Íme, az ország egyik legolcsóbb gyógyfürdője: most komoly fejlesztés vár rá + Videó

Mindössze 1900 forintért lehetett egész nap fürdőzni idén a Földesi Termálfürdőben, amit most 25 millió forintból fejlesztenek tovább. A hajdúsági település kedvelt gyógyvizes strandja évtizedek óta a pénztárcabarát pihenés egyik utolsó bástyája, most viszont korszerűbb és kényelmesebb lesz.

A Hajdú-Bihar megyei Földesen található termálfürdő az 1960-as évek óta működik, és az évtizedek alatt a környék egyik legnépszerűbb – és legolcsóbb – gyógyvizes strandjává vált. Három szabadtéri medencéje közül kettő gyógyvizes, egy pedig úszásra alkalmas. A fürdő vizét magas sótartalmú, jódos–brómos, alkáli-kloridos gyógyvíz adja, amelyet elsősorban mozgásszervi panaszok enyhítésére ajánlanak.

A Versenyképes Járások Program keretében most 25 millió forintos támogatást nyert el a település a fürdő korszerűsítésére. A fejlesztés részeként a középső termálmedence teljes felújításon esik át, a medencét kettéosztják, így a jövőben két különböző hőfokú rész is várja majd a vendégeket. A gépészeti rendszer is megújul, ami komfortosabb és energiatakarékosabb működést tesz lehetővé - írta a Termál Online.hu.

A fejlesztések célja, hogy a Földesi Termálfürdő továbbra is elérhető árú, de korszerűbb szolgáltatásokat kínáló pihenőhely maradjon. Az idei szezon már véget ért, a strand hagyományosan pünkösdkor nyitja meg kapuit. A jövő évi árakról még nem döntöttek, de a helyiek abban bíznak, hogy a fürdő megőrzi „az ország egyik legolcsóbb gyógyvizes fürdője” címét.

A földesi termálvíz nemcsak a helyiek kedvence: a régióból sokan érkeznek ide, hogy a csendes, falusi környezetben pihenjenek és gyógyuljanak – mostantól pedig egy kicsit kényelmesebb körülmények között tehetik majd meg.