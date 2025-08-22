Döbbenetes látványt mutat a makói szabadstrand: szinte eltűnt a víz a mederből + Videó

Döbbenetes látvány fogadta a Makói televízió stábját a város szabadstrandján: a folyómeder jó részén ma már nem víz hullámzik, hanem homok terül el. A folyó vízszintje soha nem látott szintre süllyedt.

Nincs kétség: történelmi aszály sújtja a magyar vidéket. Szinte nincs olyan nap, hogy ne számolnánk be újabb kiszáradt patakról, apadó tóról, vagy pusztuló élővilágról. Legutóbb arról írt a HelloVidék, hogy Pásztónál a patakmederből szinte teljesen eltűnt a víz, most pedig újabb aggasztó felvételek érkeztek Facebookon: a makói szabadstrand területén a Maros alig csordogál, a strand jó részén homokpad terpeszkedik.

A makói televízió beszámolója szerint a partnál több tízméteres szakaszon egyáltalán nincs víz, csak egy hatalmas homokpadot találni. Az egyik bója, amely korábban 70-80 centiméteres vízmélységet jelzett, ma már szintén a homokban fekszik. A makói szabadstrand nagy része így gyakorlatilag eltűnt, fürdőzésre alkalmatlan.

A Maros vízállása jelenleg mínusz 118 centiméter, ám az augusztus 20-i ünnepen még ennél is rosszabb volt: mínusz 120 centiméterrel új negatív rekord született. Összehasonlításképp: jelenleg másodpercenként körülbelül 33 köbméter víz folyik a mederben, árhullám idején viszont ennek akár a 70-80-szorosa is mérhető.

Ahogy a helyszíni tudósításból kiderült, a Maros vízjárására mindig is jellemzőek voltak a nagy kilengések. A mostani rekordalacsony szinthez képest érdemes felidézni: 1975-ben mérték a folyó eddigi legmagasabb vízállását, amely és a mostani érték között közel 7 méter a különbség. Nem véletlen, hogy a strand egykori táblái még ma is hirdetik: „Mély víz”.