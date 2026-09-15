Egyre több magyar jön rá erre a fizetési trükkre: elképesztő, mi folyik a bankszámlákon

Tovább nőtt a mobilbanki átutalások népszerűsége Magyarországon. Az MNB legfrissebb adatai szerint a második negyedévben már az összes átutalás több mint egyharmadát mobilbanki alkalmazáson keresztül indították. A mobilbanki utalások száma egy év alatt 16,7 százalékkal, értékük pedig 17,4 százalékkal emelkedett.

Összességében a forintban indított egyedi és csoportos átutalások száma éves összevetésben 4,2 százalékkal, összértékük pedig 17,2 százalékkal nőtt. A devizaátutalásoknál 5,8 százalékos darabszám és 3,1 százalékos értéknövekedést mért az MNB. A második negyedévben így csaknem 131 millió átutalás történt, összesen mintegy 304 ezer milliárd forint értékben.

Az azonnali átutalások használata is tovább bővült. Egy év alatt ezek száma 6,4 százalékkal, értékük pedig 6,6 százalékkal emelkedett. Ezen belül különösen látványos a qvik azonnali fizetések térnyerése: egyetlen negyedév alatt 22,2 százalékkal nőtt a tranzakciók száma, értékük pedig 21,3 százalékkal emelkedett. A három hónap alatt összesen 4,6 millió qvik fizetés teljesült, 1144 milliárd forint értékben.

A qvik forgalmán belül továbbra is a qvik kérelmekre válaszul teljesített utalások dominálnak. Ezek adták a teljes qvik forgalom értékének 91,2 százalékát, miközben a tranzakciók számának 52,6 százalékát tették ki.