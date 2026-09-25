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Hatalmas lépésre szánta el magát a Revolut: olyan dologra készülnek, ami mindent megváltoztat
A Revolut megkapta az argentin jegybank jóváhagyását egy helyi pénzintézet felvásárlására, amivel újabb jelentős lépést tett a latin-amerikai terjeszkedésben. A fintech cég egyelőre az indulás előkészítésére fókuszál Argentínában, miközben Kolumbiában és az Egyesült Államokban már a 2027-es piacra lépést készíti elő - írta a Portfolio.
A tranzakció keretében a társaság a BNP Paribas Personal Finance-tól vásárolja meg a Banco Cetelem Argentina S.A.-t. A hitelintézet a jövőben Revolut Bank Argentina néven működik majd, a vezérigazgatói feladatokat pedig Agustín Danza látja el.
Bár az intézmény teljes körű banki engedéllyel rendelkezik, lakossági termékei és szolgáltatásai egyelőre nem érhetők el. A vállalat a hivatalos indulásig a szabályozási és működési feltételek megteremtésére összpontosít, ám a helyi érdeklődést jól mutatja, hogy Argentínában már több mint 150 ezren iratkoztak fel a várólistára.
Az argentin felvásárlás szervesen illeszkedik a Revolut regionális terjeszkedési stratégiájába. A cég idén januárban lépett be a mexikói piacra, ahol mostanra több mint egymillió ügyfelet gyűjtött. Szintén fontos fejlemény, hogy a vállalat ebben a hónapban, szeptemberben Kolumbiában is megszerezte a banki engedélyt. A kolumbiai szolgáltatások elindítását 2027-re tervezik, a rajtot pedig már csaknem 200 ezer helyi érdeklődő várja.
A lendületes növekedés az Egyesült Államokat is érinti, ahol a cég szeptember elején kapott feltételes jóváhagyást az amerikai bankfelügyelettől (OCC) a szövetségi banki licenc megszerzéséhez. Az amerikai piacra lépést szintén 2027-re tűzték ki célul. A világszerte több mint 80 millió ügyfelet kiszolgáló vállalat ezzel tovább erősíti globális jelenlétét, kiegészítve az Európában, az Egyesült Királyságban és Ausztráliában már meglévő banki engedélyeit.
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