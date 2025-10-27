Portugália Comporta régiója, amely egykor csendes halászfalu és rizstermesztő közösség volt, mára luxus úti céllá alakult,
Íme, az ország egyik legolcsóbb gyógyfürdője: most komoly fejlesztés vár rá + Videó
Mindössze 1900 forintért lehetett egész nap fürdőzni idén a Földesi Termálfürdőben, amit most 25 millió forintból fejlesztenek tovább. A hajdúsági település kedvelt gyógyvizes strandja évtizedek óta a pénztárcabarát pihenés egyik utolsó bástyája, most viszont korszerűbb és kényelmesebb lesz.
A Hajdú-Bihar megyei Földesen található termálfürdő az 1960-as évek óta működik, és az évtizedek alatt a környék egyik legnépszerűbb – és legolcsóbb – gyógyvizes strandjává vált. Három szabadtéri medencéje közül kettő gyógyvizes, egy pedig úszásra alkalmas. A fürdő vizét magas sótartalmú, jódos–brómos, alkáli-kloridos gyógyvíz adja, amelyet elsősorban mozgásszervi panaszok enyhítésére ajánlanak.
A Versenyképes Járások Program keretében most 25 millió forintos támogatást nyert el a település a fürdő korszerűsítésére. A fejlesztés részeként a középső termálmedence teljes felújításon esik át, a medencét kettéosztják, így a jövőben két különböző hőfokú rész is várja majd a vendégeket. A gépészeti rendszer is megújul, ami komfortosabb és energiatakarékosabb működést tesz lehetővé - írta a Termál Online.hu.
A fejlesztések célja, hogy a Földesi Termálfürdő továbbra is elérhető árú, de korszerűbb szolgáltatásokat kínáló pihenőhely maradjon. Az idei szezon már véget ért, a strand hagyományosan pünkösdkor nyitja meg kapuit. A jövő évi árakról még nem döntöttek, de a helyiek abban bíznak, hogy a fürdő megőrzi „az ország egyik legolcsóbb gyógyvizes fürdője” címét.
A földesi termálvíz nemcsak a helyiek kedvence: a régióból sokan érkeznek ide, hogy a csendes, falusi környezetben pihenjenek és gyógyuljanak – mostantól pedig egy kicsit kényelmesebb körülmények között tehetik majd meg.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
A legtöbb magyar kedvenc ételei között dobogós helyet foglal el a hamisítatlan, hagyományos vörösboros marhapörkölt. Tudd meg, hogy szól a „tökéletes” recept, mi kerül a...
Ingyen gyűjthető most a magyar erdőkben: luxus alapanyag, kávé és koktél is készülhet belőle - recept
Tele van vele az erdő, ingyen van, és még kávé is készíthető belőle – ismerd meg a tölgyfa makkból készült koktélt, ami új szintre emeli...
A hallgatás csendje: bestiális gyilkosságok, feltáratlan tömegsírok sora Kőszegen, Bucsuban és Bozsokon
Kőszeg mellett, a Guba-hegyen, Bozsok és Bucsu határában még mindig emberi maradványok tömegét rejti a föld. 80 év nem volt elég ahhoz, hogy méltó módon...
Csak a rezsit kell fizetni: hihetetlen lehetőséggel segítik a vidéki fiatalokat - Így lehet pályázni!
Lengyeltóti önkormányzata új programmal támogatja a fiatalokat: a bérleti díjat elengedik, csak a rezsit kell fizetni. A cél a fiatalok helyben tartása és a város...
Biztonsági kamera rögzítette a csongrádi földrengést: erre a robbanásszerű hangra ébredtek az emberek.
Vizsgálat indult a győri Szabadhegyen, miután hétfőn délután furcsa, fehéres trutyi jelent meg a város egyik leglátogatottabb tavában. Sokakakt sokkolt a gusztustalan látvány.
A Gödöllői-dombság gyöngyszeme, a Sasbérci-kilátó, lehet, hogy már csak napokig látogatható. Az üzemeltetők bizonytalan jövőről beszélnek.
Badacsony lankáin nemcsak a szőlőtőkék zöldellnek, hanem apró olajfák is, amelyekből megszületett Magyarország első hazai olívaolaja. Török Csaba borász éveken át kísérletezett, míg a 2HA...
Elkezdődött a Balaton nyugati medencéjében a következő ütemű iszapkotrás. Jelenleg a Siófoki-öbölben dolgoznak a kotróhajók, összesen mintegy 50 ezer köbméter üledéket távolítanak el.
„Szeretnénk lovakat, marhákat, tyúkokat tartani, és mindent, amit csak lehet, magunk megteremteni” – mesélte Zsuzsi, aki gyerekkorában is állatok között nőtt fel.
Novembertől komoly változások várják a vendégeket Európa legnagyobb termáltavánál. Átalakul a belépési rend, megszűnnek a napijegyek, és a nyitvatartás is módosul.
Ha nem is olyan nagy mértékben, mint a Dél-Alföldön, de Somogyban is megkezdődött az erdők száradása. A szakemberek egészen drámai képet festenek le a következő...
A sütőtök nemcsak ősszel, hanem egész évben remek alapanyag lehet levesekhez, pitékhez, pürékhez és egyéb ételekhez. Azonban a sokféle tök között könnyen elveszhetünk. Hogyan válasszunk...
Nem mindennapi mentőakció zajlott Balatonalmádiban: a Bakonyi Denevérvédelmi Alapítvány önkéntesei 18 fehérszélű törpedenevért szabadítottak ki egy felújítás alatt álló házból.
A több mint 300 éves kastélyt Szombathelyen bérlakásokká alakították, és pár évek még lakók lakták. Azóta csak üres és várja további sorsát.
A főúri rezidenciák parkjaiban sétálgatva élvezhetjük az ősz ezernyi színeit, ha pedig történetesen esik az eső, bent a termekben számtalan különleges tárlatot és interaktív élményt...
Itt az őszi gyepszellőztetés ideje: ez a gyepszellőztetés menete, fontos az őszi gyeptrágya használata
Hogyan történik a gyepszellőztetés ősszel és az őszi gyeptrágya használata? Nézzük, mi mindent kell tudnunk az őszi gyepszellőztetés menetéről, a gyakori hibalehetőségekről!
Október derekán dübörög a magyar birsalma szezonja: ez a különleges gyümölcs zölden szinte ehetetlen, azonban kiváló kompót, lekvár, birsalmasajt készíthető belőle.
-
Dübörög az energiaátmenet a kkv-szektorban - akár félmilliárd forint hitel is igényelhető
A kkv-szektor gyorsan igyekszik alkalmazkodni az új energiapiaci környezethez, de ez rendkívül tőkeigényes. Pánikra nincs ok: a cégeknek csak válogatnia kell a pályázatok között.
-
Nem csak lakástakarék: így hódítja meg az ingatlanpiacot a Fundamenta (x)
A Fundamenta neve eddig főleg a megtakarításról és hitelezésről szólt, de mára a pénzügyi szolgáltató az ingatlanközvetítésben is a vezető piaci szereplők egyikévé vált.