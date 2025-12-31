Élete egyik legfurább gólját szerezte Cristiano Ronaldo, de csak döntetlenre volt elég a találat

Az Al-Ettifaq és az Al-Naszr 2-2-es döntetlent játszott a szaúdi labdarúgó-bajnokságban, ahol Cristiano Ronaldo is betalált a vendégcsapat színeiben.

A szaúdi bajnokság rangadóján az Al-Ettifaq hazai pályán fogadta a listavezető Al-Naszr együttesét. A mérkőzésen a vendégek részéről Cristiano Ronaldo és Joao Félix volt eredményes, míg a hazaiaknál Georginio Wijnaldum kétszer is betalált.

A mérkőzés összefoglalója az alábbi videóban tekinthető meg, Cristiano Ronaldo gólja pedig 7:05 percnél következik:

A döntetlennel az Al-Naszr továbbra is vezeti a bajnokságot 31 ponttal 11 forduló után, míg az Al-Ettifaq 16 ponttal a 8. helyen áll a tabellán.

Fotó: Koszticsák Szilárd, MTI/MTVA