Kiderült a leghírhedtebb magyar bűnügyek sötét titka: vadiúj true crime sorozat érkezik az HBO-ra

Az igazság mániákusai címmel új, magyar bűnügyeket feldolgozó true crime dokumentumsorozat érkezik az HBO-ra. A kétrészes produkcióban veterán nyomozók idézik fel a rendszerváltás utáni időszak legsúlyosabb, máig emlékezetes hazai eseteit, többek között Farkas Helga elrablását és a Marinko Magda-féle gyilkosságsorozatot.

A műsor házigazdája Tóth Ernő nyugdíjas nyomozó, akihez egykori kollégái – Krispán István, Kőrösi János, Kovács Lajos és Petőfi Attila –, valamint Illisz László bűnügyi újságíró csatlakoznak. Közös vacsoráik során elevenednek meg azok a hírhedt bűncselekmények, amelyek annak idején valósággal megszállottá tették a szakembereket. A kötetlen beszélgetések során a nyomozások eddig soha nem hallott részletei is napvilágra kerülnek.

A sorozatot a projekten három éven át dolgozó Szajki-Vörös Adél és Szajki Péter rendező-producer páros készítette. A produkció legnagyobb különlegessége, hogy a múltbeli eseményeket nem külső megfigyelők, hanem maguk az érintett nyomozók tárják a nézők elé, akik annak idején éveket és rengeteg energiát áldoztak az ügyek felgöngyölítésére.

Hanka Kastelicová, az HBO dokumentumfilmekért felelős vezetője szerint a széria nem csupán a bűntényekre fókuszál, hanem az igazságkeresés folyamatára és annak mély emberi következményeire is. Bár a történetek sajátosan magyar közege egyedi hangulatot teremt a sorozatnak, a bemutatott sorsok és tapasztalatok nemzetközi szinten is érthetők és átélhetők. A kétrészes széria idén ősztől látható az HBO csatornáin és streamingfelületén.- közölte a Telex.