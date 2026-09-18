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fotó: Erste Bank
Tech

Komoly leállás jön a hazai nagybanknál: nem lesz elérhető a netbank, átutalást se lehet indítani

Pénzcentrum
2026. szeptember 18. 14:31

Több ütemben is rendszerfejlesztést hajt végre az Erste Bank szeptemberben és októberben. A karbantartások idején számos népszerű banki szolgáltatás átmenetileg nem lesz elérhető, ezért az ügyfeleknek érdemes előre megtervezniük a bankolást.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A hazai nagybankok rendszeres karbantartásokat, fejlesztéseket végeznek, melyekről közzéteszik a tájékoztatást a honlapjukon. Gyakran az ügyfelek azonban csak akkor szembesülnek egy-egy banki leállás bekövetkeztével, amikor használnák a szolgáltatást. Külön értesítő a leállásokról nem minden ügyfélhez érkezik.

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Az Erste honlapján közölte, hogy rendszerkarbantartás miatt több szolgáltatása sem lesz elérhető szeptember 18. 22 óra és szeptember 19. reggel 10 óra között. A 12 órás leállás az alábbi szolgáltatásokat érinti majd:

  • George App és Web
  • Azonnali átutalások indítása
  • Azonnali átutalások fogadása (csak 2026. 09.19. 00:00 – 04:00 között)
  • Internetes vásárlás (2026.09.18. 22:00 és 2026.09.19. 10:00 között)
  • Erste TeleBank
  • Vállalati NetBank
  • Electra
  • Erste Business MobilBank
  • SMS szolgáltatások
  • API csatorna
  • Online termékigénylés
  • Lakás-takarékpénztári befizetések online nyilatkozási felület.

Az alábbi szolgáltatások működésében azonban nem kell fennakadásra számítani:

  • Fizetés és vásárlás bankkártyával POS terminálon keresztül
  • Készpénzfelvétel és készpénzbefizetés belföldön ATM-ből
  • Mobilegyenleg feltöltése
  • George Web tiltása TeleBankon keresztül
  • Bankkártya letiltása TeleBankon keresztül
  • MobilePay
  • Weboldal szolgáltatások

A következő karbantartásokat október 1-jén 22 óra és október 2-án hajnali 3 óra között, október 10-én 22 óra és október 11-én délelőtt 10 között, végül pedig október 29-én 22 órától október 30-án hajnali 3-ig tervezik. Az Erste Bank azt javasolja ügyfeleinek, hogy a tervezett karbantartások előtt intézzék el a sürgős átutalásokat és egyéb banki műveleteket, hogy elkerüljék a fennakadásokat.
Címlapkép: Getty Images
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