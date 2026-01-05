Vasárnap késő este a hatóságok azonosították a svájci síközpontban szilveszterkor kigyulladt bár összes áldozatát; a tragédiában negyvenen haltak meg, többségük tizenéves volt, Svájc pedig országos...
Nicsak, ki indult shoppingolni Esztergomban? Íme, a fotó, amit pillanatok alatt felkapott a net
Csak nem a Télapó felejtette itt? Meseszép szarvas sétált át Esztergom belvárosán – a fotója pedig villámgyorsan bejárta a Facebookot, és mindenki a „bevásárló állatot” lájkolja.
A meglepő jelenetet Bánhidi Dávid fotós örökítette meg: az impozáns szarvas nyugodtan sétált az esztergomi bevásárlóközpont parkolójában. A poszt különösen a környékbeli időjárási előrejelzések mellett vált népszerűvé, a netezők szerint tökéletesen illik a téli hangulathoz.
Lehet, hogy a szarvas megelégelte a hosszú hétvégét, és csak kiruccani támadt kedve, de egy hozzászóló ironikusan megjegyezte: talán a Mikulást keresi, akinek kifogyott a zsákja, így gyors beugrott a helyi szupermarketbe egy kis utánpótlásért. Mások viszont arra gyanakodnak, hogy a szilveszteri tűzijáték zavarhatta meg az állatot.
Kóstoltad már az ínycsiklandó céklás pogácsát füstölt sajttal, tökmaggal megbolondítva? Ha eddig nem találkoztál vele, itt az ideje: nem csak finom, hanem egészséges is!
Ez a 401 település kap támogatást 2026-ban: van, ahová 400 millió forint jut, de Nemesbük alig 10 ezer forintot kap
A HUN-REN Balatoni Limnológiai Kutatóintézet állásfoglalása: Kikötők és a téli halpusztulás a Balaton déli partján.
Meglepő fordulat jön a magyar versenyhorgászatban: 2026-tól betiltják az élő csalit, miközben zöld utat kap a mobiltelefon használata az országos bajnokságokon.
Új korszak kezdődhat Siófokon: modern diákszállóval és konferenciaközponttal újul meg a Debreceni Egyetem campusának szíve!
Ahogy megnyitották, úgy is zárták be: jelképes áron búcsúztak a vendégektől Mosonmagyaróváron. Hétfőn végleg bezárt a Pityókás, ezzel eltűnt az utolsó vendéglátóhely is a város...
A városi környezetben nem idegen a róka, a vaddisznó vagy egy-egy patkány felbukkanása. Az utóbbi időben azonban jelentősen megszaporodtak a rágcsáló-bejelentések Pécsen is.
Az elmúlt napok hajnali fagyai ellenére életveszélyes jég alakult ki a Tisza-tónál: a jégréteg mindössze néhány centiméter vastag, így sportolásra és közlekedésre teljesen alkalmatlan.
Top 10 ingyenes vidéki szilveszteri buli 2025-ben: tűzijáték, Péterfy Bori és Bohemian Betyars a főtereken!
Következzen pár bejgli-lemozgató szabadtéri program a vidéki Magyarország megannyi szegletéből!
Az óriási ragadozó kifogása nemcsak a horgász kitartását, hanem komoly szakmai felkészültségét is próbára tette.
Meglepnéd a barátokat szilveszterkor? Így készíts ínyenc házi magos mustárt fillérekből – recepttel!
Aki egyszer már kóstolt rendes, házilag készült mustárt, az utána bizony fanyalogni fog az íztelen bolti változatokra.
Bár a hó még nem tökéletes, a pályák már használhatók, és a hóágyúk éjjel-nappal dolgoznak az eplényi Síarénában és Mátraszentistvánon is.
2026 januárjától emelkednek a belépőjegyek és a wellness szolgáltatások díjai a népszerű Balaton-közeli gyógyfürdőben, Igalon.
Az önkormányzat az év utolsó ülésén ismét elhalasztotta a kérdést, pedig a tervezett helyszín – Balatonszéplakon, az Ezüstparton, a Cinege-patak befolyójánál – már régóta ismert.
