Elő a naptárral! Ha különleges programokra vágysz a Balaton körül, a 2026-os évben sem fogsz csalódni! Már több nagy fesztivál időpontját és első fellépőit is...
Túlélésre játszanak a hazai tejtermelők: itt az interaktív térkép, ahol végre megtalálod őket
Egy elkederedett posztból indult, mára pedig kézzelfogható kezdeményezéssé vált: elkészült a Tejtermelők Térképének első, prototípus verziója, amelynek célja, hogy közelebb hozza egymáshoz a magyar tejtermelőket és a tudatos vásárlókat.
Ma Magyarországon aligha van olyan gazda, aki nyugodtan tudna tervezni az idei évre. A helyzet összetett, de a lényeg röviden így foglalható össze - írta bejegyzésében dr Pikó Evelin, kérődzőkkel foglalkozó állatorvos. Ahogy megjegyete: amikor korábban jók voltak a tejárak, a termelők jogosan arra törekedtek, hogy hatékonyabbá tegyék a gazdaságaikat, és növeljék a megtermelt árutej mennyiségét. Ez azonban idővel túlkínálathoz vezetett, ami lenyomta a felvásárlási árakat. A tejpiac sajátossága, hogy a felvásárlási árak nagyon gyorsan reagálnak, miközben a termelés nem állítható le egyik napról a másikra.
A helyzetet tovább súlyosbította a fogyasztói kereslet visszaesése: az infláció, a vásárlóerő csökkenése, a különféle – nem mindig szakmai alapokon nyugvó – táplálkozási trendek, valamint a vegán mozgalmak erősödése mind hozzájárultak ahhoz, hogy kevesebb tejtermék fogyjon.
Import, túlkínálat és kiszolgáltatottság
A tejtermelő romlandó árut állít elő, amely folyamatosan termelődik, és hosszú távon nem raktározható. Ezzel szemben a feldolgozók és a kiskereskedelem képesek készletezni – és ami most különösen nagy problémát jelent: importálni.
Nyugat-Európában szintén túlkínálat van, a felesleg pedig gyakran a magyar piacon köt ki, sokszor önköltségi ár alatt. Ezek a termékek így is megjelennek az üzletek polcain, tovább nehezítve a hazai termelők helyzetét.
Mire számíthatnak 2026-ban a termelők?
A kisebb gazdaságok már most is érzik a válság hatásait: sokukkal nem kötnek szerződést a felvásárlók, hiszen a nyerstej a spot piacon rendkívül olcsón elérhető. A felvásárlás kiszámíthatatlan, ha egyáltalán megtörténik, az ár gyakran még a költségeket sem fedezi.
A következő 3–6 hónap kilátásai a szakember szerint borúsak: sok gazdaság számára nem a fejlődésről, hanem a puszta túlélésről szól majd az időszak. A 2026-os év nem ígér növekedést – sokkal inkább alkalmazkodást, összefogást és kitartást.
Ebben a helyzetben különösen fontos minden olyan kezdeményezés, amely közvetlen kapcsolatot teremt termelő és fogyasztó között. A Tejtermelők Térképe pontosan ezt próbálja meg: láthatóvá tenni a gazdákat, és lehetőséget adni arra, hogy a vásárlók tudatos döntéseikkel támogassák őket.
JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 3 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 64 021 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,68%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Így használhatod te is az interaktív térképet!
A térkép egy egyszerű, könnyen kezelhető Google Maps-alapú megoldás, amelyen különböző jelölők segítenek eligazodni:
- piros jelölők mutatják a kecsketartókat (fontos tudni, hogy a kecsketej és a kecsketermékek jellemzően szezonálisak),
- fekete jelölők jelzik a tejautomatákat és tejeskocsikat,
- zöld jelölők pedig azokat a helyi, termelői piacokat, ahol a gazdák rendszeresen árusítanak.
A térkép folyamatosan bővül: aki kimaradt, hibát talál, vagy szeretne felkerülni rá, visszajelzést küldhet az oldalon található űrlapon keresztül. A jelentkezéshez név, település, telefonszám, az árult termékek listája szükséges, tejautomata esetén pedig az automata pontos címe is. Az új jelentkezőket hetente, tömbösítve töltik fel a térképre.
