2025. december 31. szerda Szilveszter
-1 °C Budapest
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Hamburg, 2024. július 5.A portugál Cristiano Ronaldo a 2024-es németországi labdarúgó Európa-bajnokság negyeddöntõjében játszott Portugália - Franciaország mérkõzés elõtt a hamburgi Volkspark Stadionban 2024. július 5-én.MTI/Koszti
Sport

Élete egyik legfurább gólját szerezte Cristiano Ronaldo, de csak döntetlenre volt elég a találat

Pénzcentrum
2025. december 31. 13:15

Az Al-Ettifaq és az Al-Naszr 2-2-es döntetlent játszott a szaúdi labdarúgó-bajnokságban, ahol Cristiano Ronaldo is betalált a vendégcsapat színeiben.

A szaúdi bajnokság rangadóján az Al-Ettifaq hazai pályán fogadta a listavezető Al-Naszr együttesét. A mérkőzésen a vendégek részéről Cristiano Ronaldo és Joao Félix volt eredményes, míg a hazaiaknál Georginio Wijnaldum kétszer is betalált.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A mérkőzés összefoglalója az alábbi videóban tekinthető meg, Cristiano Ronaldo gólja pedig 7:05 percnél következik:

A döntetlennel az Al-Naszr továbbra is vezeti a bajnokságot 31 ponttal 11 forduló után, míg az Al-Ettifaq 16 ponttal a 8. helyen áll a tabellán.

Fotó: Koszticsák Szilárd, MTI/MTVA 
#eredmény #videó #foci #sport #labdarúgás #youtube #szaúd-arábia #cristiano ronaldo #gól

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
Elhunyt Horváth Csaba

Elhunyt Horváth Csaba

Nemcsak edzőként, hanem emberként is nagy hatással volt mindazokra, akikkel együtt dolgozott - írta róla az egyesülete.

FRISS HÍREK
Több friss hír
13:32
13:15
12:56
12:29
12:15
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. december 31.
Elkészült Magyarország legfrissebb 2025-ös boldogságtérképe: kiderült, hol a legrosszabb élni
2025. december 30.
Nem hiszed el, de ezek lesznek a legforróbb utazási trendek 2026-ban, érdemes már most lefoglalni
2025. december 31.
Lerázta magáról a szenvedő magyar gazdaságot a forint: fél százalék lett a repülőrajtból, mi lesz itt 2026-ban?
2025. december 31.
Készüljön, aki felvenné az Otthon Startot 2026-ban: rengeteg lakás ömölhet a piacra, sokan járhatnak jól
2025. december 30.
Visszatérhet itthon a többkulcsos adórendszer? Kiderült, annak fájna nagyon, aki ennyit keres
NAPTÁR
Tovább
2025. december 31. szerda
Szilveszter
1. hét
December 31.
Szilveszter
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
1 napja
Elhunyt Horváth Csaba
2
1 hete
Horrorbalesetben halt meg a focista: felesége végignézte, nem tudtak segíteni rajta
3
2 hete
Ennyi volt, 24 év után visszavonul a teniszlegenda: "Még mindig vannak álmaim..."
4
1 hete
Leesik az állad, mennyit kaszáltak a magyar tippmixkirályok 2025-ben: 8 ezerből csinált 8 milliót a legnagyobb mágus
5
2 hete
Végre kiderült, folytatja-e Milák Kristóf az úszást: barátján keresztül üzent az olimpiai bajnok
PÉNZÜGYI KISOKOS
Fordulónap
ismétlődő betétlekötés lejáratának napja, mely egyben a következő lekötés periódus indulásának napja is, általában ilyenkor lehet szankció nélkül hozzátenni vagy elvenni a betétből.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. december 31. 12:56
Lerázta magáról a szenvedő magyar gazdaságot a forint: fél százalék lett a repülőrajtból, mi lesz itt 2026-ban?
Pénzcentrum  |  2025. december 31. 12:29
Árrésstop se kell, brutális árcsökkentést jelentett be a Penny: itt az olcsósított termékek listája
Agrárszektor  |  2025. december 31. 13:31
Gyakran veszel rizst? Jó, ha tisztában vagy vele, mi derült ki róla