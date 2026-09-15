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Gazdaság

Egyre több magyar jön rá erre a fizetési trükkre: elképesztő, mi folyik a bankszámlákon

MTI
2026. szeptember 15. 20:01

Tovább nőtt a mobilbanki átutalások népszerűsége Magyarországon. Az MNB legfrissebb adatai szerint a második negyedévben már az összes átutalás több mint egyharmadát mobilbanki alkalmazáson keresztül indították. A mobilbanki utalások száma egy év alatt 16,7 százalékkal, értékük pedig 17,4 százalékkal emelkedett.

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Összességében a forintban indított egyedi és csoportos átutalások száma éves összevetésben 4,2 százalékkal, összértékük pedig 17,2 százalékkal nőtt. A devizaátutalásoknál 5,8 százalékos darabszám és 3,1 százalékos értéknövekedést mért az MNB. A második negyedévben így csaknem 131 millió átutalás történt, összesen mintegy 304 ezer milliárd forint értékben.

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Az azonnali átutalások használata is tovább bővült. Egy év alatt ezek száma 6,4 százalékkal, értékük pedig 6,6 százalékkal emelkedett. Ezen belül különösen látványos a qvik azonnali fizetések térnyerése: egyetlen negyedév alatt 22,2 százalékkal nőtt a tranzakciók száma, értékük pedig 21,3 százalékkal emelkedett. A három hónap alatt összesen 4,6 millió qvik fizetés teljesült, 1144 milliárd forint értékben.

A qvik forgalmán belül továbbra is a qvik kérelmekre válaszul teljesített utalások dominálnak. Ezek adták a teljes qvik forgalom értékének 91,2 százalékát, miközben a tranzakciók számának 52,6 százalékát tették ki.

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Címlapkép: Getty Images
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