Elszürkült, megrogyott épületek, kitört ablaküvegek - ez fogadja a Nyugat-Európából érkezőket és az ingázó magyarokat a Vas megyei határátkelőkön, többek között Bucsunál.
Döbbenetes látványt mutat a makói szabadstrand: szinte eltűnt a víz a mederből + Videó
Döbbenetes látvány fogadta a Makói televízió stábját a város szabadstrandján: a folyómeder jó részén ma már nem víz hullámzik, hanem homok terül el. A folyó vízszintje soha nem látott szintre süllyedt.
Nincs kétség: történelmi aszály sújtja a magyar vidéket. Szinte nincs olyan nap, hogy ne számolnánk be újabb kiszáradt patakról, apadó tóról, vagy pusztuló élővilágról. Legutóbb arról írt a HelloVidék, hogy Pásztónál a patakmederből szinte teljesen eltűnt a víz, most pedig újabb aggasztó felvételek érkeztek Facebookon: a makói szabadstrand területén a Maros alig csordogál, a strand jó részén homokpad terpeszkedik.
A makói televízió beszámolója szerint a partnál több tízméteres szakaszon egyáltalán nincs víz, csak egy hatalmas homokpadot találni. Az egyik bója, amely korábban 70-80 centiméteres vízmélységet jelzett, ma már szintén a homokban fekszik. A makói szabadstrand nagy része így gyakorlatilag eltűnt, fürdőzésre alkalmatlan.
A Maros vízállása jelenleg mínusz 118 centiméter, ám az augusztus 20-i ünnepen még ennél is rosszabb volt: mínusz 120 centiméterrel új negatív rekord született. Összehasonlításképp: jelenleg másodpercenként körülbelül 33 köbméter víz folyik a mederben, árhullám idején viszont ennek akár a 70-80-szorosa is mérhető.
Ahogy a helyszíni tudósításból kiderült, a Maros vízjárására mindig is jellemzőek voltak a nagy kilengések. A mostani rekordalacsony szinthez képest érdemes felidézni: 1975-ben mérték a folyó eddigi legmagasabb vízállását, amely és a mostani érték között közel 7 méter a különbség. Nem véletlen, hogy a strand egykori táblái még ma is hirdetik: „Mély víz”.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
Csütörtök délután még elég üres a szombathelyi Fő tér: az árusok többsége ki se pakolt, de néhány falatozó már nekiállt a sütögetésnek.
„Tényleg lehűlt a Hévízi-tó?” – hónapok óta keringenek a közösségi médiában hírek a tó hőmérsékletének csökkenéséről és a vízhozam apadásáról. A fürdő most hivatalosan is...
A Palatinus-tó vízszintje egyre kisebb, és a folyamatos szennyeződés is gondot okoz. A szakemberek szerint komoly aggodalomra egyelőre nincs ok.
Szokatlan vendégei akadtak a Tisza-tavi horgászoknak, amikor pecabot helyett vaddisznómalacok jelentek meg mellettük a parton.A meglepetés-vendégekről videó is készült, íme!
Segítség, bűzlik a komposzt, mit rontottunk el? A hazai kertészmérnök elárulja, hogyan kerülhetjük el a kellemetlen szagokat, és varázsolhatunk a zöldhulladékból földi aranyat.
Lomtalanításkor kihelyezett zsákok, dobozok maximális súlya 25 kg lehet.
Különleges élmény várja a Balaton szerelmeseit: a Tihanyi Apátság falai fényfestéssel kelnek életre, és mesélnek Magyarország történelméről.
Tavalyhoz képest idén is korán, augusztus elején kezdődött a szüret a szekszárdi borvidéken, a nagy meleg miatt a termelők kénytelenek a korai fajtákat már leszedni.
Különleges lehetőség nyílik Káli-medence déli kapujának, Kővágóörsön: egy régi bánya kerül árverésre, amelyet az érdeklődők szeptemberben személyesen is megtekinthetnek.
Bezárt, kísértetfürdővé vált a mediterán hangulatú zalai termál: most kiderült, mikor nyithat újra + Videó
Meghökkentő képeken látható, mi maradt a zalai fürdővendégek egykori kedvenc helyéből: az elhagyatott termálfürdőből teljesen eltűnt a víz.
Sokkoló a látvány: a Zagyva szolnoki medrének egyes szakaszain már alig látható víz, helyét a zöld növényzet vette át.
Az Őrség titkos patakjain táncolnak a fémkék Kisasszony-szitakötők – ebben a Facebook-videóban lélegzetelállító pillanatok bontakoznak ki a gyorsan áramló víz felett.
Bizarr hobbi vagy felszabadító élmény a naturizmus, a szigorú szabályokhoz kötött, mégis felszabadító meztelen strandolás? Egy biztos, a naturizmus nem egyenlő a nudizmussal.
Egy hatalmas, lyukas betontömb tűnt fel a Tisza vizéből Nagykörű közelében, amelynek származása évtizedek óta találgatások tárgya.
A szüreti időszak jellegzetes magyar étele a pincepörkölt, amit régen odalent, a borospincében főztek bográcsban. Na de vajon miért tették ezt és mi mindent használtak...
Ha szeretnéd, hogy kerti növényeid egészségesek maradjanak, és ősszel is virágozzanak, most érdemes elővenni a metszőollót. Íme, 10 növény, ami meghálálja az augusztusi metszést!
Nézzétek, az idei nyári hőség és a csapadékhiány milyen különös objektumot hozott a felszínre a Tihanyi Belső-tónál?!
Székkutason a vadászok sem hittek a szemüknek: egy ötlábú őzbak került terítékre, amelynek plusz végtagja a comb belső oldalán nőtt, teljesen kifejlődve, körömmel együtt.
"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.
Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?
A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.
Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.
-
Egyre többen használják a hulladékudvarokat: így jut vissza a körforgásba a régi bútor, elektronikai eszköz
Most akár pénzjutalmat is nyerhet, aki a megjelölt napon adja le felesleges holmiját.
-
Budapest Borfesztivál: minden kortyban élmény, minden cseppben elegancia (x)
A Budapest Borfesztivál szeptember 11. és 14. között 4 napra elfoglalja méltó helyét a borkultúra, a gasztronómia és az elegancia fellegvárában.