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Otthon

Átvette a MOHU a szemétszámlák kezelését: ha ezt elszúrja a társasház, a lakókon vasalják be a tartozást

Pénzcentrum
2026. szeptember 18. 14:02

Fontos változás történt a budapesti társasházak szemétszámláinál: júliustól sok esetben már nem az egyes lakástulajdonosok, hanem maga a társasház kapja meg egy összegben a hulladékszállítási számlát. Ez azért okozhat problémát, mert a költséggel számos ház idei költségvetésében és közös költségében még nem számoltak. Ha pedig a társasház nem fizet, a tartozást végső soron a tulajdonosoktól is behajthatják. 

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A budapesti hulladékgazdálkodási közszolgáltatási számlák kiállítását és kezelését 2026. július 1-től a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. végzi. Ez azt jelenti, hogy a 2026. július 1. előtti időszakra kiállított számlákkal kapcsolatban továbbra is a Díjbeszedő Holding Zrt.-hez fordulhatnak a fogyasztók, míg a 2026. július 1-jei elszámolási időszaktól kiállított számlákkal kapcsolatban már a MOHU ügyfélszolgálata áll rendelkezésükre - írta a Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége.

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Azonban míg a családi házban élők ebből csak annyit vesznek észre, hogy más küldi a csekket, illetve másnak kell fizetni, a társasházaknál, lakásszövetkezeteknél ennél sokkal bonyolultabb a helyzet. A társasházban, lakásszövetkezetben élők a legnagyobb többségben eddig egyénileg kapták a számlát, azaz a Díjbeszedő egy külön díj ellenében nem a társasháznak, lakásszövetkezetnek állította ki egyben a számlát, hanem a lakások tulajdonosainak.

A júliusi változással azonban ezek a szerződések megszűntek, így most a társasházak, lakásszövetkezetek kapják egyben ezeket a számlákat. Viszont erre a társasházakban senki nem volt felkészülve, a költségvetésbe nem volt beleszámítva, ahogy a közös költség összegébe sem. A rendes közgyűlések pedig tavasszal már megtartásra kerültek.

A hulladékszállítás kötelező közszolgáltatás, azaz szerződés hiányában is kötelező, adók módjára behajtható követelés. Ha a társasház nem fizeti ki a szemétszámlát, a tartozás végső soron a tulajdonosokon is behajtható, tulajdoni hányaduk arányában. Először mindig a társasházat keresik, de ha annak nincs miből fizetnie, sorra kerülnek a tulajdonosok. Ezért nem mindegy, hogy a ház rendezi-e a számláit.

A lakásszövetkezet a saját vagyonával felel. A szolgáltató a tagokhoz közvetlenül nem fordulhat. Ha a szövetkezet vagyona kevés, a tagoktól csak a közgyűlés kérhet pótbefizetést. A pénz tehát ugyanúgy a lakóktól jön, de csak közgyűlési döntéssel - írja a fogyasztóvédelem.

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Arra figyelmeztetnek, hogy gyorsan döntésre kell jutni, hogy a ház fizet, vagy a lakók külön számlát szeretnének, vagyis nem a ház kap egy számlát, hanem minden lakás a sajátját. Két feltétele van ennek: a ház minden lakása átáll, azaz egy sem maradhat a közös számlán és a közgyűlés erről határozatot hoz.

A határozatban azt rögzíteni kell, hogy kik az érintettek, mikortól kérik (ez legkorábban a következő negyedév első napja lehet), hány kuka tartozik hozzá, és mekkorák, ki mekkora arányban fizet és milyen költségviselési szabályok lesznek utána - zárta közleményét a feosz.
Címlapkép: Getty Images
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