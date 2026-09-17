2026. szeptember 17. csütörtök Zsófia
17 °C Budapest
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Egy laboratóriumi patkány egér egerek fehér háttér előtt ül, körülötte különféle tabletták és ampullák hevernek, és a kamerába néz
Egészség

Nem a memóriazavar az Alzheimer-betegség legkorábbi jele: ennél a tünetnél már lehet gyanakodni

Pénzcentrum
2026. szeptember 17. 21:28

Egy, a Nature Communications című folyóiratban megjelent friss egérkísérlet szerint az Alzheimer-betegség legkorábbi jele nem a memóriazavar, hanem a kognitív rugalmasság elvesztése lehet, vagyis az az állapot, amikor az agy képtelenné válik a megszokott viselkedésminták megváltoztatására. A kutatók az idegi működészavar pontos helyét is azonosították, és sikeresen beavatkoztak a folyamatba - tudósított a Futura.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Ju-fej Huang és Csun Vang kutatócsoportja három hónapos, genetikailag módosított egereket vizsgált. Ezek az állatok az emberi Alzheimer-betegséghez hasonló béta-amiloid plakkokat növesztenek, ebben a korban azonban még semmilyen mérhető memóriakárosodást nem mutatnak. Az egereket egy egyszerű karnyomásos feladatra tanították meg, amelyben először az egyik kar lenyomásáért kaptak jutalmat, majd a szabályt megfordították. Az egészséges egerek napok alatt alkalmazkodtak az új helyzethez, a módosított egerek viszont kitartóan az eredeti kart nyomogatták, és képtelenek voltak elhagyni a begyakorolt viselkedést, miközben a térbeli memóriát mérő teszteken teljesen normálisan teljesítettek.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A viselkedési kudarcot a kutatók egy konkrét idegi pályához, a mediális prefrontális kérget a dorzomedialis striatummal összekötő hálózathoz kötötték, amely a döntéseket cselekvéssé alakítja. Az 5xFAD egerekben a prefrontális kéreg neuronjai kórosan túlműködtek, az ebből származó fokozott jel pedig a striatumban elnyomta a kolinerg interneuronokat, amelyek az acetilkolin felszabadításáért és így a rugalmas viselkedés biztosításáért felelősek. Az acetilkolinszint-csökkenés mértéke szorosan korrelált az egyes egerek viselkedési rugalmatlanságával.

Rettegett, láthatatlan betegség nehezíti több százezer magyar család életét: sokan beletörődnek a súlyos teherbe, pedig lenne segítség
EZ IS ÉRDEKELHET
Rettegett, láthatatlan betegség nehezíti több százezer magyar család életét: sokan beletörődnek a súlyos teherbe, pedig lenne segítség
Friss becslés szerint az Alzheimer-betegség Magyarországon évente közel 236 milliárd forint társadalmi terhet jelent, melynek jelentős része az előrehaladott stádiumú betegek családját terheli.

A béta-amiloid felhalmozódása és az idegsejtek túlzott aktivitása egymást erősítő ördögi kört alkot, mivel az aktívabb neuronok több béta-amiloidot termelnek, ami tovább fokozza az idegsejtek ingerlékenységét. A kutatócsoport kemogenetikai módszerrel, egy molekuláris kapcsoló segítségével célzottan csillapította a túlműködő prefrontális-striatális pályát. A beavatkozás helyreállította az egerek kognitív rugalmasságát, normalizálta a prefrontális aktivitást, részben visszaállította az acetilkolin-jelátvitelt, valamint lassította a béta-amiloid felhalmozódását. A javulás ráadásul a kezelés befejezése után is fennmaradt.

A tanulmány egy szélesebb kutatási irányba illeszkedik, amely az emlékezetvesztést megelőző neurodegeneratív jeleket keresi. Korábbi vizsgálatok szerint a szagazonosítási tesztek gyenge eredményei, valamint a REM- és non-REM alvásszerkezet megváltozása szintén megelőzhetik a klasszikus Alzheimer-tünetek megjelenését.

JÓL JÖNNE 9 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 9 000 000 forintot igényelnél 8 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 134 246 forintos törlesztővel a CIB Bank és az UniCredit Bank nyújtja (THM 9,94%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,5%-ot) és az Erste Bank (THM 10.67%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Fontos hangsúlyozni, hogy az eredmények egyelőre kizárólag egérmodellen alapulnak. Az egereken alkalmazott szabálymegfordítási feladatok nem feleltethetők meg közvetlenül a humán kognitív teszteknek, a feltárt idegi mechanizmusokat pedig még emberben is igazolni kell képalkotó vizsgálatokkal vagy szövettani elemzéssel.
Címlapkép: Getty Images
#vizsgálat #egészség #kutatás #betegség #tanulmány #demencia #tudomány #betegségek #orvostudomány #kutatók
Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
21:57
21:28
21:16
20:57
20:48
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. szeptember 17.
Kiderült a nagy Kifli.hu-titok: ennyire drága valójában az online bevásárlás Magyarországon - bezzeg Ausztriában
2026. szeptember 16.
Szavaztak a palackvisszaváltás teljes átalakításáról: egyértelmű a döntés, erre lehet készülni
2026. szeptember 17.
Luxusnyaralás vagy pénzégetés? Egyszerű ember el sem juthat a világ legdrágább úticéljaira: itt a friss toplista
2026. szeptember 17.
Rendkívüli bejelentés jött a magyar euróról: ekkor tűnhet el végleg a forint a pénztárcáinkból
2026. szeptember 17.
Súlyos csapás érte a népszerű magyar várost: messzire elkerülik a turisták, mi lehet az oka?
NAPTÁR
Tovább
2026. szeptember 17. csütörtök
Zsófia
38. hét
Ajánlatunk
Egészség legolvasottabb
Tovább
1
4 hete
Itt a bejelentés: új kötelező orvosi vizsgálatot vezetnek be Magyarországon, őket érinti a módosítás
2
4 hete
Hivatalos, új kötelező orvosi vizsgálatot vezetnek be Magyarországon: őket érinti a bejelentés
3
4 hete
Nagyon vigyázz, ha te is ilyen gyógyszert szedsz: súlyos mellékhatásra derült fény, rengeteg magyar van veszélyben
4
1 hónapja
Áll a bál a magyar rendelőkben: folyamatosan tűnnek el az orvosok - ki fogja így meggyógyítani az embereket?
5
1 hónapja
Fajsúlyos változás jön a magyar orvosi rendelőkben: rengeteg beteget érint a lépés, erre készül Hegedűs Zsolt
PÉNZÜGYI KISOKOS
MNB alapkamat
Az MNB által meghirdetett kamatláb, ami hatással van a kereskedelmi bankok kamat alakítására, valamint a bankok egymás között alkalmazott kamatának (BUBOR) alakulására is.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 17. 20:57
Friss! A Hatoslottó nyerőszámai a 38. héten, csütörtök
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 17. 19:02
Egészen elképesztő, mennyit keresnek a magyar kórházak sztárorvosai: csak úgy repkednek a havi 6-7 milliós fizetések
Agrárszektor  |  2026. szeptember 17. 20:31
Forradalmi kutatás készül: így oldanák meg a magyar gazdák problémáját?