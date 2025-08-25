Eladó a Balaton ikonikus jelképe: nem vicc, 2 millió euróért most vehetsz egy óriáskereket

Magunk sem akartunk hinni a szemünknek, de méretes molinó hirdeti a keszthelyi mólónál, eladó a Balaton-part ikonikus óriáskereke. A kiírás szerint nem épp aprópénzt kérnek érte: a kikiáltási ára 2 millió euró.

A nyár végén, a Balaton legnyugatibb csücskében rendezték meg a „Keszthelyi Kilométerek” elnevezésű futóversenyt. De nem ez a lényeg most, hanem maga a helyszín: a keszthelyi móló és környéke, ahol a Balaton fővárosának egyik fő látványossága, az óriáskerék is áll. Egy szó, mint száz: a futóverseny közben akadt meg a szemünk egy molinóra kifeszített hirdetésen, melyen névvel és telefonszámmal kereken ott áll: eladó a Balaton-part ikonikus jelképe.

A kikiáltási ára nem kevesebb, mint 2 millió euró + ÁFA, ami nagyjából 791 millió forintot tesz ki. Tehát ha valaki éppen azon gondolkodna, mire költse a lottónyereményét, hát itt a nagy lehetőség: vehet rajta akár egy gigakereket!

Kicsit azért utánanéztünk, mit adnak ennyi pénzért

A keszthelyi mólón felállított óriáskereket 6 éve lehet csodálni, és a város látképének egyik meghatározó eleme lett. A szerkezet egyszerre 180 fő befogadására alkalmas, köszönhetően a 30 zárt gondolának. Nem egyszer fordult elő, hogy a szezonon túl is üzemelt, hiszen a téli Balaton látványa is pazar lehet.

A óriáskerék elvileg bárhol felállítható, ahol engedélyt kap – lehet önkormányzati vagy magánterület is.

Ez egy abszolút mozgatható konstrukció – nyerges pótkocsin szállítható, és négy-öt nap alatt felépíthető, ugyanennyi idő a lebontása is. A kerék különlegessége még az is, hogy magyar gyártmányú: ezt a darabot még a tulajdonosok megrendelésére építették, tehát egyedi és megbízható példány. Hasonló szerkezeteket Németországban és Hollandiában gyártanak – nyilatkozta a Zaol.hu-nak Horváth Mihály, a kerék értékesítéséért felelős egyik tulajdonos.

A tulajdonos azt is elárulta, hogy az eladás oka meglehetősen prózai: nem azért válnak meg tőle, mert nem vált be, hanem mert túlságosan is bevált:

Nagyobb kerékben gondolkodunk, aminek viszont még nincs fix helyszíne. Nem azért válunk meg tőle, mert nem vált be – sőt.

A tulaj még hozzátette, az új szerkezet már előkészületben van, de ennek feltétele az, hogy a jelenlegi kerekük új otthonra találjon. Addig is keresik a gazdát Keszthely kedvenc óriáskerékének.

Fotó: Pais-H Szilvia

Míg a futóverseny zajlott, azért figyeltük az óriáskerék forgalmát

Szombat volt, remek, őszies idő: se nem kánikula, se nem eső, de a parton estefelé már jól jött a könnyű kabát. A futóversenyre több mint 400-an neveztek, és a verseny késő estig elhúzódott. A mólón is sokan jöttek-mentek, a vendéglátósok sem panaszkodhattak, hiszen a teraszok is szépen megteltek. A gigantikus körhinta azonban többnyire üresen forgott, néha le is állították, de azért néhány csapat felkerekedett rá.

A körhintára a jegy 2000–3000 forintba került, az élmény viszont garantált: fentről tényleg fantasztikus lehet a kilátás a magyar tengerre és a Balaton-felvidék közeli tanúhegyeire.

Címlapfotó: Pais-H Szilvia