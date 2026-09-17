Gyengüléssel fordul rá a hét végére a forint: mutatjuk a friss árfolyamokat

Bár a szeptember eddig vegyes elmozdulásokat hozott, a 2026-os év egészét tekintve a magyar fizetőeszköz továbbra is jelentős erősödést mutat.

Csütörtök reggelre gyengült a forint a főbb devizákkal szemben a szerda délutáni jegyzésekhez képest. Reggel az euró árfolyama 364,48 forintról 365,17 forintra, a dolláré pedig 315,94 forintról 318,49 forintra emelkedett. A svájci frank jegyzése érdemben nem változott, 385,69 forintról mindössze 385,71 forintra mozdult el.

A szeptember eleji nyitáshoz képest a forint az euróval szemben szinte változatlan szinten áll, a dollárhoz viszonyítva 1,2 százalékkal gyengült, a svájci frankkal szemben viszont 0,8 százalékos erősödést könyvelhetett el.

Hosszabb távon, 2026 eleje óta vizsgálva azonban egyértelműen pozitív a tendencia, mivel a hazai deviza idén az euróhoz képest 5, a dollárral szemben közel 3, míg a svájci frankhoz viszonyítva több mint 6,5 százalékkal erősödött.