Filléres fine dining egy útszéli csárdában? Kipróbáltuk, mit kap egy vega 5000 alatt az Őrség kapujában

Árnyékban is 35 fok van, és valljuk be: ilyenkor az embernek nincs sok kedve egy klasszikus magyaros étteremhez – pláne nem egy eltelítős, pörkölt-nokedlis kombóhoz. Na de mit tud egy több mint százéves útszéli csárda az Őrség kapujában, ha vegán kajáról van szó? Nincs Michelin-csillag, nincs dizájnmenü – de a legnagyobb meglepetés ott ér, ahol a legkevésbé számítasz rá. Úgyhogy leteszteltük a körmendi Berki vendéglőt!

Tegyük hozzá: Körmend nem az a hely, ahová turistáskodni jársz, pedig az Őrség csak egy hajításnyira van, a környék mesés, a Rába-part vadregényes, nyáron ingyen lehet benne fürdeni és kajakozni is. Van itt egy kopottas, mégis tekintélyt parancsoló Batthyány-kastély is, múzeummal, hangulatos (ami megmaradt) kastélyparkkal. Mégsem az a "must see" típusú hely. Mint annyi más magyar kisváros, ez is többet érdemelne – ehelyett maradt a telibe térkövezett, betonos belváros.

De elég a várossiratásból. Ha átutazóban jártok erre (közel a hármashatár, kettészeli a várost a régi 8-as út), a Rába-part és a régi városmag egy rövid sétát mindenképp megér. Mi az Őrségből, a Vadása-tó felől érkeztünk, és mire Körmendre értünk, rendesen megéheztünk. Google Maps elő, értékelések csekkolva, aztán jött a döntés: nézzük meg a Berkit!

Régi szép időkben még csárda volt az utolsó garashoz

A helyről azt mondják, több mint 100 éve nyitotta meg kapuit a „Csárda az utolsó garashoz” – azóta persze sok minden történt. 1911-ben például leégett a zsúptető, de időben eloltották, így komolyabb kár nem esett. Utána már inkább cseréppel fedték – biztos, ami biztos. Az épület ma inkább a 2000-es évek nagy lakodalmas hangulatát idézi, mint romantikus útszéli csárdát. Mégis, van benne valami nosztalgikus, valami otthonos.

Sok a parkoló, van fedett terasz is – bár a plexifal miatt kicsit áll benne a meleg, legalább nem csap be a szél. Kényelmes székek, boxos elrendezés, barátságos tér, és mivel hétköznap van, szinte privát vendégnek érezzük magunkat.

A menü – klasszikustól a kreatívig

Az étlap kellemes meglepetés: nemcsak a szokásos magyaros vonal, hanem nemzetközi és vegetáriánus ételek is feltűnnek. A konzervatív külső mögött meglepően friss és fantáziadús konyha lapul. Amit rendelünk, azt keresztbe-kasul kóstolgatjuk egymás tányérjáról – minden ízlik, nincs unalmas falat.

Most jöjjön egy kis személyes rész: a ’90-es, 2000-es években egyáltalán nem ettem húst. Akkoriban ez nagyjából a rántott sajt + mirelit zöldség összeállítást jelentette, az emlékétől ma is kiráz a hideg. (Jó, most már néha kapni camembert-t áfonyalekvárral – haladás.) De itt? Itt végre komolyan veszik a vegetáriánusokat!

Levesek 2500 Ft alatt – hideg eperleves mentával (2290 Ft), erdei gombakrémleves, őrségi szarvasraguleves… A klasszik tyúkhúsleves is jól mutat, de mi most inkább a kreatívabb ízek felé fordulunk. Egy apró kérdés csak: ha már itt a Rába, hol marad a helyi halászlé? Szegedi van, de egy körmendi verzió miért nincs?

A főételek közül a sültpaprikás rizottó grillezett kecskesajttal (4890 Ft) konkrétan zseniális. Krémes, pont jó a sajt, ez a rizottó szabadalmat érdemelne. A pirított brokkoli csicseriborsókrémmel és kesudiós zellerraguval pedig annyira harmonikus ízvilágú, hogy elfelejtjük, hogy valójában egy vidéki csárdában ülünk.

Fotó: Csárda az utolsó garashoz, ma már remek vegán fogásokkal /Pais-H Szilvia

Aki vadabbra vágyik

Ha valaki inkább húsos kalandra menne, van itt vadpörkölt erdei gombával és dödöllével, meg vaddisznósült körtével, burgonyafánkkal (5490 Ft) – rusztikus, de nem nehézkes. Pont, ahogy kell. A tálalás is ízléses – nem tolakodóan fancy, inkább szerethetően letisztult. Desszertnek brownie vaníliafagyival, és bár nem voltunk éhesek, nyilván elfogyott.

Az őrségi Pajta árnyékában – innen pár tíz kilométerre – nem könnyű kitűnni. De nem is kell. A Berki nem akar többnek látszani, mint ami: egy őszinte, kedves, odafigyelő konyha, egy kis meglepetés a Rába partján. Mi biztosan visszajövünk – ha másért nem, egy tányér gyümölcsraguért. Amúgy udvarias, figyelmes a kiszolgálás – ami ma már egyre ritkább. Az adagok bőségesek, az ételek szépen tálaltak, az étlap pedig nemcsak átgondolt, hanem kimondottan izgalmas is.