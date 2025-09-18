2025. szeptember 18. csütörtök Diána
People walk at Festetics Palace in Keszthely, Hungary on a sunny day.
HelloVidék

Valóban eladják a keszthelyi Festetics-kastélyt? Utánajártunk, mi állhat a híresztelések hátterében

HelloVidék
2025. szeptember 18. 09:45

Eladó lenne a Balaton-parti város különleges gyöngyszeme, a Festetics kastély? A híresztelés időről időre felbukkan, osztják a közösségi médiában, és a keszthelyi ismerősök között is gyakran szóba kerül. Keszthely valóban privatizálná a páratlan kulturális örökségét? Cikkünkben ezt is körbejárjuk, de megnézzük azt is, mi a helyzet a hazai kastély-felújításokkal, valamint bemutatjuk a kastély-örökbefogadási program aktuális állását is.

Nem kétséges, hogy a keszthelyi Festetics-kastély Magyarország egyik legnagyobb és legszebb vidéki kastélya, a Balaton-part egyik legkülönlegesebb kulturális látnivalója. A 18. században, barokk stílusban épült épületet a Festetics család emeltette, és mindmáig kiemelkedő történelmi és kulturális jelentőséggel bír, nem véletlen, hogy gyakran nevezik „a magyar Versailles"-nak. Több mint száz helyisége között található a híres Helikon Könyvtár is, hazánk egyik legimpozánsabb magánkönyvtára. A kastélyt tágas park és lenyűgöző kert öleli körbe, amely a barokk és az angolkert jegyeit ötvözi. Ma múzeumként és kulturális központként működik, évente több tízezer látogatót vonz. Jelentőségét az is mutatja, hogy a város további tíz múzeuma is erre az örökségre épít.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Éppen ezért lehet megdöbbentő, hogy rendre felbukkan az interneten, a keszthelyiek között is gyakran szóba kerül a hír, miszerint Keszthely megszabadulna ettől a páratlan kulturális örökségétől. Cikkünkben azt is körbejárjuk, mi a helyzet a hazai kastélyokkal, milyen eredményeket hozott a Nemzeti Kastélyprogram, valamint bemutatjuk a kastély-örökbefogadási programot és annak aktuális állását.

Valóban privatizálnák a keszthelyi Festetics-kastélyt?

Az interneten végzett kutatásaink során nem találtunk olyan forrást, amely igazolná a híresztelések hitelességét. Ezért az önkormányzathoz fordultunk, és tájékoztatást kértünk a keszthelyi kastély jelenlegi tulajdoni helyzetéről, valamint az esetleges értékesítési tervekről. Érdeklődtünk továbbá, terveznek-e változtatásokat az üzemeltetésben, és várható-e a közeljövőben bármilyen döntés a tulajdonosi struktúra módosításáról. Kíváncsiak voltunk arra is, hogy folyamatban van-e bármilyen fejlesztés vagy átalakítás. Hivatalos választ az azonban nem kaptunk; ha megérkezik, közöljük.

Addig is, támpontként szolgálhat, hogy Keszthely korábbi polgármestere, Manninger Jenő, még 2023-ban cáfolta a híreszteléseket a kastély privatizációjáról. Közleményében hangsúlyozta, hogy Keszthely büszkesége továbbra is – természetesen belépőjegy ellenében – szabadon látogatható. A volt polgármester a Keszthelyi TV-nek elmondta, hogy mind a miniszter, mind a kastélyt üzemeltető cég vezetője megerősítette: nincs szó privatizációról. A félreértés talán onnan indulhatott, jegyezte meg, hogy egyes kisebb, kevésbé látogatott kastélyok esetében valóban szóba kerülhet felújítás vagy gazdálkodás rendezése: „Itt az a lényeg, hogy a nagyobb kastélyoknál, mint Fertőd vagy a Festetics-kastély, szóba sem jöhet privatizáció” – tette hozzá Manninger Jenő.

