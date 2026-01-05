2026. január 5. hétfő Simon
Vörös szarvas (Cervus elaphus) szarvasbika béget a szarvasbőgés idején 2018. október 12-én az angliai Richmond Parkban, Nagy-Britanniában.
HelloVidék

Nicsak, ki indult shoppingolni Esztergomban? Íme, a fotó, amit pillanatok alatt felkapott a net

HelloVidék
2026. január 5. 13:15

Csak nem a Télapó felejtette itt? Meseszép szarvas sétált át Esztergom belvárosán – a fotója pedig villámgyorsan bejárta a Facebookot, és mindenki a „bevásárló állatot” lájkolja.

A meglepő jelenetet Bánhidi Dávid fotós örökítette meg: az impozáns szarvas nyugodtan sétált az esztergomi bevásárlóközpont parkolójában. A poszt különösen a környékbeli időjárási előrejelzések mellett vált népszerűvé, a netezők szerint tökéletesen illik a téli hangulathoz.

Lehet, hogy a szarvas megelégelte a hosszú hétvégét, és csak kiruccani támadt kedve, de egy hozzászóló ironikusan megjegyezte: talán a Mikulást keresi, akinek kifogyott a zsákja, így gyors beugrott a helyi szupermarketbe egy kis utánpótlásért. Mások viszont arra gyanakodnak, hogy a szilveszteri tűzijáték zavarhatta meg az állatot.
Címlapkép: Getty Images
