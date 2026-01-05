2026. január 5. hétfő Simon
-1 °C Budapest
Férfi kezek horgászbotot tartanak a türkizkék tenger hátterében.
HelloVidék

Ilyen még nem volt: országos rekord lett a tízéves kislány döbbenetes dunai halfogása + Fotó

HelloVidék
2026. január 5. 11:15

Országos rekordként ismerte el a Magyar Országos Horgász Szövetség (Mohosz) egy tízéves kislány, Práger Virág rendkívüli fogását.

Országos rekordként ismerte el a Magyar Országos Horgász Szövetség (Mohosz) egy tízéves kislány, Práger Virág rendkívüli fogását. A gyermekhorgász 2025. november 16-án, a Duna paksi szakaszán egy közel 20 kilogrammos szibériai tokot, más néven lénai tokot (Acipenser baerii) emelt ki a vízből – számolt be róla korábban a Pecaverzum.

A hal tömege 19 550 gramm volt, hossza 128 centiméter, testkerülete pedig 61,5 centiméter, amely a hivatalos rekordlistán már 62 centiméterrel szerepel. Ezzel a fogás minden eddiginél nagyobb példányként került be az országos nyilvántartásba.

Nem volt egyértelmű, milyen hal került horogra

A rekord elismerését némileg bonyolította, hogy a helyszínen nem lehetett teljes bizonyossággal meghatározni a halfajt, ezért a zsákmányt a Bács-Kiskun Vármegyei Horgászegyesületek Szövetsége (Bácshosz) hivatásos halőreinek jelenlétében visszahelyezték a Dunába.

A későbbi vizsgálatok során azonban, fényképek és halkutatók segítségével, egyértelművé vált: valóban lénai tokról volt szó.

Rekord, de nem örömhír a természetnek

A Bácshosz utólag arra is felhívta a figyelmet, hogy a lénai tok idegenhonos fajnak számít a Dunában, így jelenléte nem kívánatos, és kockázatot jelenthet a folyó természetes élővilágára.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Mint kiemelték, a Duna őshonos tokféléje a kecsege, míg ritkábban a vágótok vagy akár a viza is előfordulhat, a szibériai tok azonban nem része a folyó természetes faunájának.

A szakemberek szerint a Dunában megjelenő lénai tokok nagy valószínűséggel haltelepekről vagy toknevelő gazdaságokból szökhettek meg, illetve olyan telepítésekből származhatnak, ahol egyes országokban folyókba engedték őket.
