Hatalmas szélerőműpark épülhet a Dunántúlon: tiltakoznak a helyiek az óriási turbinák ellen

Hatalmas szélturbinák miatt aggódnak több Vas vármegyei településen. Sorkikápolna és Kissomlyó környékén már lakossági egyeztetések is zajlottak, a helyiek egy része pedig attól tart, hogy 150–200 méter magas turbinák jelennek meg a falvak határában. Egyelőre azonban nincs jóváhagyott beruházási terv.

„A szél nem áll meg a települések határán” – nagyjából így foglalható össze az az aggodalom, amely miatt a Nyugat.hu-hoz Sorkikápolnáról és Kissomlyóról is felháborodott levelek érkeztek. A helyiek szerint óriási, akár 150–200 méter magas szélturbinák épülhetnek a közelben, és attól tartanak, hogy erről nem kaptak elegendő információt.

Kissomlyón az önkormányzat már szórólapon kérte a lakosság véleményét a település mellé tervezett szélerőműpark lehetőségéről. A helyiek között közben az az információ terjed, hogy Jánosháza, Keléd, Duka és Kissomlyó térségében összesen 71 szélturbinával számolnak, ebből nyolc kerülhetne Kissomlyó mellé.

Ez azonban egyelőre nem végleges beruházási terv.

A Sorkikápolna polgármestere, Mező Gábor a Nyugat.hu-nak azt mondta: valóban szó van szélerőművek telepítéséről, de jelenleg csak az előzetes vizsgálatok zajlanak, és keresik a megfelelő helyszíneket. Nincs még szakhatóságok által jóváhagyott vagy benyújtott hivatalos terv sem. Vagyis egyelőre nincs olyan döntés, amelyről az önkormányzatnak már határoznia kellene.

Kissomlyón viszont már komolyabban foglalkoznak a kérdéssel. Az önkormányzat két lakossági fórumot is tartott: az elsőn a beruházó jogi képviselője is ott volt, a második pedig inkább kötetlen beszélgetésként zajlott. A kérdések és az aggályok tehát már megvannak, de a polgármester szerint a beruházás továbbra is csak előkészítő szakaszban van. Műszaki, környezetvédelmi, zajvédelmi és ingatlanpiaci hatástanulmányok sincsenek még.

Az sem dőlt el, hogy egyáltalán hol épülnének turbinák, hány darabról lenne szó, és milyen hatással lennének a környékre. Kissomlyó önkormányzata egyelőre nem kötelezte el magát a beruházás mellett.

A 150–200 méter azért nem kis méret

A helyiek aggodalma érthető, már csak a méretek miatt is. Egy 150–200 méteres szélturbina már messziről látható lenne a környéken. Összehasonlításként: a közelben, Ikervár mellett 2012 óta működő szélerőműparkban 18 turbina termel áramot. Ezek körülbelül 100 méter magasak, a lapátjaik pedig 44 méteresek. A park teljesítménye 34 megawatt. A most felmerült új turbinák tehát ennél jóval nagyobbak lehetnének.

A szélerőművek ötlete már korábban is felmerült a megyében. 2025 januárjában Vasszilvágyon tartottak lakossági fórumot egy lehetséges szélerőműpark miatt. Akkor arról is szó volt, hogy a turbinákat a lakott területektől legalább 700 méterre, jellemzően szántóföldeken helyeznék el. A területeket hosszabb távra bérelnék a tulajdonosoktól, a szélerőművek tervezett működési ideje pedig 25–30 év lehetne, amely után a berendezéseket leszerelnék és a területet helyreállítanák. Közben országosan is újra előkerült a szélenergia kérdése: 2026-ban a kormány új szélerőművi kapacitások hálózati csatlakozását célzó programot indított, első körben legalább 700 megawattnyi kapacitás számára készítve elő lehetőséget.