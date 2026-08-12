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A defocused police car sits behind crime scene tape with flashing lights at night.
Szórakozás

Azonnal lépett a rendőrség a Szigetes drogbotrány után: biztonsági kamerák felvételeit foglalták le, mintákat elemeznek

Pénzcentrum
2026. augusztus 12. 09:02

A hatóságok a szombati rosszullétek ügyében már mintákat vettek, és a biztonsági kamerák felvételeit is lefoglalták.

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Kábítószer birtoklása miatt nyomoz a rendőrség, miután a Sziget fesztiválon, DJ Oti szombati fellépésén többen is gyanús körülmények között lettek rosszul - erről korábban is beszámoltunk a Pénzcenturmon.

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A botrány azután robbant ki, hogy a hétvégén egy fiatal férfi a közösségi médiában arról számolt be, hogy testvérét vélhetően bedrogozták Sebestyén Balázs, azaz DJ Oti koncertjén. Nem sokkal később egy nő is hasonló esetről írt, aki egy idegennel vetetett magának italt, majd miután belekortyolt, perceken belül majdnem elvesztette az eszméletét.

A történtek hatására a Budapesti Rendőr-főkapitányság azonnal lépett, nyomozást rendelt el, és több tanút is kihallgatott. A BRFK szóvivője megerősítette, hogy az eljárás során begyűjtött bizonyítékok, így a lefoglalt felvételek és a levett minták elemzése jelenleg is folyamatban van - erről az RTL Híradójának nyilatkoztak.

A Sziget szervezőit szintén felháborították az interneten terjedő beszámolók, ezért arra kérték az érintett látogatókat, hogy mindenképpen forduljanak a hatóságokhoz. A fesztivál vezetősége egyúttal felhívta a figyelmet arra is, hogy a rendezvény területén többféle drogteszt is a bulizók rendelkezésére áll. Ezek segítségével gyorsan ellenőrizhetik az italaikat, és kimutathatják belőlük a mások elkábítására leggyakrabban használt szert, a ginát.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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