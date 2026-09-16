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Gazdaság

Nagyot ugrott a forint szerda reggel: rendkívüli fordulat jött a devizapiacon, erre kevesen számítottak

MTI
2026. szeptember 16. 08:59

Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben szerdán reggel az előző esti jegyzésekhez képest a nemzetközi bankközi devizapiacon.

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Az eurót reggel 8.15 órakor 365,07 forinton jegyezték az előző esti 365,45 forint után. A svájci frank jegyzése 386,63 forintról 386,42 forintra gyengült, a dolláré pedig 316,64 forintról 316,06 forintra csökkent.

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Az euró 1,1549 dollárt ért reggel az előző esti 1,1541 dollár után.
Címlapkép: Getty Images
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