Mentőautó a város utcáján
HelloVidék

Tömeges mérgezés lett a diákcsínyből: közel 40 lettek rosszul egy zalaegerszegi iskolában - a rendőrség is nyomoz

HelloVidék
2026. január 5. 14:22

Egy rosszul elsült „diákcsíny” miatt hétfőn közel negyven diák és dolgozó lett rosszul a zalaegerszegi Deák Ferenc Technikumban, többeket kórházba kellett szállítani, a rendőrség pedig már nyomoz az ügyben.

Hétfőn komoly riadalmat okozott egy eddig tisztázatlan eredetű vegyi anyag a zalaegerszegi Deák Ferenc Technikumban. Az eset következtében közel negyven ember panaszkodott fejfájásra és hányingerre, a súlyosabb tüneteket mutató érintetteket a Zala Vármegyei Szent Rafael Kórházba szállították megfigyelésre. Súlyos sérülés szerencsére nem történt, de az iskola épületét a hatóságok biztosították.

A város polgármestere, Balaicz Zoltán közösségi oldalán számolt be a történtekről. Tájékoztatása szerint valaki egy befőttes üveget helyezett el az iskola lépcsőfordulójában. Az üveg olyan kémiai anyagot (talán vakondok elriasztására szolgáló vegyületet) tartalmazott, amely nedvesség hatására reakcióba lépett. Ennek hatására többen rosszul lettek, fejfájásra, hányingerre panaszkodtak.

A polgármester hangsúlyozta: azokat, akik bármilyen tünetet produkáltak, a Zala Vármegyei Szent Rafael Kórházba szállítottak. A közel negyven érintett között nincs súlyos eset, valamennyien csak a fenti tüneteket produkálták, de a biztonság kedvéért megvizsgálták, megfigyelik őket.

Bár egy diákhoz köthető az eset, a következmények súlya miatt azt nem lehet egyszerű diákcsínyként kezelni. A rendőrség veszélyeztetés okozása miatt nyomozást indított, a katasztrófavédelem és az iskolafenntartó bevonásával vizsgálják, pontosan mi történt, és hogyan kerülhetett az anyag az épületbe. Az ügy körülményeinek tisztázása folyamatban van.
Címlapkép: Getty Images
#egészség #kórház #rendőrség #iskola #veszély #polgármester #diák #nyomozás #hatóság #katasztrófavédelem #diákok #hellovidék #zalaegerszeg #zala #zala megye

