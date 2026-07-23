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Vádat emeltek a Blaha drognagyija ellen: nagyüzembern terítette a kristályt a 65 éves nő

Pénzcentrum
2026. július 23. 15:03

A Blaha Lujza téren és környékén árulta rendszeresen a kristályt az a 65 éves nő, aki ellen drogkereskedelem miatt emelt vádat a Budapesti VIII. Kerületi Ügyészség

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A Blaha Lujza téren és környékén árulta rendszeresen a kristályt az a 65 éves nő, aki ellen drogkereskedelem miatt emelt vádat a Budapesti VIII. Kerületi Ügyészség. A vásárlók körében csak Mami néven volt ismert.

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A nyomozás adatai szerint a vádlott 2024 augusztusától 2025. szeptemberi elfogásáig árulta kis tételekben a drogot, majd a tevékenységét azután is folytatta, hogy bűnügyi felügyeletet rendeltek el vele szemben. Mivel a nő oktatási intézmények közelében is terjesztette a kristályt, az ügyészség a vádlott fegyházbüntetését indítványozta, vagyonelkobzás mellett - tartalmazza a közlemény.

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A vádlottat a józsefvárosi köztereken lévő térfigyelő kamerák sem zavarták; ezek három esetben is megörökítették a tranzakciókat - tették hozzá.

A Pesti Központi Kerületi Bíróság a többszörös visszaeső vádlott ügyében egy hónapja előkészítő ülést tartott, ahol a nő nem ismerte be a bűnösségét, így az ügye szeptemberben már bírósági tárgyalással folytatódik. A bűncselekmény 5-től 15 évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető - írta a főügyészség.
Címlapkép: Getty Images
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