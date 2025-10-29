2025. október 29. szerda Nárcisz
12 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Eredeti karácsonyi édesség magyar neve szaloncukor, más néven szaloncukor. Karácsonyi édesség fondant színes fém csomagolásban az ünnepi piacon ünnep
Vásárlás

Horror áron mérik a szaloncukrokat 2025-ben: össze is ment, drágább is lett a karácsony slágerédessége

Pénzcentrum
2025. október 29. 06:31

Még november sincs, de már tele vannak a boltok akciós újságai karácsonyi termékekkel, köztük a szaloncukorral is. A vásárlókat korai kedvezményekkel csábítják, miközben a csomagok idén kisebbek, az árak viszont magasabbak lettek. A gyártók szerint a drágulás fő oka a kakaó- és cukorárak emelkedése, valamint a gyenge forint.

Még novembert sem írunk, de már elindult a karácsonyi termékek akciózása a hazai élelmiszerboltokban. A polcokon sorra jelennek meg a csokimikulások, a téli dekorációk és természetesen a szezon legikonikusabb édessége, a szaloncukor. Az áruházláncok akciós újságaiban is egyre gyakrabban bukkan fel ez a termék, hiszen a vásárlókat már most igyekeznek karácsonyi hangulatba hozni. A Penny például október 30-tól két ismert márkát is kedvezményesen kínál: a Bonbonetti szaloncukor 280 grammos, négyféle ízesítésű kiszerelése 1999 forintért, míg a Tibi ugyanekkora, szintén négyféle ízben kapható csomagja 2599 forintért vásárolható meg.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A szaloncukor a magyar karácsony egyik legstabilabb szereplője, de az árak az elmúlt években látványosan elszálltak. A Vakmajom civil árfigyelő oldal friss adatai szerint ugyanabban az üzletben egy lédig szaloncukor ára 2023-ban 10 990 forint volt kilónként, 2024-ben már 12 999 forint, idén pedig elérte a 14 500 forintot. Ez három év alatt közel 32 százalékos drágulást jelent, amit a vásárlók idén a kisebb kiszereléseken is megérezhetnek.

A 2025-ös szezonban több ismert márka is visszafogta csomagjainak méretét, miközben az árak jellemzően maradtak vagy emelkedtek. A Bonbonetti például 300 grammról 280 grammra csökkentette minden szaloncukorfajtáját, a Tibi 330-ról 280 grammra, a Vadász 350-ről 300 grammra váltott. A legnagyobb „zsugorodást” a Milka termékeinél látni: több íz esetében a csomag 310 grammról 255 grammra csökkent, ami közel 18 százalékos visszaesést jelent. A gyártók a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság felé is jelezték a változásokat, mondván: a növekvő alapanyagköltségek mellett másképp nem tudnák tartani a termékek árszintjét.

A háttérben elsősorban a kakaó és a cukor drágulása áll. A kakaó világpiaci ára 2024-ben történelmi csúcsra ugrott, miután Nyugat-Afrikában - főként Elefántcsontparton és Ghánában - a szárazság és a kakaó duzzadt hajtás vírus súlyos károkat okozott a termésben. A FAO cukorár-indexe szintén új csúcsot döntött 2024 őszén, és a KSH adatai szerint a „csokoládé és kakaó” kategória 2025 nyarán már 20 százalékos éves áremelkedést mutatott Magyarországon.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

A gyártók helyzetét tovább nehezíti, hogy a szaloncukor kifejezetten csomagolásigényes termék, miközben a fóliák és díszdobozok ára is drasztikusan megemelkedett. Az édességekben magas az importhányad, így a gyenge forint árfolyam automatikusan megdrágítja a beszerzést. Minderre rátevődik az EPR-díj és a NETA, amelyek különösen érzékenyen érintik a szezonális, alacsony haszonkulcsú árucikkeket.

Bár a szaloncukor továbbra is a magyar karácsony megkerülhetetlen kelléke marad, a fogyasztók idén minden eddiginél jobban megérzik majd, mennyit drágult az ünnep klasszikus íze. Az árak és a kiszerelések alakulása jól mutatja, hogyan gyűrűznek be a globális nyersanyagpiaci és gazdasági hatások a hazai karácsonyi asztalra - de a boltok akciói így is gondoskodnak róla, hogy a vásárlók ne maradjanak le az első ünnepi falatokról.
Címlapkép: Getty Images
#vásárlás #karacsony #akció #élelmiszer #árak #penny #drágulás #áremelés #szaloncukor #akciós újság #édességek

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
06:31
05:37
04:26
22:05
21:36
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. október 29.
Örökre vége lehet a hagyományos iskolai modellnek: tanórára, osztályokra, tanteremre sincs szükség?
2025. október 28.
Fájdalmas rezsiár-drágulás elé néz Magyarország: fű alatt válunk le az orosz gázról, sokba fog kerülni
2025. október 28.
Fontos változás élesedik rengeteg magyar bankszámláján: jön a rendkívüli végrehajtási rendelet
2025. október 28.
Ezért vannak horror árak valójában a magyar boltokban: az árrésstop csak tapasz a nyílt sebre
2025. október 28.
Súlyos hírt kapott, aki fával fűtene 2025 telén: eddig nem látott krízis van kilátásban
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. október 29. szerda
Nárcisz
44. hét
Október 29.
Takarékossági világnap
Október 29.
Pszoriázis világnap
Október 29.
Stroke világnap
Ajánlatunk
Vásárlás legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Ilyen termék szökőévente egyszer van a magyar Lidl-ben: nem lehet akárhogy megvenni, ölni tudnának érte a kertes házban lakók
2
2 hete
Fillérekért árulja a Lidl az IKEA sztárédességét: indulhat a roham, lehet, hogy csak a leggyorsabbaknak jut
3
3 hete
Érik a botrány, magasrangú kormánytisztviselő lopott a Lidl-ből: bicskanyitogató módszert talált ki
4
3 hete
Sokkot kapnak a magyar vásárlók a boltok kasszáinál: ha ezt meglátják, nem akarnak fizetni
5
3 hete
Brutál diszkont terjeszkedik Pesten: sorra nyitják fű alatt a boltokat - kihívót kap az Aldi, Lidl, Penny?
PÉNZÜGYI KISOKOS
Hitelkártya
A kártyával hitelből lehet költeni, nem kell számlával rendelkezni a banknál és igényléséhez nem kell pénz vagy jövedelemátutalás. A havi periódus zárásakor tartozásunkat hitelkamat ellenében továbbvihetjük illetve dönthetünk a teljes összeg visszafizetéséről. A hitelkártyával hitelbe vásárolhatunk, de a bankok többsége nem számol fel kamatot a türelmi időszak alatt, ami általában 45 nap. A vásárlások alkalmával különböző jóváírásokat kaphatunk, amit később levásárolhatunk vagy csökkentik a számlák végösszegét. Ha hitelkártyával vásárolunk nagyon fontos, hogy a türelmi időszak előtt visszafizessük a teljes tartozásunk, egyébként a bank magas kamatot számol fel.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. október 29. 05:37
Örökre vége lehet a hagyományos iskolai modellnek: tanórára, osztályokra, tanteremre sincs szükség?
Pénzcentrum  |  2025. október 29. 04:26
Lesz 14. havi nyugdíj 2026-ban, kinek jár 14 havi nyugdíj Magyarországon? - Ennyit tudunk eddig
Agrárszektor  |  2025. október 29. 06:01
Teljesen újra kell gondolnia a gazdáknak, mit és hol akarnak termelni