A kezdeményezés nemcsak a termelőknek szól: ha valaki a térkép segítségével jutott friss tejhez vagy tejtermékhez, egy fotóval is megoszthatja az élményt. A cél egyszerű: láthatóvá tenni azt, ami gyakran rejtve marad.
A Balaton nem eladó, vagy mégis?! – miközben Budapesten már árulják a pazar balatoni ingatlanokat, Fonyódon utcára vonulnak a 99 lakásos lakópark ellen.
Kóstoltad már az ínycsiklandó céklás pogácsát füstölt sajttal, tökmaggal megbolondítva? Ha eddig nem találkoztál vele, itt az ideje: nem csak finom, hanem egészséges is!
Ez a 401 település kap támogatást 2026-ban: van, ahová 400 millió forint jut, de Nemesbük alig 10 ezer forintot kap
Öt településen - Abasár, Nemesbük, Mezőtúr, Zomba és Monostorapáti esetében - a 100 forintot sem éri el az egy lakosra eső támogatási összeg, míg más...
szervezők délelőtt 11 órára várják a bátor fürdőzőket és az érdeklődőket a tópartra.
Ilyenkor, szilveszter táján, amikor végre elfogyott a bejgli és túl vagyunk az első havazásokon, ha szebbre fordul az idő, sokan kihasználják a téli szünetet, és...
Jéghideg víz, forró tea és egy utolsó merülés az év végén: december 31-én szilveszteri pancsolásra invitálnak Ábrahámhegyen. A program délben indul, és egészen kora estig...
A HUN-REN Balatoni Limnológiai Kutatóintézet állásfoglalása: Kikötők és a téli halpusztulás a Balaton déli partján.
Meglepő fordulat jön a magyar versenyhorgászatban: 2026-tól betiltják az élő csalit, miközben zöld utat kap a mobiltelefon használata az országos bajnokságokon.
Új korszak kezdődhat Siófokon: modern diákszállóval és konferenciaközponttal újul meg a Debreceni Egyetem campusának szíve!
Ahogy megnyitották, úgy is zárták be: jelképes áron búcsúztak a vendégektől Mosonmagyaróváron. Hétfőn végleg bezárt a Pityókás, ezzel eltűnt az utolsó vendéglátóhely is a város...
A városi környezetben nem idegen a róka, a vaddisznó vagy egy-egy patkány felbukkanása. Az utóbbi időben azonban jelentősen megszaporodtak a rágcsáló-bejelentések Pécsen is.
Az elmúlt napok hajnali fagyai ellenére életveszélyes jég alakult ki a Tisza-tónál: a jégréteg mindössze néhány centiméter vastag, így sportolásra és közlekedésre teljesen alkalmatlan.
Top 10 ingyenes vidéki szilveszteri buli 2025-ben: tűzijáték, Péterfy Bori és Bohemian Betyars a főtereken!
Következzen pár bejgli-lemozgató szabadtéri program a vidéki Magyarország megannyi szegletéből!
Az óriási ragadozó kifogása nemcsak a horgász kitartását, hanem komoly szakmai felkészültségét is próbára tette.
Meglepnéd a barátokat szilveszterkor? Így készíts ínyenc házi magos mustárt fillérekből – recepttel!
Aki egyszer már kóstolt rendes, házilag készült mustárt, az utána bizony fanyalogni fog az íztelen bolti változatokra.
Bár a hó még nem tökéletes, a pályák már használhatók, és a hóágyúk éjjel-nappal dolgoznak az eplényi Síarénában és Mátraszentistvánon is.
2026 januárjától emelkednek a belépőjegyek és a wellness szolgáltatások díjai a népszerű Balaton-közeli gyógyfürdőben, Igalon.
Az önkormányzat az év utolsó ülésén ismét elhalasztotta a kérdést, pedig a tervezett helyszín – Balatonszéplakon, az Ezüstparton, a Cinege-patak befolyójánál – már régóta ismert.