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Gazdaság

Rémes folyamatok indultak el a világgazdaságban: ettől komoly ütést kaphat a forint árfolyama

Pénzcentrum
2026. szeptember 14. 12:04

Sűrű hetük lesz a befektetőknek, ugyanis a geopolitikai feszültségek miatt 100 dollár fölé ugró olajár mellett a világ vezető jegybankjainak döntései mozgatják a piacokat. Az amerikai, a brit és a japán kamatdöntés, valamint a romló nemzetközi hangulat a forint árfolyamára is meghatározó hatással lesz a napokban.

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Bár a forint a múlt hetet erősödéssel zárta – az euró jegyzése 363,2 környékére süllyedt –, a hétfői kereskedést már kedvezőtlenebb nemzetközi környezetben kezdte.

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A hazai fizetőeszközre komoly kockázatot jelent a dráguló energia, amely egyszerre fokozza az inflációs nyomást és rontja Magyarország külső egyensúlyi helyzetét.

A hazai makrogazdasági adatok sem adnak okot túlzott optimizmusra, hiszen a júliusi építőipari termelés volumene havi alapon 4,6 százalékkal, éves összevetésben pedig 12,2 százalékkal esett vissza, ami egyértelműen megerősíti az ágazat gyengülő trendjét. A hazai piac ugyanakkor már a jövő keddi jegybanki ülésre is fókuszál.

A globális folyamatokat jelenleg leginkább az olajárak alakulása diktálja. A Brent hordónkénti jegyzése hétfő reggelre megközelítette a 107 dollárt, miután a Közel-Keleten fokozódtak a feszültségek. A Szaúd-Arábiát ért húszi támadások, a Perzsa-öbölből érkező iráni incidensekről szóló hírek, valamint egy kulcsfontosságú szaúdi olajvezeték leállása komoly ellátási aggodalmakat váltott ki. A tartósan 100 dollár feletti olajár nemcsak a befektetői kockázatvállalási kedvet rontja, hanem a jegybankok dolgát is jelentősen megnehezíti az újabb inflációs hullám fenyegetése miatt.

Ebben a feszült környezetben kulcsfontosságú kamatdöntések várhatók a héten. A nemzetközi devizapiacon erősödéssel nyitó dollárt az fűti, hogy a befektetők szinte biztosra veszik az amerikai jegybank szerepét betöltő Federal Reserve szerdai szigorítását. A pénteki amerikai inflációs adatok megjelenését követően a piac már 86 százalékos esélyt ad a kamatemelésnek. A konkrét döntés mellett legalább ilyen fontos lesz Kevin Warsh jegybankelnök üzenete arról, hogy ez csupán egy egyszeri lépés, vagy egy hosszabb kamatemelési ciklus kezdete.

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Pénteken a Bank of Japan is a figyelem középpontjába kerül, ahol a piac már beárazott egy 25 bázispontos emelést. Mivel a japán jen a héthavi csúcsa közelében jár, a befektetők kiemelten figyelik, hogy kilátásba helyeznek-e további szigorításokat.

Az Európai Központi Bank (EKB) és az MNB ülései közé ékelődő amerikai, brit és japán jegybanki döntések tehát izgalmas napokat ígérnek. Mivel a hétfői makronaptár viszonylag eseménytelen, a forint és a globális piacok irányát a héten egyértelműen a közel-keleti fejlemények, a magas olajár, a kötvényhozamok alakulása és a nagy jegybankok inflációra adott válaszai határozzák meg.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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