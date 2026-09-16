A Pénzcentrum 2026. szeptember 16.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Nagyot ugrott a forint szerda reggel: rendkívüli fordulat jött a devizapiacon, erre kevesen számítottak
Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben szerdán reggel az előző esti jegyzésekhez képest a nemzetközi bankközi devizapiacon.
Az eurót reggel 8.15 órakor 365,07 forinton jegyezték az előző esti 365,45 forint után. A svájci frank jegyzése 386,63 forintról 386,42 forintra gyengült, a dolláré pedig 316,64 forintról 316,06 forintra csökkent.
Az euró 1,1549 dollárt ért reggel az előző esti 1,1541 dollár után.
Kiderült az európai vészforgatókönyv: elszabadulhatnak az energiaárak, újabb megélhetési válság fenyeget?
Az Európai Központi Bank (EKB) szeptember 10-i ülésén 25 bázisponttal emelte az irányadó kamatot, egyúttal a növekedésre és az inflációra vonatkozó makrogazdasági előrejelzéseit is felfelé...
Surányi György: Jó lenne higgadtan, nem elhamarkodva dönteni az inflációs célról
Gyengült kissé a forint kedd reggelre a főbb devizákkal szemben az előző délutáni jegyzéséhez képest a bankközi piacon.
Bécsben találkozott Alekszej Lihacsov, a Roszatom Állami Vállalat vezérigazgatója Rafael Grossival, a NAÜ főigazgatójával.
Rendkívüli hírek érkeztek a gázárakról: sok magyar fájdalmas számlát kaphat - nem lesz kellemes az idei fűtési szezon
Az Európai Bizottság szerint fizikai gázhiány nem fenyeget, mivel a kontinens fogyasztása az elmúlt években érezhetően csökkent.
A benyújtott tervezet a gyermekeket fenyegető tényleges veszélyekre, többek között a szexuális kizsákmányolásra, a bántalmazásra és az online manipulációra koncentrál.
Megszólalt a korábbi pénzügyminiszter, Bokros Lajos: "A Tisza-kormány 100 nap alatt még semmit sem tett a gazdaságért"
A közgazdász a legsürgetőbb feladatok közé sorolja az adózás és a szociális támogatások teljes különválasztását.
A hazai jogszabályok értelmében a közúti forgalomban kizárólag érvényes felelősségbiztosítással lehet részt venni.
A globális folyamatokat jelenleg leginkább az olajárak alakulása diktálja.
2026 júliusában az építőipari termelés volumene a nyers adatok alapján, valamint munkanaptényezővel kiigazítva egyaránt 12,2%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól.
Belengette Magyar Péter, nagymértékű családi pótlék emelés jön: ekkortól kaphatnak több pénzt a szülők
Miniszterelnökként először adott interjút Magyar Péter a Kossuth Rádiónak hétfő reggel.
Erős hetet zárt a magyar tőzsde: a BUX 3,23 százalékkal emelkedett, a Mol pedig új történelmi csúcsra ért.
Heti összefoglaló a Pénzcentrum legolvasottabb cikkeiből: ezek a témák mozgatták meg leginkább az olvasókat.
Zsiday Viktor: a dízeltámogatás a gyalogosok, biciklisek, tömegközlekedők, benzinautósok megadóztatása
A közgazdász szerint az 5000 forintos támogatással lényegében a szegényebbektől vesz el az állam, hogy a tehetősebb autósokat segítsék.
Az ügynökakták nyilvánosságától a bírósági tárgyalások online közvetítéséig több fontos kérdésről dönthet az Országgyűlés.
Miközben a mentők egy sérültet láttak el, valaki feltörte a lezárt mentőautót, és ellopta egyikük táskáját.
Súlyos tízmilliárdokat bukott az ország a paksi korlátozásokon: kiderült, mekkora számlát kellett kifizetni
A REKK kutatói szerint 37,4 milliárd forintos veszteséget okozhatott, hogy a kieső paksi áramot a piacon kellett pótolni.
Rendkívüli helyzet a Margit-szigeten: azonnali kiürítést rendeltek el, miután második világháborús robbanótestek kerültek elő
Világháborús robbanótestek kerültek elő a Margit-szigeten, a tűzszerészek munkája alatt 200 méteres körben lezárják a területet.
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