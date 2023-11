A kata bedarálása után jöhet az újabb adóterror: rengeteg magyar családot érint

Egyszer már lemosták őket a pályáról

A most tervezett adótörvény-módosítás terve bár egyelőre kimondatlanul, de összhangban áll a tavaly július 18-án megjelent, az egész magyar vállalkozói szektort a feje tetejére állító kata adózásra vonatkozó szabálymódosítással, melynek egyik legfontosabb része volt, hogy 2022. őszétől a kisadózók – kivéve a taxisok – cégtől már nem, kizárólag magánszemélytől fogadhatnak be számlát. Az Országgyűlés a törvénymódosítási-javaslatot rekordgyorsasággal vitatta meg, majd el is fogadta azt (a módosítást július 11-én nyújtották be, és már másnap el is fogadták azt. Így a legtöbb könyvelő által csak januárra várt szabálymódosítás szeptember 1-jével életbe is lépett. A Pénzcentrum, de kivétel nélkül szinte az egész magyar sajtó, heteken át foglalkozott a módosítás hatásaival, miközben az Országgyűlés döntése ellen több szakmai szervezet is felszólalt. Ők egyaránt azt kifogásolták, hogy a módosítás viharos sebességű, és ebből adódóan átgondolatlan is. Ez azonban a döntéshozókat egyáltalán nem hatotta meg.