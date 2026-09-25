Nagy adósságot törleszt végre a főváros: idén ősszel kezdik a felújítást, így változik a forgalom hamarosan a népszerű hídon

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Lezárult az óbudai K-híd felújítására kiírt közbeszerzési eljárás, nyertest hirdetett a Budapest Közút Zrt. Így ha még szeptemberben sor kerül a szerződéskötésre, a kivitelezési munkálatok 2026 októberének közepén megkezdődhetnek - írja Óbuda-Békásmegyer önkormányzati lapja. Az 1957-ben átadott K-híd már egy ideje felújításra szorul: ugyan történtek kisebb-nagyobb felújítások az átadás óta, de átfogó műszaki korszerűsítésre nem került sor eddig.
Az eredetileg ideiglenes vasúti szerkezetként épült, az elmúlt évtizedekben azonban a Hajógyári-sziget - vagy Óbudai-sziget - egyik fontos megközelítési útvonalává vált a K-híd. A híd ikonikus formája, robusztus kinézete, rozsdás szerkezete már régóta része a sziget képének. A Sziget Fesztiválon is az egyik fő útvonal a K-híd, így nemcsak a budaiak, fővárosiak, hanem vidékiek, külföldiek számára is egy szimbolum ez az a híd. A felújítás már régóta váratott magára, 2026 őszén végre megkezdődhet. Az ígéretek szerint a felújítás során megőrzik a híd jelenlegi karakterét, kinézetre nem fog változni.
A lap azt írja, a felújítás első ütemében, várhatóan 2027 júniusára a déli gyalogos járda és a kocsipálya megújul, 2027 szeptembere és decembere között pedig az északi oldali járda felújítása, valamint a szükséges korrózióvédelmi munkák zajlanak majd. Fontos, hogy
a munkálatok ideje alatt a híd a közúti forgalom elől le lesz zárva, a gyalogosok viszont folyamatosan és zavartalanul biztosítják az átkelést a hídon az egyik oldali járdán.
A tervek alapján a kivitelezés ütemezésénél figyelembe vették a 2027-re betervezett nagyobb rendezvényeket. Tehát például a júniusi Generali Gyerek Sziget, vagy az augusztusi Sziget Fesztivál idején nem végeznek munkálatokat a hídon: ezekben az időszakokban a kétoldali gyalogos- és a közúti forgalom is zavartalanul biztosított lesz.
Mi változik?
Azt írják, a beruházás nem változtatja meg a K-híd funkcióját vagy jellegzetes megjelenését, műszaki színvonala azonban jelentősen javul. A felújítás egyik legfontosabb része a jelenleg rendkívül leromlott állapotú pályalemez teljes cseréje, melynek eredményeként a kocsipálya szélessége a jelenlegi 2,8 méterről 3,5 méterre növekszik majd. Az új pályalemez pedig nagyobb teherbírású szerkezetet eredményez. A rekonstrukció legfontosabb elemei, hogy:
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- kicserélik a közúti pálya és a kétoldali járdák pályalemezeit, így a kocsipálya szélessége 2,8 méterről 3,5 méterre nő; a gyalogjárdák szélessége nem változik;
- szükség szerint kijavítják a megmaradó acélszerkezeteket, köztük a K rácsozatot és a korlátokat, majd új korrózióvédelmi bevonattal látják el azokat;
- kijavítják a hídfők és környezetük beton- és rézsűhibáit;
- a gyalogosforgalom által gerjesztett rezgések csökkentése érdekében lengéscsillapítókat építenek be a szerkezetbe;
- megújítják a csatlakozó út- és járdaburkolatokat, a déli oldali járdán pedig akadálymentes rámpákat alakítanak ki.
Hangsúlyozták, hogy a felújítást követően az óbudai K-híd megőrzi jellegzetes arculatát, miközben műszakilag korszerűbb, biztonságosabb és nagyobb teherbírású szerkezetként szolgálhatja tovább a sziget megközelítését.
Címlapkép: Illyés Tibor, MTI/MTVA
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