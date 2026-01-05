Eltűnhet ez a balatoni szabadstrand is? Tüntetést szerveznek a 99 lakásos luxuslakópark ellen

A BNP Paribas közgazdászai szerint az euróövezet gazdasága 2026-ban 1,6 százalékkal bővülhet. A növekedést elsősorban a beruházások élénkülése és a német gazdaság talpra állása húzhatja.
Ahogy december közepén a Hellovidék is beszámolt róla, óriásplakátokon hirdetik Budapesten az „örök panorámás” balatoni lakásokat, miközben Fonyódon egyre nő a felháborodás: a helyiek szerint egy szabadstrand nagy része tűnhet el egy 99 lakásos lakópark miatt.
A tiltakozás most új szintre lép: a Fonyódi Érdekvédelmi Kör január 11-én, vasárnap 14 órától békés demonstrációt hirdet. A helyszín a Port Lacaj melletti partszakasz, a Kodály Zoltán utcában, azon a területen, amelyet korábban szabadstrandként használtak, de az építkezés előkészítéseként időközben teljesen lekerítettek - írta a Hírbalaton.hu.
Ahogy arról korábban a Hellovidék is beszámolt, a beruházás hónapok óta komoly feszültséget kelt a városban. Miközben a helyiek és a környéken nyaralók tiltakoznak, a beruházó Cordia már nemcsak online, hanem Budapesten óriásplakátokon is hirdeti a még meg sem épült lakásokat, „örök panorámát” és exkluzív tóparti életérzést ígérve.
Üdülőövezetbe lakópark? Ez itt a kérdés
A szervezők szerint a beruházó egy mintegy 40 éve feltöltött, korábban nádas területre tervez építkezést. A terület jelenleg üdülőövezet besorolású, amelyre a helyi építési szabályzat alapján elvileg nem építhetők lakóingatlanok.
A tervek egy négy szintes, 13 méter magas épületet vetítenek előre, amely az 1–2 szintes nyaralók elé kerülne. A tiltakozók szerint a lakópark kitakarná a balatoni kilátást, jelentősen megnövelné a forgalmat, túlterhelné a közműveket, és súlyosan érintené a partszakasz élővilágát.
A lakóparkhoz mintegy 150 parkolóhely tartozna, amelyek közül 40–50 az épületen kívül kapna helyet.
Egy szűk partsáv maradhat – vagy az sem
A közel 10 ezer négyzetméteres partszakasz jelenleg szabadstrandként működött, amelyet horgászok és kitesurfösök is használtak. A felhívás szerint a beruházás után mindössze egy 8 méter széles partsáv maradhatna közhasználatban – már amennyiben nem zárják le teljesen.
A tiltakozók attól tartanak, hogy a projekt újabb példája lehet annak a folyamatnak, amelyet több balatoni településen is tapasztalni: a vízparti területek fokozatos privatizálódásának.
A helyiek korábban petíciót és aláírásgyűjtést indítottak, amelyek rövid idő alatt több ezer támogatót gyűjtöttek. Most azonban már utcára vonulnak: a demonstráció célja, hogy országos figyelmet kapjon az ügy, és nyomást gyakoroljanak az önkormányzatra és a döntéshozókra.
A szervezők hangsúlyozzák, hogy a vasárnapi tüntetés békés lesz, nem támogatják a rongálást vagy a beruházóval szembeni fizikai tiltakozást, a területen álló kerítés pedig az építtető tulajdonát képezi.Bár a lakásokat már hirdetik, az ellenzők szerint még nem dőlt el minden. Több civil és helyi lakos átláthatóbb kommunikációt, valódi társadalmi egyeztetést és részletes környezeti hatásvizsgálatot sürget.
Szakértők ugyanakkor arra figyelmeztetnek: jogilag nehéz lehet megakadályozni az építkezést, mivel a telek besorolása és a korábbi engedélyezési folyamatok inkább a beruházónak kedveznek.
