Még november sincs, de már tele vannak a boltok akciós újságai karácsonyi termékekkel, köztük a szaloncukorral is. A vásárlókat korai kedvezményekkel csábítják, miközben a csomagok idén kisebbek, az árak viszont magasabbak lettek. A gyártók szerint a drágulás fő oka a kakaó- és cukorárak emelkedése, valamint a gyenge forint.
Még novembert sem írunk, de már elindult a karácsonyi termékek akciózása a hazai élelmiszerboltokban. A polcokon sorra jelennek meg a csokimikulások, a téli dekorációk és természetesen a szezon legikonikusabb édessége, a szaloncukor. Az áruházláncok akciós újságaiban is egyre gyakrabban bukkan fel ez a termék, hiszen a vásárlókat már most igyekeznek karácsonyi hangulatba hozni. A Penny például október 30-tól két ismert márkát is kedvezményesen kínál: a Bonbonetti szaloncukor 280 grammos, négyféle ízesítésű kiszerelése 1999 forintért, míg a Tibi ugyanekkora, szintén négyféle ízben kapható csomagja 2599 forintért vásárolható meg.
A szaloncukor a magyar karácsony egyik legstabilabb szereplője, de az árak az elmúlt években látványosan elszálltak. A Vakmajom civil árfigyelő oldal friss adatai szerint ugyanabban az üzletben egy lédig szaloncukor ára 2023-ban 10 990 forint volt kilónként, 2024-ben már 12 999 forint, idén pedig elérte a 14 500 forintot. Ez három év alatt közel 32 százalékos drágulást jelent, amit a vásárlók idén a kisebb kiszereléseken is megérezhetnek.
A 2025-ös szezonban több ismert márka is visszafogta csomagjainak méretét, miközben az árak jellemzően maradtak vagy emelkedtek. A Bonbonetti például 300 grammról 280 grammra csökkentette minden szaloncukorfajtáját, a Tibi 330-ról 280 grammra, a Vadász 350-ről 300 grammra váltott. A legnagyobb „zsugorodást” a Milka termékeinél látni: több íz esetében a csomag 310 grammról 255 grammra csökkent, ami közel 18 százalékos visszaesést jelent. A gyártók a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság felé is jelezték a változásokat, mondván: a növekvő alapanyagköltségek mellett másképp nem tudnák tartani a termékek árszintjét.
A háttérben elsősorban a kakaó és a cukor drágulása áll. A kakaó világpiaci ára 2024-ben történelmi csúcsra ugrott, miután Nyugat-Afrikában - főként Elefántcsontparton és Ghánában - a szárazság és a kakaó duzzadt hajtás vírus súlyos károkat okozott a termésben. A FAO cukorár-indexe szintén új csúcsot döntött 2024 őszén, és a KSH adatai szerint a „csokoládé és kakaó” kategória 2025 nyarán már 20 százalékos éves áremelkedést mutatott Magyarországon.
A gyártók helyzetét tovább nehezíti, hogy a szaloncukor kifejezetten csomagolásigényes termék, miközben a fóliák és díszdobozok ára is drasztikusan megemelkedett. Az édességekben magas az importhányad, így a gyenge forint árfolyam automatikusan megdrágítja a beszerzést. Minderre rátevődik az EPR-díj és a NETA, amelyek különösen érzékenyen érintik a szezonális, alacsony haszonkulcsú árucikkeket.
Bár a szaloncukor továbbra is a magyar karácsony megkerülhetetlen kelléke marad, a fogyasztók idén minden eddiginél jobban megérzik majd, mennyit drágult az ünnep klasszikus íze. Az árak és a kiszerelések alakulása jól mutatja, hogyan gyűrűznek be a globális nyersanyagpiaci és gazdasági hatások a hazai karácsonyi asztalra - de a boltok akciói így is gondoskodnak róla, hogy a vásárlók ne maradjanak le az első ünnepi falatokról.
