2026. szeptember 25. péntek Eufrozina, Kende
20 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Nemzetek Ligája
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Canary Wharf, London, Anglia, Egyesült Királyság - 2026. február 9.: A Revolut globális főhadiszállásának külső nézete a londoni Canary Wharfban található épületről
Megtakarítás

Hatalmas lépésre szánta el magát a Revolut: olyan dologra készülnek, ami mindent megváltoztat

Pénzcentrum
2026. szeptember 25. 11:58

A Revolut megkapta az argentin jegybank jóváhagyását egy helyi pénzintézet felvásárlására, amivel újabb jelentős lépést tett a latin-amerikai terjeszkedésben. A fintech cég egyelőre az indulás előkészítésére fókuszál Argentínában, miközben Kolumbiában és az Egyesült Államokban már a 2027-es piacra lépést készíti elő - írta a Portfolio.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A tranzakció keretében a társaság a BNP Paribas Personal Finance-tól vásárolja meg a Banco Cetelem Argentina S.A.-t. A hitelintézet a jövőben Revolut Bank Argentina néven működik majd, a vezérigazgatói feladatokat pedig Agustín Danza látja el.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Bár az intézmény teljes körű banki engedéllyel rendelkezik, lakossági termékei és szolgáltatásai egyelőre nem érhetők el. A vállalat a hivatalos indulásig a szabályozási és működési feltételek megteremtésére összpontosít, ám a helyi érdeklődést jól mutatja, hogy Argentínában már több mint 150 ezren iratkoztak fel a várólistára.

Kapcsolódó cikkeink:

Az argentin felvásárlás szervesen illeszkedik a Revolut regionális terjeszkedési stratégiájába. A cég idén januárban lépett be a mexikói piacra, ahol mostanra több mint egymillió ügyfelet gyűjtött. Szintén fontos fejlemény, hogy a vállalat ebben a hónapban, szeptemberben Kolumbiában is megszerezte a banki engedélyt. A kolumbiai szolgáltatások elindítását 2027-re tervezik, a rajtot pedig már csaknem 200 ezer helyi érdeklődő várja.

A lendületes növekedés az Egyesült Államokat is érinti, ahol a cég szeptember elején kapott feltételes jóváhagyást az amerikai bankfelügyelettől (OCC) a szövetségi banki licenc megszerzéséhez. Az amerikai piacra lépést szintén 2027-re tűzték ki célul. A világszerte több mint 80 millió ügyfelet kiszolgáló vállalat ezzel tovább erősíti globális jelenlétét, kiegészítve az Európában, az Egyesült Királyságban és Ausztráliában már meglévő banki engedélyeit.
Címlapkép: Getty Images
#bank #megtakarítás #egyesült államok #gazdaság #engedély #vállalat #felvásárlás #fintech #revolut #szolgáltatások #mexikó #argentína
Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
15:01
14:55
14:43
14:27
14:14
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. szeptember 24. 16:49
Visszatért a kínai elnök Amerikába: ez a történelmi találkozó igazi tétje  
Media1
2026. augusztus 23. 20:00
Vége a klasszikus webshopoknak? AI forradalom & TikTok Shopping & Temu - Interjú Zabari Istvánnal (Ecommerce Hungary)  
MEDIA1  |  2026. szeptember 25. 12:54
Görög Zita, Falusi Mariann és Szabó Győző is csatlakozik az Azt beszélikhez - új időpontban tér vissza a műsor
Új időpontban, új sztárkommentelőkkel, több hazai tartalommal tér vissza az Azt beszélik című műsor...
Bankmonitor  |  2026. szeptember 25. 12:13
Eladnád a meglévő lakásodat és nagyobbat vennél? Így működhet a finanszírozás
Gyakori igény, hogy valaki a meglévő ingatlanját szeretné lecserélni egy újabb, nagyobbra, amely az...
Holdblog  |  2026. szeptember 25. 09:56
Kína meghúzza a madzagot, és az egész gazdaság megmozdul
Költsenek többet, tegyenek félre kevesebbet, vállaljanak több gyermeket - a kínai gazdaság gondjaira...
ChikansPlanet  |  2026. szeptember 25. 08:00
A városi biodiverzitás titka: nem több zöldterület, hanem egyetlen rendszer kell
A városi zöldterület önmagában nem egyenlő az élőhellyel. A kutatások egyre inkább azt mutatják, hog...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. szeptember 25.
Most még védve van 200 ezer hiteles, de jöhet a törlesztőrobbanás: nagyon pórul járhat, aki nem lép időben
2026. szeptember 24.
Jól jönne havi több mint félmillió a számládra? Ennyit kereshet most, aki ennél a nagy magyar cégnél helyezkedik el
2026. szeptember 25.
Nem vicc: havi félmillió forintot is hazavisznek ezek a magyar diákok, itt a titok, hogyan csinálják
2026. szeptember 25.
Megrohanhatja a magyar kistelepüléseket 3 millió külföldi: óriási turisztikai robbanás kapujában áll az ország
2026. szeptember 24.
Mesés álommeló vár a magyarokra ebben a luxushotelben: még bőven vannak helyek, tapasztalat sem kell
NAPTÁR
Tovább
2026. szeptember 25. péntek
Eufrozina, Kende
39. hét
Szeptember 25.
Kutatók éjszakája
Ajánlatunk
Megtakarítás legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
6900 forintot ér ez az ezer forintos bankjegy: ettől különleges, ezt keresd rajta
2
1 hónapja
Erről kevesen tudnak, pedig fizeti az egészségpénztár: rengeteg magyar költött fölöslegesen vagyonokat
3
4 hete
Eszméletlenül jól járhat, aki ide teszi a pénzét: sokan nem is tudják, mekkora nyereség érheti őket
4
3 hete
Ingyenpénzt osztogat az állam, mégis bent ragadt 7 milliárd forint: mutatjuk, ki kaphat akár 126 ezer forintot
5
2 hete
Ekkora vagyonnal lett köztársasági elnök Baka András: nyaralója, drága karórája is van az államfőnek
PÉNZÜGYI KISOKOS
Időszakos biztosítások
határozott időre kötött biztosítási szerződések. A biztosító csak a szerződésben naptárilag - év, hó, nap, óra, perc - megjelölt időszakra vállalja a kockázatot. Az időszak leteltével a szerződés automatikusan megszűnik.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 25. 14:55
Döbbenetes hazai eredmények születtek: három generáció életét teheti tönkre ez a láthatatlan örökség
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 25. 13:28
Elárulta Vitézy Dávid, miért van lezárva az M1-es autópálya Budapest és Győr között valójában: nagyot kaszáltak Mészárosék a dühítő koncesszión
Agrárszektor  |  2026. szeptember 25. 14:33
Halálos parazita terjed a magyar vadállatok között: ezt tudnod kell róla