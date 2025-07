Kastélyszállók Magyarországon: 6+1 "meseautós" főúri luxus, amit most te is kifoghatsz féláron

Pais-Horváth Szilvia Link a vágólapra másolva

Luxiznál kicsit vidéken, mint száz éve a főurak vagy a grófkisasszonyok? Az ódon kastélyfalak között nemcsak pazar lakosztályok várnak, gyógyfürdős wellnesst, egy kör golfot, vagy épp élőzenés lakomát is könnyen kifoghatsz. És van egy jó hírünk: nem is kell feltétlenül mélyen a zsebbe nyúlni, akciós ajánlatokat is lehet találni. Megnéztük, hol lehet akár 24-30 ezer forint körül is megszállni olyan helyeken, ahol egykor Erzsébet királyné (Sisi), Jókai Mór vagy Habsburg Ottó is időzött.

Bár nemegy, valaha fényűző főúri kastély ma romos állapotban várja sorsa jobbra fordulását, szerencsére számos történelmi épületünket időközben felújítottak, így napjainkban is látogathatóak. Míg néhányban izgalmas történeti kiállítások mesélnek a régmúlt időkről, másokat szállodává alakítottak – ahol vendégként akár mi magunk is megízlelhetjük az arisztokratikus nyugalmat. Te tudtad, hogy az ország megannyi vidékén számos olyan kastélyszálló működik, amely a régi idők főúri eleganciáját idézi, mégis modern kényelmet kínál? A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! A kastélyszállodák világa épp olyan sokszínű, mint az épületek története: van, ahol gyógyvíz, máshol történelmi enteriőr, csendes arborétum vagy exkluzív gasztronómia adja a varázst. Az árak és szolgáltatások ennek megfelelően igen eltérőek lehetnek – ahogy a helyszínek hangulata is. Kevesen tudják, hogy a kastélyszállodák ma már külön kategóriát képviselnek a hazai turizmusban A Magyar Kastélyszállodák Szövetsége – amely eredetileg a Magyar Szállodaszövetség keretein belül jött létre 2001-ben – éppen azért alakult meg, hogy a kastélytípusú szálláshelyek egyedi jellemzői, történelmi adottságai, különleges besorolási és minősítési nehézségei külön figyelmet kapjanak. A szövetség célja a kastélyturizmus népszerűsítése, a felújított kastélyok értékeinek láthatóvá tétele – és az a szemléletformálás, hogy egy kastély nem feltétlenül csillagokban mérhető – erről a HelloVidék korábban itt cikkezett. Mostani cikkünkben egy szubjektív válogatás következik: olyan vidéki kastélyszállókat hozunk, ahol nemcsak megszállni, hanem időutazni is lehet. Ajánlónk nem rangsorol, inkább hangulatokat idéz – mindegyik szálló egy-egy külön világ, történelmi emlék és pihenési lehetőség egyszerre. Megnéztük azt is, így a nyári szezon csúcsán hol lehet exkluzív, akciós ajánlatokat találni! Nem semmi, de 20-30 ezer forint körül már olyan pazar helyeken szállhatunk meg, ahol egykor Erzsébet királyné (Sisi), Jókai Mór vagy Habsburg Ottó is eltöltötte a szabadidejét. 1. Romantika, történelem és panoráma – Hotel Palota, Lillafüred A Bükk egyik legismertebb és legikonikusabb helyszíne Lillafüred – nem véletlenül. A Hámori-tó, a sziklák közül alázúduló mesterséges vízesés, a legendás Függőkert, a Zsófia-kilátó látványa és a százéves erdők csendje mind hozzájárulnak ahhoz a különleges atmoszférához, amelyet Lillafüred kínál. Itt magasodik a Hotel Palota – egy kastélyszerű szálloda, amely méltán számít a hazai turizmus ékkövének. A neoreneszánsz stílusú épület 1930. június 7-én nyitotta meg kapuit, Lux Kálmán tervei alapján. A szálló alapozásánál kitermelt földből és kőzetből készült el a híres Függőkert, amelyet a közelmúltban teljeskörűen felújítottak – lépcsői, teraszai ma is a természetjárás, a romantika és a művészetek kedvelőinek nyújtanak különleges élményt. @elmeny_piknik ♬ A Summer Place - Hollywood Strings Orchestra A kastélyszálló építészeti részleteiben, belső tereiben és szolgáltatásaiban egyaránt a múlt öröksége és a mai igények találkozik. A Hunyadi étterem – különleges belmagasságával, kazettás mennyezetével és magyar főnemesi címereivel – színpadi díszletként szolgál egy svédasztalos vacsorához. A Mátyás étterem középkori hangulatot idéz, míg a nyári hónapokban a Hámori-tóra néző Panoráma Gasztro-terasz idényfogásaiért érdemes akár csak ebédre is betérni. A Hotel Palota gasztronómiai kínálata egyszerre regionális és nemzetközi, ízig-vérig szezonális. A menüsorban kecskesajtos cseresznye-rebarbara krémleves (1990 Ft), csalános knédlivel tálalt marhalábszárpörkölt (3690 Ft) vagy málnás–kecskesajtos lángos (2490 Ft) is szerepel – mindez egy hangulatos tóparti teraszon tálalva. Itt forgatták a Meseautót, de a Szinbád kultikus korcsolyázós jelenetét is A lillafüredi Palotaszálló nemcsak természeti szépsége miatt jelentős, hanem fontos kulturális emlékhely is. Itt írta József Attila híres versét, az Ódát, melynek első sora – „Itt ülök csillámló sziklafalon” – a Szinva patak és a Hámori-tó környékét idézi meg. A vers 1933-as keletkezése egybeesik azzal az évvel, amikor a Palotaszálló adott otthont egy országos írótalálkozónak, ahol a Nyugat vezető írói is részt vettek.

