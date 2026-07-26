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Végre megmenekül a legendás fővárosi épület? Karácsony Gergely komoly bejelentést tett

Pénzcentrum
2026. július 26. 14:31

Karácsony Gergely főpolgármester üdvözölte a Planetárium felújításának tervét, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az épület sorsa elválaszthatatlan a környező Népliget rendbetételétől. A főváros vezetése már elkészítette a park átfogó fejlesztési stratégiáját, amelynek megvalósításához az új kormány partnerségére számít.

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A főpolgármester arra a bejelentésre reagált, amely szerint Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter javasolni fogja a kormánynak a Planetárium rekonstrukcióját és megújítását. Karácsony Gergely, aki korábban személyesen is szorgalmazta az ügyet a tárcavezetőnél, már el is küldte a miniszternek a főváros meglévő, Népligetre vonatkozó fejlesztési terveit.

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Kilenc évvel a bezárása után a kormány ismét napirendre veszi a Planetárium sorsát.

A terület hosszú távú fejlődését jelentősen támogatja, hogy a Közlekedési Múzeum a park szomszédságában marad, miközben a körvasút fejlesztésével egy új megálló is létesül. A kiterjedt közösségi közlekedési és kerékpáros hálózatnak köszönhetően a Népliget a főváros és a budapesti agglomeráció egyik legkönnyebben megközelíthető zöldterületévé válhat, ami teljesen új kikapcsolódási lehetőségeket kínál majd az idelátogatóknak.

A beruházás első ütemét eredetileg európai uniós forrásokból finanszírozták volna, ám a főpolgármester szerint ezt az előző kormány politikai okokból megakadályozta. Karácsony Gergely most abban bízik, hogy a megalakuló új kabinet már együttműködő partnerként vesz részt a közpark megújításában.
Címlapkép: Getty Images
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