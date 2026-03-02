Március 2-án megkezdődik a Tisza-tó tavaszi feltöltése, amelynek célja a nyári vízszint beállítása. A vízszintemelés ütemét a Tisza aktuális vízhozama határozza meg, naponta legfeljebb 5–7...
10 milliárdból terjeszkedik a legendás magyar márka: itt húzzák fel az új hazai üzemet
Tízmilliárd forintos beruházással új paradicsomfeldolgozó üzem épül a Békés vármegyei Mezőberényben. A projekthez az állam ötmilliárd forintos támogatást biztosít, a támogatói szerződés már megszületett.
A bejelentést Dankó Béla, a térség országgyűlési képviselője tette közzé közösségi oldalán. Mint írta, az Aranyfácán Product Kft. mezőberényi paradicsomfeldolgozó üzemének megépítéséhez szükséges támogatói szerződést aláírták.
A város vezetése szerint a fejlesztés előkészítése évek óta zajlik. Siklósi István, Mezőberény polgármestere arról számolt be, hogy mintegy öt éve dolgoznak együtt a céggel azon, hogy a beruházás a településen valósuljon meg. A területrendezés már megtörtént, a gyár tervei elkészültek, az üzem a 120-as vasútvonal mellett épülhet fel.
Az Aranyfácán márkanév nem ismeretlen a hazai élelmiszeriparban: az első konzervgyár 1934-ben épült meg Hatvan térségében, a nagygombosi gazdaság nyers paradicsomának feldolgozására. A cég termékei ma nemcsak a magyar piacon, hanem Kelet- és Nyugat-Európában, valamint az arab országokban is jelen vannak – derül ki a vállalat honlapjáról.
A nyilvánosan elérhető cégadatok szerint az Aranyfácán Product Kft. 2024-ben 46 főt foglalkoztatott. Az értékesítés nettó árbevétele csaknem 3,5 milliárd forint volt, ebből az export 1,8 milliárd forintot tett ki. Bár a bevétel mintegy 200 millió forinttal meghaladta az előző évit, az adózott eredmény 297 millió forintról 107,5 millió forintra csökkent.
Örülhetnek márciusban a kalandvágyó magyarok: izgalmas túrákat szerveznek a nemzeti parkok, ezt kár lenne kihagyni
Több mint 30 bemutatóbarlang működik, a legtöbb a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság működési területén.
Számtalan kultikus hely szűnt meg az elmúlt években, ahogy látni fogjuk, a hazai turizmus fellegvárának számító Balatonnál is jócskán akadnak eladó vendéglők.
Német és török turisták tömegei utazhatnak ebbe a balatoni városba nyáron: megnyílt az út, szabad a pálya
Megújult a kifutópálya és a gurulóút, bővült az utasterminál és új irányítótorony is épült Sármelléken, a Hévíz-Balaton Airporton.
Ti is imádjátok az olasz konyhát, pláne a lasagnet? Pedig a rétegezett, tepsiben sült tészta nem is feltétlenül olasz találmány! Itthon is megvan a maga...
Hihetetlen teljesítményre képes a Balatonszárszón élő Obádovics J. Gyula professzor: a 98 esztendős matematikus az országos szenior atlétikai bajnokságon aranyérmet szerzett,
Szombattól alapjaiban változnak a horgászat szabályai a Tisza-tavon: lejár a harcsa téli tilalma, de március elejétől újabb korlátozások jönnek.
Balatonfüreden elindult a szolgálati lakások építése: két háromszintes épületben 16 modern lakás készül, zöldhomlokzatos, fenntartható kialakítással.
Hamarosan bővülhet a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei gyógyvizes fürdők köre: egy Mezőcsát közelében feltárt termálvíz gyógyvízzé minősítése van folyamatban.
Magyarok, férfiak és asszonyok, ezt hallgassátok! István, a király robbantja be a vidéki színház új évadát
Évadot hirdetett a zalaegerszegi színház: 6 felnőtt és 3 ifjúsági bérletes előadással, köztük filmes adaptációkkal készül a teátrum.
Barokk, rokokó, reneszánsz és későbbi korok kincsei – köztük festmények, szobrok, bútorok és könyvek – újulnak meg a szakemberek kezei alatt a veszprémi várnegyed megújítása...
Négy évvel a teljes kiszáradás után újra víz jelent meg a bicsérdi horgásztóban. A meder mélyebb részeit már összefüggő vízréteg borítja, bár a vízszint egyelőre...
Keszthely 1,6 milliárd forintos vissza nem térítendő támogatást nyert a Városi Strand fejlesztésére a TOP Plusz programban.
Magas a vízállás Győrben, mind a Rába, mind a Mosoni-Duna szintje jelentősen emelkedett az elmúlt hetekben. 2,5–3 méteres vízszintemelkedés várható a Duna magyar szakaszán is.
A hazai sztárkertész életmentő trükkjei: így maradnak gyönyörűek a bolti nárciszok, hóvirágok és primulák
A szupermarketek és kertészeti árudák már ontják a tavaszt: cserepes nárciszok, krókuszok és primulák ezernyi színben várják, hogy gazdára találjanak. De hogyan gondozzuk őket?
Mikor lesz a bajai vásár 2026-ban? - Minden, amit már tudni lehet a bajai hídivásár, Éjszakai Bazár, termelői vásárok kapcsán
A Bajai Éjszakai Bazár kiváló program a kimozdulásra vágyóknak is, nemcsak helyi termelők termékeit lehet megvásárolni itt, hanem találkozni, beszélgetni, enni-inni, és nézelődni.
A rendkívüli havazás után ismét megnyílt a látogatók előtt az ország egyik legszebb tőzikés erdeje, a Dobogó-erdő tanösvénye az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság területén.
Az ázsiai lódarázs után újabb inváziós faj, az ázsiai kis méhatka fenyegeti a magyar méhészeket. Bár a parazita még nem jelent meg hazánkban, a szakemberek...
A Magyar Környezeti Nevelési Egyesület szavazásán a zengőlegyek nyerték el az Év beporzója címet 2026-ban.
Nem elég a Facebook: miért fontos a saját honlap is a magyar mikro- és kisvállalkozások többségénél?
Demján Sándor Program "Minden vállalkozásnak legyen saját honlapja" - így élt a pályáazati lehetőséggel négy hazai kisvállalkozó.
Hajlítható mobil 200 ezerért, erős gaming készülékek – Így tör előre a nubiát is gyártó ZTE a magyar mobilpiacon
A megfizethető innováció a kulcs a ZTE szerint.
Tartósan alacsony árakkal és akciókkal erősít a Lidl
A Lidl termékek vásárlásával nemcsak a magyar fogyasztók járnak jól, hanem a hazai gazdák is.
A Lidl nem viccel: a törvényi előírásoknál háromszor szigorúbb követelményeknek kell megfelelniük a friss zöldségeknek és gyümölcsöknek
A gyümölcsön található szermaradványok szintje nem haladhatja meg a hivatalos határérték egyharmadát.
Magyar trappista: a vásárlók és a tejágazat is jól jár vele (x)
A Sajtszívvel ellátott, hazai trappista megvásárlása kilogrammonként kb. 10 liter magyar tej felvásárlását jelenti a nehéz helyzetben lévő magyar gazdáknak.