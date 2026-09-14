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Lebukott Pintér Sándor: súlyos dolog derült ki az ex-belügyminiszter retro limuzinjáról
Pintér Sándor volt belügyminiszter egy kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás nélküli, 1989-es Wartburggal érkezett a hétvégi kötcsei piknikre. Bár a veterán autó érvényes műszaki vizsgával rendelkezik, a hatósági nyilvántartás szerint nincs rajta aktív biztosítás, ami szabálysértésnek minősül - szúrta ki a Z-EGO Nemzeti Hírturkáló nevű Facebook-oldal.
A hétvégén megrendezett hagyományos kötcsei Polgári Pikniken az áprilisig hivatalban lévő korábbi belügyminiszter egy fehér, négyütemű Wartburg 1.3 Limuzinnal jelent meg. A Jármű Szolgáltatási Platform (JSZP) adatai szerint a jármű idén májusban sikeresen vizsgázott, így a műszaki érvényessége 2028-ig tart, kötelező gépjármű-felelősségbiztosítással (KGFB) azonban jelenleg sem rendelkezik.
A hazai jogszabályok értelmében a közúti forgalomban kizárólag érvényes felelősségbiztosítással lehet részt venni. Ennek hiánya fedezetlenségi díj megfizetését és hatósági intézkedést vonhat maga után. A helyzet különösen annak fényében visszás, hogy a volt tárcavezető évtizedekig felelt a rendőrség és a közlekedésrendészet felügyeletéért.
Bár nem zárható ki teljesen, hogy csupán adminisztrációs hibáról vagy a biztosító késedelmes adatszolgáltatásáról van szó, a hivatalos állami adatbázis továbbra is a biztosítás hiányát mutatja. Az ügy tisztázása érdekében az Országos Rendőr-főkapitányságtól (ORFK) kértek tájékoztatást arról, hogy indul-e eljárás a volt miniszter ellen a szabálytalan autóhasználat miatt.
Fotó: Bodnár Boglárka, MTI/MTVA
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