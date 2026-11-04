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Vegyesen mozgott a forint reggel: így áll most az euróval és a dollárral szemben

Pénzcentrum
2026. november 4. 07:38 1 perc

Vegyesen alakult a forint jegyzése a főbb devizákkal szemben szerda reggel a kedd esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

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Az eurót 364,52 forinton jegyezték hét órakor, alacsonyabban a kedd esti 364,68 forintnál. A dollár 324,36 forintra gyengült 325,81 forintról, viszont a svájci frank 396,95 forintról 397,12 forintra erősödött. Az euró árfolyama 1,1191 dollárról 1,1236 dollárra emelkedett.

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Címlapkép: Getty Images
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