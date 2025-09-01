Botrány Budapesten: fokozottan védett állatot hurcolt kocsijában egy férfi, ráadásul a síneken hajtott

Fokozottan védett gyűrűsfarkú makit találtak egy autós anyósülésén a rendőrök az Orczy úton. Az 53 éves zirci sofőrt természetkárosítás bűntettével gyanúsítják, az állat ideiglenesen a Fővárosi Állat- és Növénykertben kapott elhelyezést.

Rutinellenőrzés során különleges felfedezést tettek a motoros rendőrök, amikor egy villamossínen közlekedő járművet állítottak meg. Az anyósülésen egy pórázon és hámban tartott, fokozottan védett gyűrűsfarkú maki utazott.

"Apró is volt, szőrös is, no meg fokozottan védett. Füle hegyezésével és ide-oda forgatott gombszemével a veszteglés okát vizslatta, míg hámjával és pórázával piruettezett" - olvasható a Belügyminisztérium rendészeti államtitkárságának közleményében.

A hatóságok a ritka főemlőst átadták a Fővárosi Állat- és Növénykert szakembereinek. Az intézmény vasárnapi tájékoztatása szerint az állat jelenleg a karantén részlegen tartózkodik. A laborvizsgálatok még folyamatban vannak, de a szakemberek szerint a kisméretű főemlős egészségi állapota megfelelő. A maki hosszú távú elhelyezéséről egyelőre nem született döntés.

Az 53 éves zirci illetőségű sofőrt fokozottan védett élő szervezet egyedére elkövetett természetkárosítás bűntettével gyanúsították meg. A férfi a kihallgatás során nem tett vallomást. A természetkárosítás mellett közlekedési szabálysértés miatt is felelnie kell, mivel járművével a villamossíneken közlekedett.