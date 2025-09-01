2025. szeptember 1. hétfő Egyed, Egon
Botrány Budapesten: fokozottan védett állatot hurcolt kocsijában egy férfi, ráadásul a síneken hajtott

Pénzcentrum
2025. szeptember 1. 09:42

Fokozottan védett gyűrűsfarkú makit találtak egy autós anyósülésén a rendőrök az Orczy úton. Az 53 éves zirci sofőrt természetkárosítás bűntettével gyanúsítják, az állat ideiglenesen a Fővárosi Állat- és Növénykertben kapott elhelyezést.

Rutinellenőrzés során különleges felfedezést tettek a motoros rendőrök, amikor egy villamossínen közlekedő járművet állítottak meg. Az anyósülésen egy pórázon és hámban tartott, fokozottan védett gyűrűsfarkú maki utazott.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

"Apró is volt, szőrös is, no meg fokozottan védett. Füle hegyezésével és ide-oda forgatott gombszemével a veszteglés okát vizslatta, míg hámjával és pórázával piruettezett" - olvasható a Belügyminisztérium rendészeti államtitkárságának közleményében

A hatóságok a ritka főemlőst átadták a Fővárosi Állat- és Növénykert szakembereinek. Az intézmény vasárnapi tájékoztatása szerint az állat jelenleg a karantén részlegen tartózkodik. A laborvizsgálatok még folyamatban vannak, de a szakemberek szerint a kisméretű főemlős egészségi állapota megfelelő. A maki hosszú távú elhelyezéséről egyelőre nem született döntés.

Az 53 éves zirci illetőségű sofőrt fokozottan védett élő szervezet egyedére elkövetett természetkárosítás bűntettével gyanúsították meg. A férfi a kihallgatás során nem tett vallomást. A természetkárosítás mellett közlekedési szabálysértés miatt is felelnie kell, mivel járművével a villamossíneken közlekedett.
Címlapkép: Getty Images
