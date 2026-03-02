10 milliárdból terjeszkedik a legendás magyar márka: itt húzzák fel az új hazai üzemet

Tízmilliárd forintos beruházással új paradicsomfeldolgozó üzem épül a Békés vármegyei Mezőberényben. A projekthez az állam ötmilliárd forintos támogatást biztosít, a támogatói szerződés már megszületett.



A bejelentést Dankó Béla, a térség országgyűlési képviselője tette közzé közösségi oldalán. Mint írta, az Aranyfácán Product Kft. mezőberényi paradicsomfeldolgozó üzemének megépítéséhez szükséges támogatói szerződést aláírták.

A város vezetése szerint a fejlesztés előkészítése évek óta zajlik. Siklósi István, Mezőberény polgármestere arról számolt be, hogy mintegy öt éve dolgoznak együtt a céggel azon, hogy a beruházás a településen valósuljon meg. A területrendezés már megtörtént, a gyár tervei elkészültek, az üzem a 120-as vasútvonal mellett épülhet fel.

Az Aranyfácán márkanév nem ismeretlen a hazai élelmiszeriparban: az első konzervgyár 1934-ben épült meg Hatvan térségében, a nagygombosi gazdaság nyers paradicsomának feldolgozására. A cég termékei ma nemcsak a magyar piacon, hanem Kelet- és Nyugat-Európában, valamint az arab országokban is jelen vannak – derül ki a vállalat honlapjáról.

A nyilvánosan elérhető cégadatok szerint az Aranyfácán Product Kft. 2024-ben 46 főt foglalkoztatott. Az értékesítés nettó árbevétele csaknem 3,5 milliárd forint volt, ebből az export 1,8 milliárd forintot tett ki. Bár a bevétel mintegy 200 millió forinttal meghaladta az előző évit, az adózott eredmény 297 millió forintról 107,5 millió forintra csökkent.