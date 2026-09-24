Letöltendő börtönbüntetést kér az ügyészség Herczeg Zoltánra a drogkereskedelem gyanúja miatti ügyben.
Vidéki iskolája előtt próbálták elrabolni a Megasztár énekesének kislányát
Szerda reggel Bicskén egy ismeretlen férfi próbálta az autójába csalogatni Gudics Máténak, a 2024-es Megasztár győztesének nyolcéves kislányát. A gyermek megijedt, és azonnal bemenekült az iskolába, a család pedig haladéktalanul értesítette a rendőrséget és a település polgármesterét - számolt be a Blikk.
A lap szerint az énekes, ahogy minden reggel, szerdán is autóval vitte a gyermekeit. A megszokott napi rutin szerint az óvoda parkolójában köszönt el harmadikos lányától, aki a fennmaradó, mindössze mintegy huszonöt méteres szakaszt már egyedül tette meg az iskoláig. Ezen a rövid távon állt meg a kislány mellett egy autó, amelyből egy őszes szakállú, kancsal férfi szólította meg, és arra kérte, hogy szálljon be mellé.
A nyolcéves gyermek szerencsére pontosan úgy reagált, ahogy egy ilyen ijesztő helyzetben kell: sírva beszaladt az intézménybe, és elmondta a történteket a tanárnőjének. A pedagógus rögtön hívta az édesanyát, a szülők pedig azonnal felvették a kapcsolatot a bicskei rendőrkapitánysággal és a város polgármesterével.
A kislány meglepően részletes személyleírást tudott adni az elkövetőről, valamint a jármű színéről és méretéről. A család abban bízik, hogy a környéken található térfigyelő kamerák felvételei, valamint a pontos leírás segítik a hatóságokat a férfi azonosításában. Gudics Máté az eset kapcsán hangsúlyozta, hogy történetükkel nem szenzációt szeretnének kelteni, sokkal inkább arra hívnák fel a figyelmet, hogy a szülők mindenképpen beszélgessenek el gyermekeikkel az ehhez hasonló veszélyhelyzetekről és a helyes reakciókról.
Bálint Istvánné, Bicske polgármestere az incidens kapcsán megerősítette, hogy a jelzést követően azonnal egyeztetett a rendőrséggel. A hatóságok soron kívül intézkedtek, és a kérésnek megfelelően sűrűbb járőrözést vezettek be a reggeli és délutáni csúcsidőszakokban az iskola környékén.
Váratlan lépést hozott Tiborcz István méregdrága budai elitklubja: durván csökken az éves tagdíj - így már bárki jelentkezhet?
Drasztikusan csökkenti tagdíjait és lazít a felvételi szabályain a Tiborcz István érdekeltségébe tartozó Botaniq Budai Klub.
Várkonyi Andrea a házasságáról, a luxuséletről, a kritikákról és a férjével kötött házassági szerződésről is beszélt.
Kihúzták a Skandináv lottó nyerőszámait a 39. játékhéten. Lássuk, sikerült-e valakinek elvinnie a főnyereményt!
Komoly büntetést kapott WhisperTon: lecsapott a hatóság a reklámok miatt, milliós bírságot is kiszabtak
Újabb influenszerre csapott le a Gazdasági Versenyhivatal, komoly hiányosságokat találtak Whisper Ton közösségi médiás reklámjainak jelölésében.
A Tisza Párt három országgyűlési képviselője szerdán nyújtotta be azt a törvényjavaslatot, amely december 24-ét munkaszüneti nappá nyilvánítaná.
Takarításból él ma a legendás magyar gyerekszínész: A talpon maradásért keményen meg kellett küzdenem
Ötven évvel az Árvácska bemutatója után az egykori gyereksztár, Czinkóczi Zsuzsa ma már 59 éves, és a rivaldafénytől távol, egy takarítócég vezetőjeként éli mindennapjait.
Kabát Peti váltja Árpa Attilát a Celeb vagyok, ments ki innen! című műsorban.
A Dining Guide szeptember 21-én, hétfő este hirdette ki a hazai gasztronómia idei kiválóságait a Dining Guide Év Étterme Gálán.
Bírósági ügy lett Deák Bill Gyula egyik ismert dalából, amely után az énekes húszmillió forintot kapott.
Elképesztő pénzt ivott el 10 év alatt Szalay Bence: kiszámoltuk, mennyit fialt volna, ha ezt a pénzt inkább félreteszi és fialtatja.
Újabb hátborzongató történettel tért vissza a Szörnyeteg: ezúttal a hírhedt Lizzie Borden-ügy került sorra.
A Nemzet Színésze címmel elismert művész elárulta, hogy már a pályája elején tisztában volt azzal, hogy magyar színészként nem vár rá luxusélet
Súlyos alkoholizmusáról vallott a Celeb vagyok, ments ki innen! sztárja: 10 évig ivott, napi 3 üveg bor volt az adag
Szalay Bence a Celeb vagyok, ments ki innen! című műsorban vallott őszintén arról, hogy több mint tíz évig küzdött súlyos alkoholizmussal.
Mi okozta Cindy Crawford 27 éves fiának a halálát? Egészségi problémáiról és kábítószer-használatáról is vallott Presley Gerber
Huszonhét éves korában elhunyt Presley Gerber, Cindy Crawford szupermodell fia. Gerber az elmúlt években nyíltan beszélt mentális egészségi problémáiról és kábítószer-használatáról.
Kihúzták a Hatoslottó 38. játékhetének vasárnapi nyerőszámait. Lássuk, ezen a héten elvitte-e valaki a főnyereményt!
Elképesztő vagyonon ülnek a világ legnagyobb sztárjai: mutatjuk, ki vezeti a milliárdos celebek listáját
Steven Spielberg vezeti a világ milliárdos hírességeinek rangsorát, becsült vagyona 7,1 milliárd dollár.
Mutatjuk, elvitte-e valaki a 3 milliárd 250 millió forintos főnyereményt az Ötöslottó 2026/38. heti sorsolásán.
Mutatjuk az európai szuperlottó legfrissebb nyerőszámait: 14 magyar irtó szerencsésen ébredt – ennyivel lettek gazdagabbak
Tegnap este kihúzták az Eurojackpot 2026/38. heti, pénteki nyerőszámait. Lássuk, elvitte-e valaki az európai szuperlottó főnyereményét!
-
Nem kell többé számolgatni az INTERSPAR-okban és több mint 200 SPAR áruházban: maximális spórolás a JOKER kuponnal (x)
Nem kell többé azon gondolkodnod, melyik termékre érdemes felhasználnod a JOKER kupont!
-
Végre kristálygömb nélkül is tudhatod, mennyit fog érni az autód 4 év múlva (x)
Alacsony havidíjak és 4 év után is garantált visszavásárlási ár egy különleges programban.