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Nagy dobásra készül a 4iG: szélerőművek után atomenergiában is terjeszkedne a régióban
A 4iG nemzetközi partnerekkel együttműködésben építene regionális energetikai portfóliót Közép-Kelet-Európában és a Nyugat-Balkánon. A magyarországi tranzakció már előrehaladott szakaszban van: a vállalat egy 158 megawattos szélerőmű-portfólióban szerezhet részesedést. Külföldön több szélerőművi és energiatárolási projekt lehetőségét is vizsgálják. Emellett az amerikai X-Energyvel a kis moduláris nukleáris reaktorok régiós alkalmazását is tanulmányozzák.
A 4iG nemzetközi partnerekkel együttműködésben megújuló energiatermelésre és új generációs energia-infrastruktúrákra épülő regionális energetikai portfólió kialakításán dolgozik Közép-Kelet-Európában és a Nyugat-Balkánon. A most bejelentett tervek közül a magyarországi tranzakció áll a legelőrehaladottabb szakaszban.
A 4iG Befektetési Kft. kötelező érvényű vételi ajánlatot tett az iG Tech Energy Magántőkealap befektetési jegyeinek megszerzésére. Ez egy többlépcsős tranzakció első része, amelynek végén a 4iG közvetlenül is megszerezheti az alap tulajdonában lévő projekttársaságot.
A projekttársaság 49 százalékos részesedéssel rendelkezik egy öt északnyugat-magyarországi telephelyen működő, összesen 158 megawatt kapacitású szélerőmű-portfólióban. A fennmaradó 51 százalék a bukaresti tőzsdén jegyzett Premier Energy Csoport tulajdonában van. A 4iG szerint a portfólió a Magyarországon jelenleg telepített szélerőmű-kapacitás közel felét adja.
A tranzakció a vételi ajánlat elfogadása és a szükséges feltételek teljesülése esetén az év végéig zárulhat.
A vállalat közben külföldön is több energetikai lehetőséget vizsgál. Lengyelországban előzetes együttműködési megállapodást kötött egy már megépített, közepes méretű szélerőműpark megvásárlására, amelynek átvilágása jelenleg is zajlik.
Észak-Macedóniában több mint 100 megawatt szélerőművi kapacitás, valamint kapcsolódó energiatárolók fejlesztésének lehetőségét vizsgálják, míg Montenegróban meglévő energiatermelő eszközök megszerzését mérlegelik.
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A 4iG az atomenergiában is lehetőséget lát: szándéknyilatkozatot írt alá az amerikai X-Energyvel a kis moduláris nukleáris reaktorok, vagyis SMR-ek közép-kelet-európai és nyugat-balkáni alkalmazásának vizsgálatáról. Az együttműködés az X-Energy Xe-100 típusú, magas hőmérsékletű, héliumhűtésű reaktorára épülne.
Első lépésként egy regionális pilotprojekt megvalósításának lehetőségét vizsgálják, hosszabb távon pedig a 4iG tulajdonrészt is szerezne a régióban esetlegesen megvalósuló projektekben.
A vállalat az energetikai terjeszkedést részben azzal indokolja, hogy távközlési, adatközponti, valamint védelmi és ipari tevékenységei jelentős energiaigénnyel járnak. Saját termelőkapacitások kialakításával hosszabb távon csökkenthetné a külső energiabeszerzéstől való függőségét.
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