Eladó a Balaton ikonikus jelképe: nem vicc, 2 millió euróért most vehetsz egy óriáskereket
EZ IS ÉRDEKELHET
Eladó a Balaton ikonikus jelképe: nem vicc, 2 millió euróért most vehetsz egy óriáskereket
Magunk sem akartunk hinni a szemünknek, de méretes molinó hirdeti a keszthelyi mólónál, eladó a Balaton-part ikonikus óriáskereke. A kiírás szerint nem épp aprópénzt kérnek érte...

Továbbra is azt híresztelik, hogy Keszthelyen privatizációra készülnek

2024 nyarától Dr. Tóth Gergely lett Keszthely polgármestere, így az ő véleményére is kíváncsiak lettünk volna.

A Festetics-kastély privatizációjáról szóló híresztelések talán onnan indultak, hogy Lázár János épp itt, Keszthelyen hirdette ki a kastély-örökbefogadási programot.

2023 végén a keszthelyi Fenékpuszta majorság mintegy 3 milliárd forintos felújításával és átadásával zárult ugyanis hivatalosan az akkor már több éve futó Nemzeti Kastély- és Várprogram. 2023. december 17-én Lázár János a keszthelyi átadón maga jelentette be, a kormány kastély-örökbefogadási programot indít.  Lázár Keszthelyen kifejtette:

  • a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő (MNV) Zrt.-re bíznák az épületegyüttesek egy részét, amelyek későbbi hasznosítása az MNV Zrt. feladata lenne.
  • az épületek egy másik részét az állam szeretné továbbra is működtetni a Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft. vezetésével, szervezésével.
  • a kormány kastély-örökbefogadási programot indít azzal, hogy „nagy magyar vállalatoknak, az OTP-nek, a Molnak, a Richternek és más nemzetközi háttérrel is rendelkező vállalatoknak felajánlják, hogy néhány megmentésre érdemes kastélyt fogadjanak örökbe.

Ennek célja, közölte az építési és közlekedési miniszter, hogy az állami tulajdonban álló, felújított vagy felújítandó kastélyokat, kúriákat, majorságokat magánszereplőknek, önkormányzatoknak vagy vállalatoknak adja át hasznosításra – tehát nem közvetlen “eladás” árverés vagy magánosítás formájában, hanem hogy valaki “örökbe fogadja” az épületet, azaz vállalja annak működtetését, fenntartását, fejlesztését.

Az örökbefogadási pályázatok első köre 2025 elején le is zárult

Első körben néhány kastély már új tulajdonoshoz került az örökbefogadási pályázatokon:

  • A nádasdladányi Nádasdy-kastély a Richter Gedeon Nyrt. kezelésébe került.
  • A bajnai Sándor-Metternich-kastély a Mol Új Európa Alapítványhoz.
  • A majkpusztai Esterházy-kastély az oroszlányi önkormányzathoz került. 
  • A Szabadkígyósi Wenckheim-kastély a hódmezővásárhelyi önkormányzat tulajdonába ment át
  • Az újabb pályázatok között sem találjuk a Festetics-kastélyt

2025 elején újabb pályázatot hirdettek, amelyben 21 épületre lehetett jelentkezni (itt a lista), hogy azok magánkézbe vagy önkormányzati kezelésbe kerüljenek. Ezek a pályázatok elbírálás alatt állnak. Amit még tudni lehet:

  • Az új tulajdonos(ok)nak vállalniuk kell, hogy az ingatlan közgyűjteményi funkciói megmaradnak, vagyis például múzeum, kiállítás, látogathatóság.
  • Az ingatlanokat évente legalább 300 napig látogathatóvá kell tenni, ez az egyik kikötés a kastélytörvényben.
  • Az örökbefogadásnak van ügyintézési díja (több tízmillió forintos nagyságrend) is a pályázók számára.
  • Az új tulajdonosnak jellemzően vállalnia kell a felújításokat, karbantartást, a működtetést – és olyan fenntartót választanak, aki tőkeerős, van tapasztalata, vagy képes beruházni.

