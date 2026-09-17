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egy köteg magyar forint bankjegy és egy dollár
Gazdaság

Gyengüléssel fordul rá a hét végére a forint: mutatjuk a friss árfolyamokat

MTI
2026. szeptember 17. 08:15

Bár a szeptember eddig vegyes elmozdulásokat hozott, a 2026-os év egészét tekintve a magyar fizetőeszköz továbbra is jelentős erősödést mutat.

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Csütörtök reggelre gyengült a forint a főbb devizákkal szemben a szerda délutáni jegyzésekhez képest. Reggel az euró árfolyama 364,48 forintról 365,17 forintra, a dolláré pedig 315,94 forintról 318,49 forintra emelkedett. A svájci frank jegyzése érdemben nem változott, 385,69 forintról mindössze 385,71 forintra mozdult el.

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A szeptember eleji nyitáshoz képest a forint az euróval szemben szinte változatlan szinten áll, a dollárhoz viszonyítva 1,2 százalékkal gyengült, a svájci frankkal szemben viszont 0,8 százalékos erősödést könyvelhetett el.

Hosszabb távon, 2026 eleje óta vizsgálva azonban egyértelműen pozitív a tendencia, mivel a hazai deviza idén az euróhoz képest 5, a dollárral szemben közel 3, míg a svájci frankhoz viszonyítva több mint 6,5 százalékkal erősödött.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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