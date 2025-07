Megtaláltuk álmaink vidéki tavát: kristálytiszta strand, büfésoron 1900 Ft az extra töltött lángos

Van élet a Balatonon túl is! Miért utaznánk mi is több száz kilométert, amikor az ország megannyi szegletében találni még eldugott helyeken, meseszép tavakat? Ilyen például a nyugati határszélen fekvő Vadása, amelynek pár éve még elég rossz volt a sajtója: mocsarasodott, szaga lett, a kékalga átvette az uralmat. A 2010-es évek végén aztán leengedték a vizét, kikotorják a lerakódott, fránya iszapot, azóta pedig nemcsak a gátat javították meg, de ki is pofozták a strandját. A mostani kánikulában végre leteszteltük: meg is mutatjuk, mennyiért lehet itt hűsölni, strandolós üzemmódban kisfröccsözni, közben pedig lángost majszolni.

Ha az idei nyárban néhány felhőtlenül békés napra és csendre vágytok, bátran ajánljuk a nyugati határszéli őrségi falvakat. Kánikula itt is van, de az Őrségben jellemzően pár fokkal mindig hűvösebb a klíma, nyár közepén is zöld a fű, sok az erdő, kevés az ember. Egy csokorra való csodás látnivaló is akad az ország egyik legszebb, dimbes-dombos vidékén - erről korábban a HelloVidék itt írt. És ha már errefelé barangolunk, térjünk be a helyi éttermekbe is (itt a a Michelin-csillagos Pajta, tudjátok), és kóstoljuk meg a vasi dödölle mellett a hajdinás szilvás málét, de ehetünk ropogós őrségi pogácsát is! És ha eluntuk magunkat, irány a strand: vár a régi-új fürdőhely az Őrség szívében, a Vadása-tó.

A nyugati határszél egyik legmenőbb és legkedveltebb pihenőhelye ez a patakokból táplálkozó kis tavacska, ami az Őrség titkos kincse. Négy hektáron terül el, körülötte pedig csak a természet: se beton, se vízparti luxusbungalók, se turistaáradat. Hétvégéken azért itt is rendesen bedugul a kavicsos parkoló, és az út menti büfésorok is megtelnek, de hétköznap délután maga a Kánaán! Ráadásul természetvédelmi terület, és az Őrségi Nemzeti Park kirándulóútjai is itt futnak össze, szóval nem csak csobbanásra való vidék ez!

Ez nem dzsungel, ez az őrségi strand bejárata. Fotó: Pais-H Szilvia

Állítólag a környék egykori földesurának, Sigray grófnak is volt már a Vadása-patak völgyében egy tava, ahová néha külföldi vendégeket is hozott. A tó ma Hegyhátszentjakab település határában áll, a helyiek kezdeményezésére 1968-ban kezdték el kialakítani, zömmel társadalmi munkában. Elnevezése pedig onnét ered, hogy sok volt a környéken a róka. A rőtfarkúak lyukakat ástak a patak mentén, így lett vad-ásta a patak, aztán Vadása a tó.

Két tóból áll: az egyik a helyi önkormányzaté, a másik magántulajdonban van. A víz tisztaságáért 12 forrás felel. Méreteit tekintve 200 méter széles és 350 méter hosszú, nyáron pedig a kirándulók egyik legkedveltebb pontja, ahol lehet pancsolni, lazulni és feltöltődni.

A strand Fotó: Pais-H Szilvia

Volt idő, amikor katasztrófa-sújtotta területhez hasonlított

A 2010-es években elég rossz lett a sajtója: elmocsarasodott, szaga lett, a kékalga átvette az uralmat. 2017 augusztusától a kékalga túlszaporodása miatt aztán már tilos volt benne a fürdés. A legnagyobb csapás azonban egy évvel később, 2018 nyarán érte a tavat, amikor egy hirtelen jött esőzés megrongálta az utakat és az árkokat, alámosta a gátat, és tönkretette a zsilipet is. Később leeresztették a vizet, majd kitisztították – összesen 107 millió forintból tették újra strandolhatóvá az Őrség tavát.

Hétköznapi "tömeg" az őrségi strandon. Fotó: Pais-H Szilvia

Leteszteltük: jobb nem is lehetne, meleg és kristálytiszta a víz

Június elejétől már nyitva vannak: reggel 9-től 19:30-ig várják a strandolókat egészen a nyár végéig. Az árak is barátságosabbak, mint például Szombathelyen, a megyeszékhely Tófürdőjén. A felnőttjegy itt 1200 forint, a 18 év alattiaknak és nyugdíjasoknak 1000 forint. Akik 17 óra után érkeznek, minden jegytípus 300 forinttal olcsóbb.

Van normális zuhanyzó, kint a domboldalon fakabin, ahol kényelmesen átöltözhetünk, és bőven akad árnyékos rész is, ahol leteríthetjük a pokrócokat. Nagy vízisport-életre viszont ne számítsunk: max gumimatracon heverészés meg a labdázás megy itt, jetskizéshez túl kicsi a tó, ráadásul természetvédelmi terület lévén ez amúgy sem lenne szerencsés.

Büfésor Fotó: Pais-H. Szilvia

Ami tényleg megéri, az a panoráma meg a festői környezet – az a fajta látvány, amiért érdemes felkapni a naptejet és útra kelni.

A standbüfében egy kisfröccs 400, a nagy 800 forint, ugyanennyi egy korsó sör is. Plusz, 800-ért műanyag székeken sült krumplit majszolhatunk, akár a lábunkat a vízbe lógatva is. A stranddal szembeni oldalon, a tónál, a kiépített stégen is lehet hűsölni – mi tavasszal, túrázás közben már leteszteltük. Akkor is, most is bőven felülmúlta a várakozásainkat a tóközeli Doboz büfé, ami egyben kávézó is. Itt a sima hamburger 2300 forint, a vega sajtos dupla hússal pedig már egy kiadós vacsinak számít, ennek az ára 3450 forint. Hekk nincs, de cserébe van kebab-tál: 2900-ért. Az étlapon pedig ott figyel a sajttal és sonkával töltött lángos 1900-ért, illetve a sült kolbász 1850-ért.

Pontos étellistát azért ne várjatok, de kell ennél több kaja egy lazulós, strandolós nap után? Ráadásul ezen az útvonalon még sorakoznak más lángosozók, pecsenyesütők, halsütők és borozós helyek is, lesz a nyárban még mit felfedezni…

Címlapkép, fotók: Pais-H Szilvia