Rejtélyes kőgyűrűk bukkantak elő a tihanyi Belső-tó mélyéről: vajon mi lehet ez? + Videó

Az idei nyári hőség és a csapadékhiány különös objektumot hozott a felszínre a Tihanyi Belső-tónál. A vízszint jelentősen visszahúzódott, így a part menti és sekélyebb részek kiszáradtak, és a meder addig víz alatti elemei is láthatóvá váltak. Különösen feltűnő egy kör alakú, kövekből rakott szerkezet, amely rejtélyesnek tűnik a látogatók szemében.

A vulkanikus eredetű, zárt medrű tihanyi Belső-tó vízutánpótlását főként a csapadék biztosítja, így vízszintje erősen ingadozó. Az alacsony vízállás alkalmával időről időre előbukkannak emberi kéz alkotta objektumok, amelyek többféle célt szolgálhattak. A mostani kőrakás felépítése alapján a veol.hu szerint leginkább halászati céllal létrehozott „varsakút” vagy halcsapda maradványa lehet.

Ahogy írták, a tihanyi halászatnak évszázados múltja van, a tó vizét régebben intenzíven hasznosították. A varsakutak lényege, hogy a halakat sekélyebb vízbe, egy kőfallal körbevett mélyedésbe terelték, ahol a víz lassabban hűlt le és lassabban apadt, így a halak könnyebben kifoghatók voltak. Hasonló kőből rakott halcsapdák a Balaton és más kis tavak környezetében is előkerülnek az aszályos időszakokban.

Nem zárható ki az sem - írták, hogy a szerkezet forrásfoglalás volt, azaz egy természetes forrás köré épített kőperem, amely a tisztább vizet koncentrálta, és ivóvízként vagy állattartási célra is hasznosítható volt. A pontos kor meghatározása terepi vizsgálat nélkül nehéz, de a helyi halászati emlékek és a kőrakások építési módja alapján akár a 20. század közepéig visszanyúló múltjuk is lehet.

A mostani látvány egyúttal rávilágít a klímaváltozás és a vízháztartási problémák hatásaira. Az extrém hőség, a csapadékszegény időszakok és a fokozódó vízpárolgás együttesen vezetnek a tavak ideiglenes kiszáradásához, ami nemcsak a látképet változtatja meg, hanem a vízi élővilágra, a halállományra és a tó ökológiai egyensúlyára is komoly hatással van. A rejtélyes kőgyűrűk így nem csupán történelmi érdekességet jelentenek, hanem a természeti folyamatok aktuális állapotáról is mesélnek, és emlékeztetnek minket arra, mennyire fontos a víz és a természet megóvása.