A szálló a magyar filmművészetben is feltűnik. Bár a Meseautó után nem vált állandó filmes helyszínné, mégis több alkotáshoz kapcsolódik: az 1942-es Egér a palotában jelentős szerepet szánt a szállónak, míg Huszárik Zoltán Szindbádjában egy rövid jelenetben Latinovits Zoltán és Nagy Anna korcsolyáznak a Hámori-tavon. Aki a természetes élményeken túl wellnessre is vágyik, annak a szálloda fürdőrészlege 10 méteres úszómedencével, élménymedencével, szabadtéri és beltéri merülőmedencével, szaunával, gőzfürdővel és sókamrával kínál feltöltődést. Lillafüred nem csupán a romantikát kereső párok és családok kedvence – az ország egyik hivatalos klimatikus gyógyhelyének is számít. Online foglalás esetén a következő 90 nap legkedvezőbb ára: 37 040 Ft / fő / éj félpanzióval – 2025. szeptember 1–2. között. 2. Időutazás egy arborétum ölelésében – Festetich Kastélyszálló, Szeleste A Vas–Soproni-síkság lankás vidéke rejtve őriz egy különleges helyet. A 19. század közepén épült Festetics–Baich-kastély ma a háromcsillagos Festetich Kastélyszálló otthona. Az 150 éves épület egyszerre képviseli a régmúlt arisztokratikus hangulatát és a vidéki nyugalom legjobb hagyományait. A kastélyt körülölelő 13 hektáros arborétum nem csupán háttér, hanem élő, zöld színpad: csendes séták, madárdalos reggelek, elmélyülésre alkalmas zugok várják az ide látogatókat. A kastélyszálló mellett épült Zsuzsanna Hotel ad otthont a modern, gyógyvizes medencékkel felszerelt wellnessrészlegnek. A természetes nyugalom így párosul a testi feltöltődés lehetőségével – anélkül, hogy a vendégnek kompromisszumot kellene kötnie. Szeleste kiváló kiindulópont a térség felfedezésére: Sárvár és Bükfürdő csupán néhány perc autóval, de a közvetlen környék is tartogat felfedeznivalót: kis tavak, túraösvények, gyógyhatású források, templomromok és természetvédelmi területek kínálnak csendes élményeket. Online foglalás esetén a következő 90 nap legkedvezőbb ára: 24 000 Ft / fő / éj reggelivel – 2025. július 20–21. között. 3. Letűnt korok eleganciája modern nyugalommal – Szidónia Kastélyszálloda, Röjtökmuzsaj Röjtökmuzsaj nevét talán kevesen ismerik elsőre, ám aki egyszer ellátogat ebbe a csendes, alig 450 lelkes nyugat-dunántúli faluba, aligha felejti el. Soprontól mindössze félórányira egy olyan kastély áll, amely történelmi méltósággal és kortárs kényelemmel fogadja a vendégeket: ez a Szidónia Kastélyszálloda, a Felsőbüki Nagy–Ürményi-kastély új életre kelt változata. A barokk eredetű épület, amely hajdanán a Széchenyi család udvarházaként kezdte pályafutását, az évszázadok során többször átalakult – míg elnyerte mai, elegáns, mégis meghitt formáját. A kastély most a nyugalmat kereső utazók, a minőségi pihenésre vágyó párok, a különleges rendezvényhelyszíneket kutató cégek és az érzékeny részleteket értékelő utazók menedéke. A négycsillagos szálloda udvarházi és főépületi kétágyas szobái reggelivel 40–50 ezer forint körüli áron érhetők el, az ár pedig nem csupán a szállást, hanem a fürdőház és sportpályák használatát is magában foglalja. A kastélyhoz tartozó park, a wellnessrészleg, az étterem és a különféle rendezvényterek együttesen olyan miliőt alkotnak, amely egyszerre klasszikus és kortárs. A Szidónia Kastélyszálloda nem ígér harsány luxust – helyette békét, figyelmet és