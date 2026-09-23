Elképesztő fordulat a magyar tőzsdén: szabályosan kilőtt a hazai óriásvállalat árfolyama

Mérsékelt eséssel nyitottak szerdán az amerikai tőzsdék, miközben Európában a reggeli emelkedést délutánra csökkenés váltotta fel a szigorúbb monetáris politikával kapcsolatos várakozások miatt. A Rába árfolyama ugyanakkor közel 13 százalékot ugrott a vállalatirányítás tervezett átalakításának hírére. A Manchester United részvényeit a növekvő veszteség, több amerikai brókercég papírjait pedig a mesterséges intelligencia térnyerése miatti aggodalom nyomta le.

Az amerikai nyitáskor a Dow Jones mintegy 0,1 százalékkal, a Nasdaq 0,2 százalékkal került lejjebb, és az S&P 500 is enyhe mínuszban indította a szerdai kereskedést. Európában a kora délutáni adatok szerint a Stoxx 600 közel 0,5 százalékot, a német DAX 0,8 százalékot veszített értékéből. A hazai piacon eközben a Rába közel 13 százalékos szárnyalással tűnt ki, míg a Manchester United New Yorkban jegyzett részvényei a nyitás után 3,6 százalékot estek.

Az európai piacokon a reggeli lendület már délelőtt megtört, délutánra pedig egyértelműen romlott a hangulat. A fordulathoz az eurózóna friss beszerzésimenedzser-indexei (BMI) is hozzájárultak. A felmérések a vártnál jóval erősebb gazdasági aktivitást, ugyanakkor fokozódó vállalati költségnyomást jeleztek. Ez erősítette azokat a várakozásokat, hogy az Európai Központi Banknak tovább kell szigorítania monetáris politikáját, ami a kötvényhozamokon keresztül a részvénypiacokra is nyomást gyakorolt.

Az amerikai pénzügyi szolgáltatók közül már kedden több nagy szereplő jelentős veszteséget szenvedett el. A Charles Schwab árfolyama több mint 6 százalékkal, az LPL Financialé közel 7 százalékkal, a Raymond Jamesé pedig több mint 3 százalékkal esett. A Robinhood ezzel szemben drágult, miközben a befektetők a mesterséges intelligencia lehetséges nyerteseit és veszteseit igyekeztek elkülöníteni.

Vezetőváltásokra készül a Rába

A Rába árfolyamának megugrását a vállalatirányítás tervezett átalakítása kísérte. A szerdai bejelentés szerint a 4iG és a cseh CSG tulajdonosi együttműködésének következő lépéseként módosulhat a társaság vezetési és ellenőrzési struktúrája.

Az október 8-ra összehívott rendkívüli közgyűlésen az alapszabály módosításáról és négy új igazgatósági tag megválasztásáról is dönthetnek, emellett a felügyelőbizottság összetétele is változhat.

Nőtt a Manchester United vesztesége

A Manchester United a június végén zárult pénzügyi évben 43 millió font veszteséget könyvelt el az egy évvel korábbi 33 millió font után. Ezzel a klub sorozatban a hetedik üzleti évét zárta mínuszban. Az eredményt a korábbi vezetőedző, Rubén Amorim menesztéséhez és a szervezeti átalakításhoz kapcsolódó 8,2 millió fontos rendkívüli ráfordítás is terhelte.

A veszteség annak ellenére nőtt, hogy Jim Ratcliffe kisebbségi tulajdonos irányításával létszámleépítést hajtottak végre és jegyárakat emeltek. A klub az elmúlt három pénzügyi évben közel 190 millió font veszteséget halmozott fel. A Premier League pénzügyi fenntarthatósági szabályai három év alatt legfeljebb 105 millió font veszteséget engednek meg, de ebből a számításból bizonyos infrastrukturális, utánpótlás-nevelési, jótékonysági és női labdarúgáshoz kapcsolódó kiadások levonhatók. A beszámoló szerinti veszteség ezért önmagában még nem bizonyít szabálysértést.

Kedvezőbb kilátást jelent a Bajnokok Ligájába való visszatérés. A csapat az előző idényt Michael Carrick vezetésével a bajnokság harmadik helyén zárta, aminek köszönhetően a klub a 2027-es pénzügyi évre 740–760 millió fontos rekordbevételt vár az idei 677,6 millió font után. A részvények a szerdai visszaesés előtt az év elejéhez képest mintegy 24 százalékot erősödtek.

