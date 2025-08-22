2025. augusztus 22. péntek Menyhért, Mirjam
20 °C Budapest
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Forrás: Makói Televízió Facebook-oldala
HelloVidék

Döbbenetes látványt mutat a makói szabadstrand: szinte eltűnt a víz a mederből + Videó

HelloVidék
2025. augusztus 22. 10:15

Döbbenetes látvány fogadta a Makói televízió stábját a város szabadstrandján: a folyómeder jó részén ma már nem víz hullámzik, hanem homok terül el. A folyó vízszintje soha nem látott szintre süllyedt.

Nincs kétség: történelmi aszály sújtja a magyar vidéket. Szinte nincs olyan nap, hogy ne számolnánk be újabb kiszáradt patakról, apadó tóról, vagy pusztuló élővilágról. Legutóbb arról írt a HelloVidék, hogy Pásztónál a patakmederből szinte teljesen eltűnt a víz, most pedig újabb aggasztó felvételek érkeztek Facebookon: a makói szabadstrand területén a Maros alig csordogál, a strand jó részén homokpad terpeszkedik.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A makói televízió beszámolója szerint a partnál több tízméteres szakaszon egyáltalán nincs víz, csak egy hatalmas homokpadot találni. Az egyik bója, amely korábban 70-80 centiméteres vízmélységet jelzett, ma már szintén a homokban fekszik. A makói szabadstrand nagy része így gyakorlatilag eltűnt, fürdőzésre alkalmatlan.

A Maros vízállása jelenleg mínusz 118 centiméter, ám az augusztus 20-i ünnepen még ennél is rosszabb volt: mínusz 120 centiméterrel új negatív rekord született. Összehasonlításképp: jelenleg másodpercenként körülbelül 33 köbméter víz folyik a mederben, árhullám idején viszont ennek akár a 70-80-szorosa is mérhető.

Ahogy a helyszíni tudósításból kiderült, a Maros vízjárására mindig is jellemzőek voltak a nagy kilengések. A mostani rekordalacsony szinthez képest érdemes felidézni: 1975-ben mérték a folyó eddigi legmagasabb vízállását, amely és a mostani érték között közel 7 méter a különbség. Nem véletlen, hogy a strand egykori táblái még ma is hirdetik: „Mély víz”.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

 

 
Címlapkép: Getty Images
#víz #strand #szabadstrand #vízminőség #aszály #hellovidék

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
11:03
10:44
10:34
10:15
10:05
Pénzcentrum
Itt a legolcsóbb villanyautók listája, dömpingárral támadnak a kínaiak: milliós állami támogatás jöhet
Ezért ne tedd el rögtön, a talált pénzt: súlyos árat fizet, aki megtaláló helyett tolvaj lesz
Megvan a mesterséges intelligencia következő áldozata? Ezek a dolgozók vannak óriási veszélyben
Zsebbenyúlós ősz vár a magyar családokra: ezzel érdemes már most számolni, sokkoló lesz
Nesze neked, magyar techforradalom: még mindig nem bízik elég magyar az AI-ban
A közösségi piactér
Temérdek magyar él óriási tévhitben: azt hiszik, olcsón vásárolnak, pedig így sokkal jobban megérné

"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.

Megelégelték a fővárost, a Mátrába költöztek: lesajnált csodakertet próbál megmenteni a fiatal pár

Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?

Csatlakozz Magyarország legnagyobb zöld térképéhez és találd meg a környezetbarát helyeket könnyedén a beeco app segítségével (x)

A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.

Három kiló ruháért másik három kilót kapsz - így forgasd fel a ruhatáradat! (x)

Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.

Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. augusztus 22. péntek
Menyhért, Mirjam
34. hét
Ajánlatunk
HelloVidék legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Rémálom az erdei vadkempingezésből: videóra vették, ahogy a medve szétmarcangolja a sátrat
2
3 hete
Tömegével terem a magyar erdők aranya: rengeteg pénzt kaszálhatnak a szemfüles gyűjtögetők
3
2 hete
Megszólalt a kormány: temérdek pénzbe kerülne megmenteni a Balatont, megpecsételődött a magyar tenger sorsa?
4
1 hete
Videóra vették a magyar erdők fán tekergő óriáskígyóját: ezt jobb ha tudod, mielőtt hozzányúlsz
5
1 hete
Vadpörkölt mennyországra bukkantunk a Bakony mélyén: haspártiak titkos helye, meglepő árakkal
PÉNZÜGYI KISOKOS
Kamat
A kamat a pénz ára, amelyet a pénz használója azért fizet, mert a pénzt ő hasznosítja.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 22. 10:05
Ezért ne tedd el rögtön, a talált pénzt: súlyos árat fizet, aki megtaláló helyett tolvaj lesz
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 22. 05:23
Itt a legolcsóbb villanyautók listája, dömpingárral támadnak a kínaiak: milliós állami támogatás jöhet
Agrárszektor  |  2025. augusztus 22. 10:27
Elfajult a farkashelyzet a szomszédban: egyre dühösebbek az emberek