különleges hangulatot kínál. A vendég itt nem csak pihen, hanem időt is nyer: magára, a csendes pillanatokra, egy elmélyült vacsorára vagy egy könyvre egy nyugágyban. A hely szelleme egyszerre idéz múltat és teremt jelenbéli harmóniát – nem véletlen, hogy 2022-ben az Év Szállása Minőségi Díj III. helyét is elnyerte. JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank 71 484 forintos törlesztőt (THM 11,39%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x) Online foglalás esetén a következő 90 nap legkedvezőbb ára: 44 100 Ft / fő / éj félpanzióval – 2025. július 18–19. között. 4. Történelem és wellness a Mátra szívében – Kastélyhotel Sasvár Resort, Parádsasvár A Mátra lankái között, fenyőillatú erdők és rétek ölelésében megbújó Parádsasvár nem véletlenül tartozik Magyarország legszebb vidékei közé. Itt található a Kastélyhotel Sasvár Resort – egy klasszicista eleganciájú kastélyszálló, amely egyszerre idézi fel a történelmi múltat és kínál modern kényelmet. Az egykori főúri rezidenciában ma 53 szoba, 5 lakosztály és egy apartman áll a vendégek rendelkezésére. A kastély három épületszárnyból áll, melyeket föld alatti folyosók kötnek össze – ezen keresztül közelíthető meg a különösen igényesen kialakított élményfürdő is. A wellnessrészleg víz alatti masszázzsal, ellenáramoltatós medencével, pezsgőfürdővel, szaunával, gőzfürdővel, szoláriummal és napozóterasszal várja a feltöltődni vágyókat. @kastelyhotel.sasvar ♬ eredeti hang - Kastélyhotel Sasvár Resort - Kastélyhotel Sasvár Resort A wellness egyik szintjén található sörözőben biliárd és egy különleges fallabdapálya használható, míg a Károlyi-szalonban snooker és csocsó nyújt szórakozást – mindez térítésmentesen. A legkisebbek számára a harmadik emeleten kialakított játszószoba biztosítja a gondtalan időtöltést, míg a játékgépek térítés ellenében vehetők igénybe. A parkban nyitott medence, tenisz-, kosárlabda- és röplabdapálya is található, a környező erdők pedig túrázáshoz, kerékpározáshoz, télen szánkózáshoz, de akár lovagláshoz, vadászathoz vagy horgászathoz is ideális helyszínt kínálnak. A Kastélyhotel klimatizált szobáit padlófűtés teszi még kényelmesebbé – itt minden adott ahhoz, hogy a vendég valóban pihenjen, akár egy romantikus hétvégére, akár egy céges elvonulásra érkezik. Online foglalás esetén a következő 90 nap legkedvezőbb ára: 31 317 Ft / fő / éj reggelivel – 2025. október 1–2. között. 5. Időutazás élményparkos kényelemmel – Puchner Kastélyszálló, Bikal Van egy hely Baranya szívében, ahol a történelem nem kiállítás, hanem valódi élmény. A bikali Puchner Kastélyszálló nem csupán egy szálláshely: külön világ, amely egyszerre idézi meg a reneszánsz főúri pompát, a francia vidéki romantikát és a mediterrán nyugalmat – mindezt hétféle, gondosan megálmodott szálláshangulatban. A kastélyépület klasszicista méltósággal emelkedik a park fölé, és az elegancia itt nem mesterkélt, hanem szinte természetes. A reneszánsz Palota lakosztályai a Mátyás-kori főúri életformát hozzák testközelbe – nem másolatként, hanem atmoszféraként. @puchnerbirtok ♬ original sound - Owen A XVIII. századi francia stílusú Udvarház fagerendás és kőburkolatos enteriőrjeivel egy korabeli fogadó világát idézi meg. Aki pedig a feltöltődés mellett a vízparti nyugalmat keresi, annak a