Az AI miatt aggódnak a brókercégek befektetői

A pénzügyi szolgáltatók keddi árfolyamesésének hátterében a Meta Muse nevű AI-asszisztensének gyors terjedése állt. A befektetők attól tartanak, hogy az önálló feladatvégzésre képes AI-ágensek idővel olyan befektetési és adminisztratív szolgáltatásokat is átvehetnek, amelyek ma jelentős bevételt hoznak a brókercégeknek és a vagyonkezelőknek.

A Muse jelenleg nem kereskedik önállóan a felhasználók helyett, a piaci reakció tehát egy hosszabb távú kockázattal kapcsolatos félelmet tükrözött. A Robinhood eltérő árfolyammozgása arra utal, hogy a befektetők kedvezőbben ítélhetik meg azokat a cégeket, amelyek maguk is aktívan fejlesztenek AI-alapú szolgáltatásokat.

Milliárdos fejlesztési programot indít a McDonald's

A McDonald's új pénzügyi célokat és a franchise-partnereit támogató beruházási programot ismertetett. A lépések hátterében az amerikai piac gyengélkedése áll, az elhúzódó infláció ugyanis visszafogta az éttermi látogatások gyakoriságát.

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A fejlesztések új éttermi kialakítást, berendezéseket, technológiai megoldásokat és egy ArchIQ nevű, mesterséges intelligenciával működő üzemeltetési rendszert foglalnak magukban. A partnerek bérletidíj-könnyítést és közvetlen tőketámogatást is kaphatnak. Erre a vállalat 2036-ig akár 8,5 milliárd dollárt fordíthat, ebből mintegy 5 milliárdot már 2030-ig.

A NEXT program 2027 és 2030 között évi 1,5–2 milliárd dolláros többletberuházással (capex) járhat a szokásos, nagyjából 3 milliárd dolláros éves tőkekiadáson felül. A vállalat számításai szerint a hatékonyság javulása egy átlagos amerikai étterem éves pénztermelését mintegy 100 ezer dollárral növelheti, a beruházás pedig körülbelül négy év alatt térülhet meg. A társaság 2030-ra 50 százalék fölé emelné üzemi marzsát.

Jelentős tőkét kapott a Tekever

A mesterséges intelligenciával vezérelt drónokat fejlesztő portugál–brit Tekever 580 millió dollárt vont be, amivel cégértékelése 6,4 milliárd dollárra emelkedett. A finanszírozási kört a University of California Investments és a Baillie Gifford vezette.

A vállalat a friss forrást nemzetközi terjeszkedésre, ipari és technológiai kapacitásainak bővítésére, valamint akvizíciókra fordítaná. Felderítő drónjai 2022 óta több mint 50 ezer bevetési órát teljesítettek Ukrajnában. A brit védelmi minisztérium tavaly egy akár 400 millió font értékű, tízéves program beszállítójának is kiválasztotta a céget.

Szigorodhatnak a német felvásárlási szabályok

A német pénzügyminisztérium felülvizsgálja a vállalatfelvásárlási szabályozást, miután az UniCredit közel 30 százalékos részesedést épített ki a Commerzbankban, majd érdemi prémium nélküli önkéntes vételi ajánlatot tett.

A vita középpontjában az áll, hogy a felvásárló megfelelő kontrollprémium, vagyis az irányítás megszerzéséért fizetett felár nélkül is fokozatosan meghatározó befolyáshoz juthat. Az ajánlat várhatóan év végéig lezárul, ezt követően az UniCredit átlépheti a 30 százalékos küszöböt, és tovább növelheti részesedését.

A felülvizsgálat még nem zárult le, konkrét jogalkotási javaslat sincs. Egy esetleges reform ezért várhatóan nem érinti közvetlenül a folyamatban lévő Commerzbank-tranzakciót.

Az autóipari gyengeség fékezi a Boschot

A Bosch első féléves árbevétele 3,6 százalékkal, 46,4 milliárd euróra nőtt, elsősorban a felvásárolt fűtés- és hűtéstechnikai üzletágnak köszönhetően. Üzemi marzsa ugyanakkor 5,1 százalékról 4,6 százalékra csökkent.

A jövedelmezőséget a stagnáló autógyártás és a vártnál gyengébb elektromosautó-kereslet terhelte. A mobilitási üzletág bevétele és eredményhányada is visszaesett, a vállalat pedig 270 millió eurós leírást számolt el gyártóeszközeire. Az első félévben több mint 6500 munkahelyet szüntetett meg, ebből mintegy 4000-et Németországban. A Bosch mindezek ellenére fenntartotta idei előrejelzését: továbbra is 2–5 százalékos árbevétel-növekedéssel és 4–6 százalékos üzemi marzzsal számol.