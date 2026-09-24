Vidéki iskolája előtt próbálták elrabolni a Megasztár énekesének kislányát

Szerda reggel Bicskén egy ismeretlen férfi próbálta az autójába csalogatni Gudics Máténak, a 2024-es Megasztár győztesének nyolcéves kislányát. A gyermek megijedt, és azonnal bemenekült az iskolába, a család pedig haladéktalanul értesítette a rendőrséget és a település polgármesterét - számolt be a Blikk.

A lap szerint az énekes, ahogy minden reggel, szerdán is autóval vitte a gyermekeit. A megszokott napi rutin szerint az óvoda parkolójában köszönt el harmadikos lányától, aki a fennmaradó, mindössze mintegy huszonöt méteres szakaszt már egyedül tette meg az iskoláig. Ezen a rövid távon állt meg a kislány mellett egy autó, amelyből egy őszes szakállú, kancsal férfi szólította meg, és arra kérte, hogy szálljon be mellé.

A nyolcéves gyermek szerencsére pontosan úgy reagált, ahogy egy ilyen ijesztő helyzetben kell: sírva beszaladt az intézménybe, és elmondta a történteket a tanárnőjének. A pedagógus rögtön hívta az édesanyát, a szülők pedig azonnal felvették a kapcsolatot a bicskei rendőrkapitánysággal és a város polgármesterével.

A kislány meglepően részletes személyleírást tudott adni az elkövetőről, valamint a jármű színéről és méretéről. A család abban bízik, hogy a környéken található térfigyelő kamerák felvételei, valamint a pontos leírás segítik a hatóságokat a férfi azonosításában. Gudics Máté az eset kapcsán hangsúlyozta, hogy történetükkel nem szenzációt szeretnének kelteni, sokkal inkább arra hívnák fel a figyelmet, hogy a szülők mindenképpen beszélgessenek el gyermekeikkel az ehhez hasonló veszélyhelyzetekről és a helyes reakciókról.

Bálint Istvánné, Bicske polgármestere az incidens kapcsán megerősítette, hogy a jelzést követően azonnal egyeztetett a rendőrséggel. A hatóságok soron kívül intézkedtek, és a kérésnek megfelelően sűrűbb járőrözést vezettek be a reggeli és délutáni csúcsidőszakokban az iskola környékén.