A felhívással érintett 21 helyszín (a közlemény sorrendjében):

  • Acsai Prónay-kastély együttese
  • Aszódi — Régi Podmaniczky-kastély
  • Aszódi — Újabb Podmaniczky / Széchenyi-kastély együttese
  • Dabronci Szegedy-kastély
  • Dabronci Szegedy-kúria
  • Dégi Festetics-kastély
  • Dobai Erdődy-kastély együttese
  • Fáji Fáy-kastély
  • Füzérradványi Károlyi-kastély
  • Jánosházai Erdődy–Choron várkastély
  • Komlódtótfalui Becsky-kúria
  • Lovasberényi Cziráky-kastély együttese
  • Mihályi Dőry-kastély
  • Péceli Ráday-kastély
  • Somogysárdi Somssich-kastély együttese
  • Soponyai Zichy-kastély együttese
  • Sopronhorpácsi Széchenyi-kastély együttese
  • Szécsényi Benczúr-kastély
  • Tatai Esterházy-kastély
  • Tuzséri Lónyay-kastély együttese
  • Váchartyáni Rudnay-kastély.

Keszthely gyöngyszeme nem eladó, más kastélyokat viszont szabadon vásárolhatunk

Magyarországon jelenleg is több mint 2 ezer vár és kastély található, amelyek közül körülbelül 700 állami védelem alatt áll, a többi azonban nem. Ezek a történelmi épületek gazdag múltat és kulturális örökséget képviselnek, de nem egy közülük lepusztult állapotban, az enyészetnek van kitéve. De van olyan kastély, amit szállodaként üzemeltetnek - nemrégiben annak is utánajártunk, hol lehet akár 24–30 ezer forint körül megszállni olyan helyeken, ahol egykor Erzsébet királyné (Sisi), Jókai Mór vagy Habsburg Ottó is megfordult.

Az utóbbi időben rengeteg eladó magyarországi kastéllyal foglalkoztunk mi is: például írtunk a kékedi Melczer-kastélyról, amely a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő árverésén félmilliárd forintért sem kellett senkinek - pedig a műemléki védettségű, felújításra szoruló ingatlanhoz egy több mint 5 hektáros terület, fürdőház és bowlingpálya is tartozik, korábban szállóként működött.

De máciusban a fonyódi Zichy-kastély hirdetésére is rábukkantunk, az egykor főúri rezidenciaként szolgáló történelmi épület szintén szállodaként üzemel, és 790 millióért keresí új gazdáját. És ismét új tulajdonost keres a hányattatott sorsú nagyatádi Mándy-kastély is, amelynek ablakai továbbra is be vannak deszkázva , a tetőszerkezet és a falak pedig kifogásolható állapotban vannak - ezért 1,26 milliárd forintot kér az eladó. Legutóbb 2020-ban cserélt gazdát, amikor a LIMA Design Kft. nagyszabású tervekkel vásárolta meg, ám a helyreállításbl végül semmi sem valósult meg. A kastélyhoz egy közel 5 hektáros területű reneszánsz park is tartozik artézi kúttal, egykor szebb napokat látott fürdőmedencével, amely a II. világháború idején kis híján elpusztult. A terület értékét viszont jelentősen növeli, hogy alatta óriási hévíz-gyógyvíz forrás található.

A Fertő-tó közelében, a festői szépségű Pusztacsaládon is nyár eleje óta eladó a Heller Richárd által 1890-ben épített, valaha gróf Széchenyi István családjának birtokában álló kastély. A történelem és a nyugalom szerelmeseinek igazi kincs ez a kivételes ingatlan, mely most 600 millió forintért vár új tulajdonosára.
Címlapkép: Getty Images
