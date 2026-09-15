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Egy nő, aki otthoni irodájában egy íróasztalnál ülve laptopon dolgozik pénzügyi dokumentumokon és adóbevallási nyomtatványokon. Az adózás, az adóbevallás, a könyvelés, a papírmunka, a bürokrácia, a szabadúszók vagy kisvállalkozás
Gazdaság

Elképesztő adólista látott napvilágot: ennyiféle adót fizetnek valójában a magyarok

Biró Attila
2026. szeptember 15. 19:05

Magyarország az európai élmezőny közelében áll az adónemek számát tekintve. A 2024-es adatok szerint 93 különböző adót tartanak nyilván idehaza, amivel a kilencedik helyre kerültünk a vizsgált országok között. Ez valamivel az európai átlag fölötti érték, de még mindig messze van Franciaországtól, ahol 348 különálló adónemet számoltak össze, ami magasan a legtöbb.

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Nagyon eltérően néznek ki az európai adórendszerek abból a szempontból, hogy hány különálló adónemet alkalmaznak. A Tax Policy Associates 2024-es adatai alapján Franciaország messze vezeti a rangsort 348 különböző adóval. Ez több mint két és félszerese a második helyen álló Dánia 132 adójának, és csaknem négyszerese a nagyjából 90-es európai átlagnak. Fontos ugyanakkor, hogy az adók száma önmagában nem mutatja meg, mennyire magas egy ország tényleges adóterhelése. Sokkal inkább az adórendszer szerkezetéről és összetettségéről árulkodik.

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Franciaországban például a 348 adónemből 243 úgynevezett alacsony bevételű adó, amelyek egyenként viszonylag kevés pénzt hoznak a költségvetésnek. Sok közülük egy-egy speciális ágazathoz vagy tevékenységhez kötődik, például a biztosítási, képzési, nukleáris vagy szerencsejáték-piachoz. Ezekből ugyan nem folyik be akkora összeg, mint például a munkát vagy a fogyasztást terhelő adókból, viszont jelentősen növelik az adórendszer bonyolultságát.

Sok adónem van Magyarországon

Magyarország 93 különálló adónemmel a kilencedik helyen szerepel a 31. országot bemutató rangsorban. Ezzel valamivel a 90-es európai átlag fölött állunk, és például az Egyesült Királyságot, Olaszországot vagy Spanyolországot is megelőzzük az adónemek számában.

A lista másik végén a balti államok állnak. Észtországban mindössze 34 különböző adót tartanak nyilván, Litvániában 35-öt, Lettországban pedig 54-et. Észtország egyszerű adórendszere nemzetközi összevetésben is gyakran jól szerepel, többek között az egyszerű bevallási rendszer és a visszaforgatott vállalati nyereség kedvező adózása miatt.

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Érdekes kivétel azonban Németország is. Európa legnagyobb gazdaságában mindössze 60 különálló adó van, vagyis kevesebb mint ötöde a francia számnak. Ez azért is figyelemre méltó, mert Németország szövetségi állam, ennek ellenére a 20. századi adóreformok jelentősen egységesítették és központosították az adóztatás szabályait.

(via VisualCapitalist)
Címlapkép: Getty Images
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Peekaboo
1 órája
Mindenütt ez van, a középosztály 40-50%-ot adózik míg a szupergazdagok csak 0,5-2%-ot. Igazságos társadalom, hehe.
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