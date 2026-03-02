2026. március 2. hétfő Lujza
15 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Drónnal látott építkezés a városban
HelloVidék

10 milliárdból terjeszkedik a legendás magyar márka: itt húzzák fel az új hazai üzemet

HelloVidék
2026. március 2. 11:15

Tízmilliárd forintos beruházással új paradicsomfeldolgozó üzem épül a Békés vármegyei Mezőberényben. A projekthez az állam ötmilliárd forintos támogatást biztosít, a támogatói szerződés már megszületett.


A bejelentést Dankó Béla, a térség országgyűlési képviselője tette közzé közösségi oldalán. Mint írta, az Aranyfácán Product Kft. mezőberényi paradicsomfeldolgozó üzemének megépítéséhez szükséges támogatói szerződést aláírták.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A város vezetése szerint a fejlesztés előkészítése évek óta zajlik. Siklósi István, Mezőberény polgármestere arról számolt be, hogy mintegy öt éve dolgoznak együtt a céggel azon, hogy a beruházás a településen valósuljon meg. A területrendezés már megtörtént, a gyár tervei elkészültek, az üzem a 120-as vasútvonal mellett épülhet fel.

Az Aranyfácán márkanév nem ismeretlen a hazai élelmiszeriparban: az első konzervgyár 1934-ben épült meg Hatvan térségében, a nagygombosi gazdaság nyers paradicsomának feldolgozására. A cég termékei ma nemcsak a magyar piacon, hanem Kelet- és Nyugat-Európában, valamint az arab országokban is jelen vannak – derül ki a vállalat honlapjáról.

A nyilvánosan elérhető cégadatok szerint az Aranyfácán Product Kft. 2024-ben 46 főt foglalkoztatott. Az értékesítés nettó árbevétele csaknem 3,5 milliárd forint volt, ebből az export 1,8 milliárd forintot tett ki. Bár a bevétel mintegy 200 millió forinttal meghaladta az előző évit, az adózott eredmény 297 millió forintról 107,5 millió forintra csökkent.
Címlapkép: Getty Images
#cég #gyár #beruházás #foglalkoztatás #gazdaság #export #állami támogatás #megye #árbevétel #élelmiszeripar #hellovidék

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
11:52
11:51
11:43
11:35
11:15
Pénzcentrum
Rendkívüli bejelentés: Európai országot támadott meg Irán, megtörtént, amitől sokan féltek
Új aranyláz vagy túlárazott kacat? Kiderült az igazság 2026 slágerbefektetéséről
Durva számok csaptak arcul minket: tényleg ennyi a magyar rendőrök fizetése 2026-ban
Elképesztő alku született a Cápák közöttben: hárman is beszálltak az est legnagyobb dobásába
4 millió magyar dolgozónak ez továbbra is csak álom: megjöttek a friss számok, ezen sokan ledöbbennek majd
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. március 2. hétfő
Lujza
10. hét
Ajánlatunk
  • Magyar trappista: a vásárlók és a tejágazat is jól jár vele (x)

    A Sajtszívvel ellátott, hazai trappista megvásárlása kilogrammonként kb. 10 liter magyar tej felvásárlását jelenti a nehéz helyzetben lévő magyar gazdáknak.

HelloVidék legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Habzik a patak, pusztulnak a halak: vízszennyezés történt a népszerű horgásztónál
2
2 hete
Ezen az eldugott vidéki zsáktelepülésen él A mi kis falunk sztárja, Hevér Gábor
3
2 hete
Országos állat- és kirakodóvásárok 2026-ban: itt lista, ez az ország 15 legnépszerűbb vidéki zsibvására
4
4 napja
Közel másfél éve nem látott árhullám jöhet: látványosan áradnak a folyók Magyarországon
5
2 hete
Egy pesti lakás árának töredékéből vehetsz most saját vidéki horgásztavat: nem vicc, mutatjuk az ajánlatokat
PÉNZÜGYI KISOKOS
Igénybevételi ütemterv
A hitelszerződésben meghatározott folyósítási ütemterv az, amely meghatározza, mely napon kerül sor a kölcsön összegének jóváírására az ügyfél által megjelölt számlán.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. március 2. 11:51
Dollármilliókat kaszáltak a háborún ezek az élelmes üzletemberek: valami nagyon gyanús itt
Pénzcentrum  |  2026. március 2. 10:02
Durva számok csaptak arcul minket: tényleg ennyi a magyar rendőrök fizetése 2026-ban
Agrárszektor  |  2026. március 2. 11:33
Itt a bejelentés: jön az új támogatás, milliókat kaphatnak ezek a gazdák
RETAIL DAY 2026
Mi a túlélés – és a profit – valódi titka? A legkisebb webshopoktól az üzletláncokig mindenki választ kap.
Kihagyom
Érdekel