Érik a fordulat kedd reggel a forintnál: szívhatja a fogát, aki most váltana eurót

Gyengült kissé a forint kedd reggelre a főbb devizákkal szemben az előző délutáni jegyzéséhez képest a bankközi piacon.

Reggel hét órakor az euró jegyzése 366,12 forinton állt a hétfő délután hat órai 365,97 forint után, a dollár jegyzése 317,32 forintra ment fel 316,86 forintról, a svájci franké pedig 387,86-ra 387,74 forintról.

Kedd reggeli jegyzésén a forint gyengébben állt a szeptemberi kezdésnél az euróval és a dollárral szemben, 0,2 és 0,8 százalékkal, de 0,2 százalékkal erősebben a svájci frank ellenében.

Az év eleje óta a forint erősödött, 4,8 százalékkal az euró, 3,1 százalékkal a dollár és 6,1 százalékkal a svájci frank ellenében.