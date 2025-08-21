2025. augusztus 21. csütörtök Sámuel, Hajna
Legyen szemtanúja a kiszáradt víztározó kísérteties valóságának egy lenyűgöző naplemente hátterében. Ez a rideg kép az aszály mélyreható hatását mutatja be, ahogy az egykor élénk vízforrás leginkább sivár és kietlen.
HelloVidék

Borzasztó látvány: kiszáradt a nógrádiak patakja, de nem csak a hőség lehet a hibás + Videó

HelloVidék
2025. augusztus 21. 15:45

Pásztónál a patakmeder szinte teljesen kiszáradt, a víz eltűnt. A természetvédelem most riadót fúj, de a helyiek szerint nemcsak a hőség és az aszály a hibás.

Elszomorító látványt nyújt most a Nógrád megyei Pásztónál csörgedező Kövicses-patak, amelyből gyakorlatilag teljesen eltűnt a víz. A meder egy-egy részén mindössze pár pocsolya árulkodik arról, hogy régebben itt természetes forrás volt, ám az utóbbi időszak hősége miatt már a kis víztócsák is kiszáradtak. Emellett levágott növényzet és zöldhulladék is tovább rontja a patak kinézetét - írta a Nool.hu.

A probléma nem új keletű, de most az egyik civil szervezet megelégelte a helyzetet, és a helyi vezetéshez fordult a természetes értékek védelme érdekében. A szervezet felhívta a figyelmet arra, hogy több helyszínen szivattyúkkal illegálisan emelik ki a patak vizét, és egyes szakaszokon mesterségesen elterelik a folyást. Ennek következtében a Pásztóra érkező patakmederből a víz gyakorlatilag eltűnt, és a vízi élővilág kipusztult.

Illés István csoportvezető levelében hangsúlyozta, hogy a levágott növényzet és zöldhulladék közvetlen elhelyezése a mederben további károkat okoz az élőhelynek és a patak ökológiai állapotának.

A civil szervezet kérdéseket tett fel a polgármesteri hivatalnak és a képviselő-testületnek arról, milyen intézkedéseket terveznek a Kövicses-patak védelme érdekében, és hogy a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság részéről várható-e beavatkozás.

Címlapkép: Getty Images
#víz #hőség #hellovidék #zöldhulladék #szervezet #természetes

