A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 745,42 pontos, 0,51 százalékos emelkedéssel, 146 075,44 ponton zárt kedden.
Vegyesen mozgott a forint reggel: így áll most az euróval és a dollárral szemben
Vegyesen alakult a forint jegyzése a főbb devizákkal szemben szerda reggel a kedd esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Az eurót 364,52 forinton jegyezték hét órakor, alacsonyabban a kedd esti 364,68 forintnál. A dollár 324,36 forintra gyengült 325,81 forintról, viszont a svájci frank 396,95 forintról 397,12 forintra erősödött. Az euró árfolyama 1,1191 dollárról 1,1236 dollárra emelkedett.
Váratlan lendületet vett a magyar ipar: több kulcságazat is húzza a növekedést, de nem mindenki tartja a tempót
Szeptemberben 8,2 százalékkal nőtt a magyar ipari termelés volumene az előző év azonos időszakához képest, míg augusztushoz viszonyítva 0,9 százalékos bővülést mértek.
Vége lehet az árrésstopnak, jelentősen emelhetik a nyugdíjminimumot: fontos változásokról tárgyal ma a parlament
Az 1956-os forradalom és szabadságharc leverésére emlékezik szerdán az Országgyűlés, majd több jelentős adó- és gazdasági változásról tárgyalnak a képviselők.
Dr. Goda Zoltán vízügyi szakértő szerint gyökeres szemléletváltásra van szükség a hazai vízgazdálkodásban.
Hétfőn több mint 7 százalékot zuhant a Brent-olaj jegyzése az amerikai-iráni tárgyalások folytatásáról szóló hírek hatására, kedden azonban ismét 106 dollár fölé emelkedett.
Közel 23 ezer szerződés miatt tettek feljelentést, a vizsgálat a Kisfaludy Program támogatásait érinti.
Kevesebb pénzt szedne be az önkormányzatoktól a Tisza-kormány, és Budapest is különleges elbánásban részesül majd.
A Központi Statisztikai Hivatal előzetes adatai szerint a gazdaság teljesítménye elmaradt az elemzői konszenzusban szereplő 1,7 százalékos éves és 0,3 százalékos negyedéves növekedéstől.
A korábban nyugdíjba vonult volt Vas megyei főügyészhelyettes 139 igen szavazattal kapta meg a tisztséget.
A DélKerTÉSZ szerint a hazai zöldség-gyümölcs ágazat versenyképességének erősítéséhez az áfacsökkentésre is szükség lenne.
Idén már szabadnap lesz szenteste, ráadásul a legtöbb üzletnek is be kell zárnia december 24-én.
Bizonytalan a nemzetközi hangulat, az elemző negatív nyitást vár. Az OTP, a Mol és a Richter árfolyama is fontos szintekhez ért.
Nyomoz a rendőrség az Iparkamara ingatlanvásárlásai miatt: az elnök szerint a tranzakciók teljesen szabályosak voltak
Hűtlen kezelés gyanújával nyomoz a rendőrség a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a fővárosi tagszervezet mintegy 9,2 milliárd forintos ingatlanvásárlásai miatt.
Gyökeres változás jöhet a magyar menzákon: milliárdos fejlesztést kaphat az iskolai és kórházi étkeztetés
A kórházi és iskolai közétkeztetés átfogó fejlesztését ígérik a 2027-es költségvetés újonnan bejelentett programjai.
Mindhárom főbb devizával szemben gyengült a forint kedd reggel, a svájci frank árfolyama már a 398 forintot közelíti.
Van fény az alagút végén? Olyan dolog történt a magyarok pénztárcájával, amiben már nagyon régóta reménykedünk
A magyarok 61 százaléka jelenleg a megtakarítást részesíti előnyben a fogyasztással szemben.
Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben hétfőn a bankközi devizapiacon.
A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Irodájának (NNI) fejvadászai vették át Matolcsy Ádám és Stofa György nemzetközi körözését.
Bombafenyegetés történt a magyar légtérben! Azonnal felszállt egy honvédségi Gripen, rögtön intézkedni kellett
A vadászgép ezt követően visszatért a kecskeméti bázisra, a további intézkedéseket pedig a rendőrség vette át.