Szabadulnának a vidék luxuskastélyától: giga ősparkkal és még nagyobb árcédulával eladó

A hányattatott sorsú nagyatádi Mándy-kastély ismét gazdát keres. Senkit se tévesszenek meg a látványfotók, a beszámolók szerint a kastély ablakai továbbra is bedeszkázva vannak, a tetőszerkezet és a falak pedig kifogásolható állapotban vannak.

A nagyatádi Mándy-kastély legutóbb 2020-ban cserélt gazdát, amikor a LIMA Design Kft. nagyszabású tervekkel vásárolta meg, ám a helyreállításból végül semmi sem valósult meg. Bár az ingatlan.com hirdetéséből úgy tűnhet, hogy egy lottó főnyeremény összegért egy pazar épületet és sokezer hektáros parkját vásárolhatjuk meg, a beszámolók szerint az egykori vadászkastély borzalmas állapotban várja új tulajdonosát.

A Mándy-kastélyt 1935 körül Mándy Sámuel földbirtokos építtetett klasszicista stílusban. A kastélyhoz egy közel 5 hektáros területű reneszánsz park is tartozik artézi kúttal, egykor szebb napokat látott fürdőmedencével, mely a II. világháború idején kis híján elpusztult. A terület értékét viszont jelentősen növeli, hogy alatta óriási hévíz-gyógyvíz forrás található. Hidrogeologiai tanulmány is készült róla. Hiába a sok terv, négycsillagos kastélyszálló, stb, évtizedek óta elhanyagolt az épület. Ablakai ma is bedeszkázva, a tetőszerkezet és a falak is kifogásolható állapotban vannak.

