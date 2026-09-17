Most indulhat be igazán a magyar gazdaság: elképesztő növekedést várnak 2028-ra

A magyar gazdaság idén 1,8 százalékkal növekedhet, miközben az éves átlagos infláció is 1,8 százalékra mérséklődhet az MBH Elemzési Centrum friss előrejelzése szerint. A bank elemzői 2027-re már 2,5, 2028-ra pedig 3 százalékos GDP-bővülést várnak. A Pénzcentrum részt vett az MBH Bank csütörtöki sajtótájékoztatóján, ahol az is kiderült, hogy a szakértők szerint az MNB egyelőre kivárhat, a forint pedig az év végére akár 370-ig is gyengülhet az euróval szemben.

A magyar gazdaság fokozatosan kilábalhat az elmúlt évek stagnálásából, de a növekedés egyelőre elsősorban a lakossági fogyasztásra épül. Az MBH Elemzési Centrum szerint 2026-ban 1,8 százalékos GDP-bővülés jöhet, miközben a beruházások továbbra is gyengén teljesítenek.

Az első félévben 1,7 százalékkal nőtt a GDP éves összevetésben. A háztartások tényleges fogyasztása 4,1 százalékkal, fogyasztási kiadásaik pedig 4,5 százalékkal emelkedtek. Ezzel szemben a beruházások volumene 6,3 százalékkal esett vissza.

Árokszállási Zoltán, az MBH Bank Elemzési Centrum vezetője szerint a következő időszakban az uniós források felhasználása, a vállalati beruházások élénkülése és az új ipari, illetve technológiai kapacitások adhatnak új lendületet a gazdaságnak.

Idén 1,8 százalékos GDP-bővülést várunk, de középtávon kedvezőbbé válhat a kép, ha az EU-források felhasználása gyorsul, a vállalati beruházások élénkülnek, valamint az új ipari és technológiai kapacitások találkoznak a növekvő külső kereslettel

- mondta Árokszállási Zoltán, az MBH Elemzési Centrum igazgatója.

A bank szerint 2027-ben már 2,5 százalékkal, 2028-ban pedig 3 százalékkal nőhet a magyar GDP. Ehhez azonban több feltételnek is teljesülnie kell. Az uniós pénzek tényleges felhasználása, a vállalati beruházások erősödése és a külső kereslet javulása egyaránt fontos lehet.

Nagyon alacsony inflációt vár az MBH

Az inflációs kilátások az elmúlt hónapokban jelentősen javultak. Júliusban 1,2 százalékra esett a fogyasztói árak éves emelkedési üteme, ami az MBH közlése szerint közel tízéves mélypontot jelentett. Az elemzők most 1,8 százalékos idei éves átlagos inflációval számolnak. 2027-ben 2,5 és 3 százalék között lehet az éves átlagos drágulás.

Ez azt jelenti, hogy az infláció akár tartósan a jegybanki toleranciasáv alsó felében maradhat

- mondta Balog-Béki Márta, az MBH Elemzési Centrum szenior elemzője.

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Az inflációs kép azonban nem teljesen kockázatmentes. Az energiaárak, a közel-keleti konfliktus és az aszály későbbi hatásai egyaránt újra felfelé tolhatják az árakat. A dohánytermékek jövedékiadó-emelésével sem számolhatott még az előrejelzés. Ez az MBH szerint idén 0,1, jövőre pedig 0,2-0,3 százalékponttal emelheti az inflációt.

Nem siethet a kamatvágással az MNB

Árokszállási Zoltán szerint az MNB kamatpályája továbbra is lefelé mutat, de a következő hónapokban kivárás jöhet. A nyári kamatcsökkentési ciklus eredményeként az alapkamat 5,50 százalékra mérséklődött. Az MBH jelenlegi várakozása szerint ez az év végén is 5,50 százalék maradhat, 2027 végére pedig 5 százalékra csökkenhet.

A jegybank ugyanakkor kedvező inflációs folyamatok és támogató piaci környezet esetén még az év vége előtt is léphetne, ennek esélyét azonban az MBH szerint az elmúlt hetekben rontotta a nemzetközi hangulat romlása.

370 forintig is gyengülhet a forint

A forint kilátásaival kapcsolatban is módosított az MBH. A bank elemzői 2026 végére már 370 forintos euróárfolyamot várnak, miközben korábban ennél erősebb forinttal számoltak. 2027 végére viszont ismét 360 forintos euróárfolyamot tartanak reálisnak.

A következő hónapokban az MBH szerint akár az eurónkénti 370 forintos szint fölé is kerülhet az árfolyam. A forintot jelenleg több tényező mozgatja egyszerre. A magas reálkamat és az alacsony infláció támogatja a hazai devizát, miközben a geopolitikai konfliktusok és az energiaárak emelkedése ellenkező irányba hat.

Az MBH Elemzési Centrum szerint az idei GDP-arányos államháztartási hiány 7,2 százalék lehet. Ez valamivel kedvezőbb a kormányzat 7,5 százalékos céljánál, de továbbra is magas szintet jelent. A szakértők szerint a fogyasztásból származó erős adóbevételek, a forrásfelhasználás szigorítása és a kamatkiadások fokozatos mérséklődése segítheti a hiány kordában tartását. A költségvetési pálya a következő években is kulcsfontosságú lesz. Az MBH szerint a hiány hiteles csökkentése javíthatja Magyarország befektetői megítélését, ami a forintnak és a gazdasági növekedésnek is kedvezhet.

A bank az államadósság GDP-arányos mértékét 2026 végére 77 százalék körül várja. 2027-től fokozatos csökkenés indulhat. A gazdasági növekedés tehát az MBH szerint már elindulhat felfelé, de a következő időszakban több tényező dönti el, hogy a fogyasztás által húzott bővülésből mennyire lesz szélesebb alapokon nyugvó növekedés. Az uniós források, a beruházások, a költségvetés helyzete, a forint árfolyama és a nemzetközi gazdasági környezet egyaránt meghatározó lesz.