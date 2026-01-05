2026. január 5. hétfő Simon
-3 °C Budapest
Fonyód, Magyarország - 2022. július: A Balatonra nyíló kilátás a fonyódi Panoráma sétányról. A táblán dombok láthatóak és magyarul az van írva: Az északi part magasan fekvő hegyei láthatók innen.
HelloVidék

Eltűnhet ez a balatoni szabadstrand is? Tüntetést szerveznek a 99 lakásos luxuslakópark ellen

HelloVidék
2026. január 5. 09:02

A Balaton nem eladó, vagy mégis?! – miközben Budapesten már árulják a pazar balatoni ingatlanokat, Fonyódon utcára vonulnak a 99 lakásos lakópark ellen.

Ahogy december közepén a Hellovidék is beszámolt róla, óriásplakátokon hirdetik Budapesten az „örök panorámás” balatoni lakásokat, miközben Fonyódon egyre nő a felháborodás: a helyiek szerint egy szabadstrand nagy része tűnhet el egy 99 lakásos lakópark miatt.

A tiltakozás most új szintre lép: a Fonyódi Érdekvédelmi Kör január 11-én, vasárnap 14 órától békés demonstrációt hirdet.  A helyszín a Port Lacaj melletti partszakasz, a Kodály Zoltán utcában, azon a területen, amelyet korábban szabadstrandként használtak, de az építkezés előkészítéseként időközben teljesen lekerítettek - írta a Hírbalaton.hu.

Ahogy arról korábban a Hellovidék is beszámolt, a beruházás hónapok óta komoly feszültséget kelt a városban. Miközben a helyiek és a környéken nyaralók tiltakoznak, a beruházó Cordia már nemcsak online, hanem Budapesten óriásplakátokon is hirdeti a még meg sem épült lakásokat, „örök panorámát” és exkluzív tóparti életérzést ígérve.

Üdülőövezetbe lakópark? Ez itt a kérdés

A szervezők szerint a beruházó egy mintegy 40 éve feltöltött, korábban nádas területre tervez építkezést. A terület jelenleg üdülőövezet besorolású, amelyre a helyi építési szabályzat alapján elvileg nem építhetők lakóingatlanok.

A tervek egy négy szintes, 13 méter magas épületet vetítenek előre, amely az 1–2 szintes nyaralók elé kerülne. A tiltakozók szerint a lakópark kitakarná a balatoni kilátást, jelentősen megnövelné a forgalmat, túlterhelné a közműveket, és súlyosan érintené a partszakasz élővilágát.

A lakóparkhoz mintegy 150 parkolóhely tartozna, amelyek közül 40–50 az épületen kívül kapna helyet.

Egy szűk partsáv maradhat – vagy az sem

A közel 10 ezer négyzetméteres partszakasz jelenleg szabadstrandként működött, amelyet horgászok és kitesurfösök is használtak. A felhívás szerint a beruházás után mindössze egy 8 méter széles partsáv maradhatna közhasználatban – már amennyiben nem zárják le teljesen.

A tiltakozók attól tartanak, hogy a projekt újabb példája lehet annak a folyamatnak, amelyet több balatoni településen is tapasztalni: a vízparti területek fokozatos privatizálódásának.

A helyiek korábban petíciót és aláírásgyűjtést indítottak, amelyek rövid idő alatt több ezer támogatót gyűjtöttek. Most azonban már utcára vonulnak: a demonstráció célja, hogy országos figyelmet kapjon az ügy, és nyomást gyakoroljanak az önkormányzatra és a döntéshozókra.

A szervezők hangsúlyozzák, hogy a vasárnapi tüntetés békés lesz, nem támogatják a rongálást vagy a beruházóval szembeni fizikai tiltakozást, a területen álló kerítés pedig az építtető tulajdonát képezi.Bár a lakásokat már hirdetik, az ellenzők szerint még nem dőlt el minden. Több civil és helyi lakos átláthatóbb kommunikációt, valódi társadalmi egyeztetést és részletes környezeti hatásvizsgálatot sürget.

Szakértők ugyanakkor arra figyelmeztetnek: jogilag nehéz lehet megakadályozni az építkezést, mivel a telek besorolása és a korábbi engedélyezési folyamatok inkább a beruházónak kedveznek.
Címlapkép: Getty Images
#Balaton #ingatlan #beruházás #szabadstrand #tüntetés #demonstráció #tiltakozás #lakópark #cordia #hellovidék #fonyód

