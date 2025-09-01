Chris Froome-t otthona közelében gázolta el egy autós, még a mai napon megműtik Monacóban.
Botrány Budapesten: fokozottan védett állatot hurcolt kocsijában egy férfi, ráadásul a síneken hajtott
Fokozottan védett gyűrűsfarkú makit találtak egy autós anyósülésén a rendőrök az Orczy úton. Az 53 éves zirci sofőrt természetkárosítás bűntettével gyanúsítják, az állat ideiglenesen a Fővárosi Állat- és Növénykertben kapott elhelyezést.
Rutinellenőrzés során különleges felfedezést tettek a motoros rendőrök, amikor egy villamossínen közlekedő járművet állítottak meg. Az anyósülésen egy pórázon és hámban tartott, fokozottan védett gyűrűsfarkú maki utazott.
"Apró is volt, szőrös is, no meg fokozottan védett. Füle hegyezésével és ide-oda forgatott gombszemével a veszteglés okát vizslatta, míg hámjával és pórázával piruettezett" - olvasható a Belügyminisztérium rendészeti államtitkárságának közleményében.
A hatóságok a ritka főemlőst átadták a Fővárosi Állat- és Növénykert szakembereinek. Az intézmény vasárnapi tájékoztatása szerint az állat jelenleg a karantén részlegen tartózkodik. A laborvizsgálatok még folyamatban vannak, de a szakemberek szerint a kisméretű főemlős egészségi állapota megfelelő. A maki hosszú távú elhelyezéséről egyelőre nem született döntés.
Az 53 éves zirci illetőségű sofőrt fokozottan védett élő szervezet egyedére elkövetett természetkárosítás bűntettével gyanúsították meg. A férfi a kihallgatás során nem tett vallomást. A természetkárosítás mellett közlekedési szabálysértés miatt is felelnie kell, mivel járművével a villamossíneken közlekedett.
Ausztráliában több mint 7300 Tesla Model Y visszahívását rendelték el egy potenciálisan veszélyes szoftverhiba miatt, amely a vezetőoldali automata ablak biztonsági rendszerét érinti.
A kínai elektromosautó-gyártó részvényei közel 8 százalékkal értékelődtek le, miután nyilvánosságra hozta legfrissebb pénzügyi eredményeit.
A legfrissebb becslések szerint az éves sztrádamatrica ára jövőre biztosan 60 ezer forint fölé emelkedik.
Emelkedik a Duna-hidak használati díja is és a főutak és gyorsforgalmi utak e-matrica ára.
Az Egyesült Államokba irányuló brit autóexport júliusban 6,8%-kal nőtt, miután életbe lépett a két ország közötti vámegyezmény.
Kísérleti projektként már szeptember végétől engedélyezhetik a 150 km/órás sebességet egyes autópálya-szakaszokon - szigorúan jó időjárási körülmények között.
Az idősebb típusok mellett a modern sportautók is keresettek.
Megérkezett Magyarországra a kínai Chery márka, elsőként a Tiggo 7 és Tiggo 8 SUV-modellekkel
Drámai mértékű leépítés sújtotta a német autóipart az elmúlt egy évben – derül ki az EY tanácsadó cég friss tanulmányából.
A benzin és a gázolaj is 2-2 forinttal drágul szerdától.
A napszemüveg nem megfelelő kiválasztása jelentősen veszélyeztetheti a közúti közlekedés biztonságát.
A katonai szállítójárművek közlekedése miatt fokozott óvatosságra, körültekintésre és türelemre van szükség az érintett útvonalakon az említett időpontokban.
Itt a legolcsóbb villanyautók listája, dömpingárral támadnak a kínaiak: milliós állami támogatás jöhet
Letarolták a kínai márkák a legolcsóbb hazai elektromos autók toplistáját, a dobogó első három fokán ilyen modellek állnak.
Szeptembertől a magánszemélyek is pályázhatnak állami támogatásra új elektromos autó vásárlásához, a konstrukció részletei már kiszivárogtak.
2025 első hét hónapjában tovább erősödött a kínai autómárkák jelenléte a magyar használtautó-piacon.
Ezek a taxisok kiszolgáltatott helyzetben vannak, mivel kénytelenek elfogadni a flottacégek által diktált feltételeket.
A hőség miatt részlegesen feloldják a hétvégi kamionstopot 2025. augusztus 16-án és 17-én.
Nyolc nap alatt közel 400 taxit ellenőrzött a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) és a hatóságok a Sziget Fesztivál környékén.
-
Fizetési meghagyásos eljárás: gyors és hatékony megoldás a lejárt tartozások behajtására
Az adósok többsége elismeri a követelést a MOKK szerint.
-
Biztonság és kiszámítható hozam a műtárgypiacon (x)
A műkereskedelem egyre inkább felértékelődik a befektetők körében, hiszen stabil hozamot és megbízható menedéket kínál a gazdasági ingadozások idején.
-
Szeptemberben is SPAR Kupon Kánaán! (x)
Kapcsold turbóra az őszi bevásárlást! Gyűjtsd be 2025. szeptember 1. és 3. között a SPAR kuponokat!