2026. november 5. csütörtök Imre
9 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Barberey-Saint-Sulpice, Franciaország – 2026. június 7.: Egy Auchan áruház cégtáblája és logója. Az Auchan egy francia multinacionális kiskereskedelmi csoport, amely számos szupermarketet és hipermarketet üzemeltet.
Vásárlás

Elismerte az Auchan, megtévesztették a vásárlókat: ez volt a bűnük

Pénzcentrum
2026. november 5. 10:25 2 perc

Közel 69 millió forintos bírságot szabott ki a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) Versenytanácsa az Auchanra. Az országszerte 25 áruházat működtető kiskereskedelmi vállalkozás több kuponakciójával is tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytatott, amivel megtévesztette a fogyasztókat. Az Auchan elismerte a jogsértést és lemondott a jogorvoslati jogáról.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A Gazdasági Versenyhivatal 2025 júliusában indított versenyfelügyeleti eljárást az Auchan Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-vel (Auchan) szemben. (az eljárás alatt az eljárás alá vont tulajdonosi háttere és neve megváltozott, a cég neve már: MH Magyarország Kereskedelmi Kft.) A GVH gyanúja szerint az Auchan a 2024. április 1. és 2025. február 12. közötti időszakban meghirdetett, több kuponakciója során elhallgatta azt a jelentős információt, hogy a kuponokat a fogyasztók csak további feltételek teljesítése mellett jogosultak megszerezni, illetve felhasználni. A cég az akciókkal kapcsolatos kereskedelmi kommunikációt többek között országos televíziós csatornákon keresztül valósította meg.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az eljárás során a GVH feltárta, hogy az Auchan három, egyenként kb. egy hónapig tartó kereskedelmi kommunikációiban meghirdetett, a vásárlások során felhasználható kuponok esetében, a kuponok megszerezhetőségét és felhasználhatóságát érintő jelentős információkat elhallgatott. Ilyen volt, hogy a kuponok csak meghatározott összegű vásárlás után jártak, továbbá a beváltáshoz aktív bizalomkártyára volt szükség. Továbbá a hiper- és szupermarketekre eltérő szabályok vonatkoztak, valamint az egyes kuponok beváltásának ideje is eltérő volt.

Kapcsolódó cikkeink:

A GVH Versenytanácsa mindezek alapján megállapította, hogy az Auchan tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot valósított meg, amiért 68,9 millió forint bírságot szabott ki a cégre. Az eljáró versenytanács a bírság kiszabás során figyelembe vette, hogy az Auchan elismerte a jogsértést, lemondott a jogorvoslati jogáról és vállalta, hogy utólagosan fejleszti a megfelelési programját.

A GVH felhívja a vállalkozások figyelmét, hogyha egy cég bármilyen kuponakciót, vagy egyéb kedvezményekre jogosító akciót hirdet meg, akkor a kedvezmény(ek) megszerezhetőségét és felhasználhatóságát érintő jelentős információkat a reklámmal egyidejűleg, teljeskörűen közölnie kell a fogyasztókkal.
Címlapkép: Getty Images
#vásárlás #akció #kupon #bírság #gvh #auchan #kiskereskedelem #fogyasztóvédelem #kedvezmény #gazdasági versenyhivatal #fogyasztók

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
12:57
12:45
12:32
12:18
12:12
FRISS TŐZSDEHÍREK
Több friss hír
november 5. 11:25 Óriási bejelentést tett a Telekom, miközben történelmi bankfúzió készülődik – Mi történik ma a tőzsdéken?
november 4. 17:51 Hatalmas fordulat a tőzsdéken: ezerpontos ralival indított a Dow, szárnyal az OTP és a bankszektor
november 4. 10:38 Hatalmas fordulat a piacokon a választási sokk után: valósággal tépik a zöld részvényeket, szakadnak a techóriások
november 4. 10:20 Gyengül a dollár, esnek az MI-részvények: indul a tőzsdei hullámvasút az amerikai félidős választások után
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. november 5.
Jön a Skoda nagy dobása: megújul Magyarország egyik kedvenc autója, elárulta a márkaigazgató, mi vár rá
2026. november 4.
Nem a Z generáció a legnagyobb fejtörés a munkahelyeken: elárulta a MOL HR-vezetője, egészen máshol húzódik a törésvonal
2026. november 5.
Új panelprogram indul Magyarországon: milliókat kaphatnak a lakástulajok felújításra, itt van minden tudnivaló
2026. november 5.
Egy nap helyett már egész hónapra szólnak az akciók: így készülnek a cégek az idei Black Fridayre
2026. november 4.
Ez Magyarország kedvenc új autója 2026-ban: a Suzuki Vitara csak a negyedik, egy kínai márka pedig 150 százalékkal nőtt
NAPTÁR
Tovább
2026. november 5. csütörtök
Imre
45. hét
November 5.
Európai kereskedelmi nap
Vásárlás legolvasottabb
Tovább
1
6 napja
Egy Magyarországon alig több mint 1000 forintért kapható vaj nyerte el a világ legjobb vaja címet
2
2 hete
Hamarosan jöhet az 50 ezer forintos háztartásigép-támogatás: mindenki jogosult, akinek elromlik a mosogépe, kazánja, telefonja?
3
2 hete
Egyre több autós csinálja a Penny, Aldi, Tesco parkolóban: ha ilyet látsz, azonnal jelentsd az illetékeseknek
4
2 hete
"Banántrükkel" fosztogatják rafinált vásárolók a boltokat: a trükk az önkiszolgáló kasszáknál működik
5
3 hete
3 Parkside barkácsgép, ami nélkül nem érdemes nekimenni az őszi kerti munkáknak: most hétvégén indul az akció
PÉNZÜGYI KISOKOS
Portfolió
Befektetések esetében azt jelenti, hogy a befektetőnek milyen jellegű befektetései (részvény, kötvény, ingatlan stb.) vannak, de jelenti ugyanazon jellegű befektetések (pl. részvénybefektetés) diverzifikációját (több cég papírjaiba történő részvénybefektetések) is. Egy befektető alapvetően azért alakít ki portfoliót, hogy ne csupán egyetlen befektetési formától, vagy papírtól függjön. A portfolió alapvetően a kockázatmegosztás eszköze. Máshonnan nézve a portfolio a kockázatcsökkentés eszköze. Egy befektető alapvetően azért alakít ki portfoliót, hogy ne csupán egyetlen befektetéstől vagy befektetési formától függjön. A kisebb kockázat általában alacsonyabb hozamot is jelent, de az esetleges nagyobb veszteségek is elkerülhetők. Már néhány millió forintos befektetés esetén is érdemes portfóliót kialakítani, könnyen hozzáférhető betétek mellett, egyéb befektetéseket is tartani pl. állampapír, részvény, kötvény.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI & Digital Transformation 2026
AI-forradalom és agentic AI trend. November 26.
Deep Tech 2026
Technológia. Tudomány. Üzlet. November 18.
Vállalkozói Klub 2026
Új korszak, új lehetőségek. Ingyenes regisztráció!
HR (R)EVOLUTION 2026
Az ősz kiemelt HR rendezvénye november 17-én.
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. november 5. 12:57
Új panelprogram indul Magyarországon: milliókat kaphatnak a lakástulajok felújításra, itt van minden tudnivaló
Pénzcentrum  |  2026. november 5. 12:07
Egy korszak ér véget: lemondott dr. Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora
Agrárszektor  |  2026. november 5. 12:34
Döntöttek: kevesebb támogatást kapnak a magyar gazdák