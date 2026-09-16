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Kiderült a leghírhedtebb magyar bűnügyek sötét titka: vadiúj true crime sorozat érkezik az HBO-ra

Pénzcentrum
2026. szeptember 16. 18:34

Az igazság mániákusai címmel új, magyar bűnügyeket feldolgozó true crime dokumentumsorozat érkezik az HBO-ra. A kétrészes produkcióban veterán nyomozók idézik fel a rendszerváltás utáni időszak legsúlyosabb, máig emlékezetes hazai eseteit, többek között Farkas Helga elrablását és a Marinko Magda-féle gyilkosságsorozatot.

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A műsor házigazdája Tóth Ernő nyugdíjas nyomozó, akihez egykori kollégái – Krispán István, Kőrösi János, Kovács Lajos és Petőfi Attila –, valamint Illisz László bűnügyi újságíró csatlakoznak. Közös vacsoráik során elevenednek meg azok a hírhedt bűncselekmények, amelyek annak idején valósággal megszállottá tették a szakembereket. A kötetlen beszélgetések során a nyomozások eddig soha nem hallott részletei is napvilágra kerülnek.

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A sorozatot a projekten három éven át dolgozó Szajki-Vörös Adél és Szajki Péter rendező-producer páros készítette. A produkció legnagyobb különlegessége, hogy a múltbeli eseményeket nem külső megfigyelők, hanem maguk az érintett nyomozók tárják a nézők elé, akik annak idején éveket és rengeteg energiát áldoztak az ügyek felgöngyölítésére. 

Hanka Kastelicová, az HBO dokumentumfilmekért felelős vezetője szerint a széria nem csupán a bűntényekre fókuszál, hanem az igazságkeresés folyamatára és annak mély emberi következményeire is. Bár a történetek sajátosan magyar közege egyedi hangulatot teremt a sorozatnak, a bemutatott sorsok és tapasztalatok nemzetközi szinten is érthetők és átélhetők. A kétrészes széria idén ősztől látható az HBO csatornáin és streamingfelületén.- közölte a Telex.

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Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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