mediterrán hangulatú Fürdőház lesz a természetes választás – néhány lépésre a wellnessrészlegtől, ahol a nyugalomhoz termálvíz is társul. A Puchner Kastélyszálló különlegessége, hogy mindezt nemcsak pároknak vagy elvonulni vágyóknak kínálja. Az ország első családi élményparkjával a legkisebbeknek is tartogat felfedeznivalót – miközben a felnőttek számára is élményt ad, túl a „gyerekbarát” szlogeneken. Jelenleg a következő 90 nap legkedvezőbb ára: 32 945 Ft / fő / éj félpanzióval – 2025. augusztus 31. – szeptember 1. között. 6. Fürdőkultúra, golf és arisztokratikus nyugalom – Batthyány Kastélyszálló, Zalacsány Zalacsány peremén, tízhektáros parkosított területen áll egy épület, amely nem csupán megőrzött valamit a történelemből, hanem élhetővé is tette azt. A Batthyány Kastélyszálló több mint szállás: egy letisztult, mégis élményekkel teli visszavonulás a modern világ zajától. A többszáz éves épületet körülölelő park élő tér: szabadtéri termálmedence, teniszpályák, minigolf, footgolf, lengőteke, gyerekjátszótér, strandröplabda, valamint egy hangulatos grillterasz és bár is helyet kapott benne. A természetközeli pihenést aktív programok és lelkes animátorcsapat teszi még teljesebbé – mindezt a wellness korlátlan használata kíséri. A kastély valódi különlegessége azonban a fürdőkultúra sokszínűsége. A francia élményfürdőtől a marokkói stílusú fürdőtéren át egészen a reneszánsz palotafürdőig minden zóna külön hangulatot idéz. A VIP részleg a nyugodt, exkluzív élmények kedvelőinek nyújt zavartalan feltöltődést. A szomszédban épülő, nemzetközi színvonalú golfpálya új távlatokat nyit: a vendégek kedvezményes áron próbálhatják ki a sport alapjait – akár teljesen kezdőként is. A kastélyban összesen 28 szoba, saját éttermek, beltéri termálmedence élményelemekkel, pezsgőfürdő, finn szauna, aromafürdő és különféle masszázsok várják azokat, akik nem csak szállást, hanem valódi testi-lelki pihenést keresnek. A következő 90 nap legkedvezőbb ára online foglalással: 25 900 Ft / fő / éj félpanzióval – 2025. szeptember 1–2. között. 6+1. Magyarország egyik legrégebbi szállodája, több mint 250 éves múlttal – Kristály Imperial Hotel, Tata Tatán, a „vizek városának” központjában áll ez a műemléki épület, amely Magyarország legrégebben működő szállodája. A Kristály Imperial Hotel**** 1770 óta fogad vendégeket, eredetileg Szarka-fogadóként, és azóta is folyamatosan működik. A szálloda vendégei között olyan ismert személyiségek is voltak, mint Erzsébet királyné (Sisi), Jókai Mór vagy Habsburg Ottó. A hotel 68 kényelmes szobával, étteremmel, borbárral és wellness-részleggel várja a pihenni vágyókat. Többféle szolgáltatás áll rendelkezésre üzleti és családi eseményekhez is, legyen szó konferenciáról vagy esküvőről. A történelmi épületet modern kényelmi megoldásokkal egészítették ki, így egyszerre kínál múltidéző hangulatot és korszerű szolgáltatásokat. A Kristály Imperial egyszerű, de igényes választás azoknak, akik Tata központjában keresnek kényelmes szállást gazdag történelmi háttérrel. (Következő 90 nap legolcsóbb irányára: 26 100 Ft / fő / éj, reggelivel, júl. 20. - 21) @hotelkristaly_tata ♬ J'Adore - Daniele Baldi

Címlapkép: Getty Images

Jelentem Mégsem

0 HOZZÁSZÓLÁS Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!

NEKED AJÁNLJUK