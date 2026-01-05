2026. január 5. hétfő Simon
Gazdálkodó a nyers tejet tartályba tölti a tejgazdaságban.
HelloVidék

Túlélésre játszanak a hazai tejtermelők: itt az interaktív térkép, ahol végre megtalálod őket

HelloVidék
2026. január 5. 19:45

Egy elkederedett posztból indult, mára pedig kézzelfogható kezdeményezéssé vált: elkészült a Tejtermelők Térképének első, prototípus verziója, amelynek célja, hogy közelebb hozza egymáshoz a magyar tejtermelőket és a tudatos vásárlókat.

Ma Magyarországon aligha van olyan gazda, aki nyugodtan tudna tervezni az idei évre. A helyzet összetett, de a lényeg röviden így foglalható össze - írta bejegyzésében dr Pikó Evelin, kérődzőkkel foglalkozó állatorvos. Ahogy megjegyete: amikor korábban jók voltak a tejárak, a termelők jogosan arra törekedtek, hogy hatékonyabbá tegyék a gazdaságaikat, és növeljék a megtermelt árutej mennyiségét. Ez azonban idővel túlkínálathoz vezetett, ami lenyomta a felvásárlási árakat. A tejpiac sajátossága, hogy a felvásárlási árak nagyon gyorsan reagálnak, miközben a termelés nem állítható le egyik napról a másikra.

A helyzetet tovább súlyosbította a fogyasztói kereslet visszaesése: az infláció, a vásárlóerő csökkenése, a különféle – nem mindig szakmai alapokon nyugvó – táplálkozási trendek, valamint a vegán mozgalmak erősödése mind hozzájárultak ahhoz, hogy kevesebb tejtermék fogyjon.

Import, túlkínálat és kiszolgáltatottság

A tejtermelő romlandó árut állít elő, amely folyamatosan termelődik, és hosszú távon nem raktározható. Ezzel szemben a feldolgozók és a kiskereskedelem képesek készletezni – és ami most különösen nagy problémát jelent: importálni.

Nyugat-Európában szintén túlkínálat van, a felesleg pedig gyakran a magyar piacon köt ki, sokszor önköltségi ár alatt. Ezek a termékek így is megjelennek az üzletek polcain, tovább nehezítve a hazai termelők helyzetét.

Mire számíthatnak 2026-ban a termelők?

A kisebb gazdaságok már most is érzik a válság hatásait: sokukkal nem kötnek szerződést a felvásárlók, hiszen a nyerstej a spot piacon rendkívül olcsón elérhető. A felvásárlás kiszámíthatatlan, ha egyáltalán megtörténik, az ár gyakran még a költségeket sem fedezi.

A következő 3–6 hónap kilátásai a szakember szerint borúsak: sok gazdaság számára nem a fejlődésről, hanem a puszta túlélésről szól majd az időszak. A 2026-os év nem ígér növekedést – sokkal inkább alkalmazkodást, összefogást és kitartást.

Ebben a helyzetben különösen fontos minden olyan kezdeményezés, amely közvetlen kapcsolatot teremt termelő és fogyasztó között. A Tejtermelők Térképe pontosan ezt próbálja meg: láthatóvá tenni a gazdákat, és lehetőséget adni arra, hogy a vásárlók tudatos döntéseikkel támogassák őket.

Így használhatod te is az interaktív térképet!

A térkép egy egyszerű, könnyen kezelhető Google Maps-alapú megoldás, amelyen különböző jelölők segítenek eligazodni:

  • piros jelölők mutatják a kecsketartókat (fontos tudni, hogy a kecsketej és a kecsketermékek jellemzően szezonálisak),
  • fekete jelölők jelzik a tejautomatákat és tejeskocsikat,
  • zöld jelölők pedig azokat a helyi, termelői piacokat, ahol a gazdák rendszeresen árusítanak.

A térkép folyamatosan bővül: aki kimaradt, hibát talál, vagy szeretne felkerülni rá, visszajelzést küldhet az oldalon található űrlapon keresztül. A jelentkezéshez név, település, telefonszám, az árult termékek listája szükséges, tejautomata esetén pedig az automata pontos címe is. Az új jelentkezőket hetente, tömbösítve töltik fel a térképre.

A kezdeményezés nemcsak a termelőknek szól: ha valaki a térkép segítségével jutott friss tejhez vagy tejtermékhez, egy fotóval is megoszthatja az élményt. A cél egyszerű: láthatóvá tenni azt, ami gyakran rejtve marad.

 
Címlapkép: Getty Images
